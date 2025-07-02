https://ria.ru/20250702/ukraina-2026761537.html

Генсек НАТО высказался о приостановке поставок оружия Украине из США

Генсек НАТО высказался о приостановке поставок оружия Украине из США - РИА Новости, 02.07.2025

Генсек НАТО высказался о приостановке поставок оружия Украине из США

Украина в краткосрочной перспективе не сможет обойтись без всей возможной поддержки Запада, заявил в среду генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, комментируя... РИА Новости, 02.07.2025

2025-07-02T15:45:00+03:00

2025-07-02T15:45:00+03:00

2025-07-02T16:02:00+03:00

специальная военная операция на украине

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марк рютте

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ВАШИНГТОН, 2 июл - РИА Новости. Украина в краткосрочной перспективе не сможет обойтись без всей возможной поддержки Запада, заявил в среду генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, комментируя частичную остановку поставок оружия Киеву из США. "В краткосрочной перспективе Украина не сможет обойтись без всей поддержки, которую она может получить в плане боеприпасов и систем противовоздушной обороны", - сказал он в интервью телеканалу Fox News. Рютте также отметил, что на фоне сокращения военной помощи со стороны Вашингтона Европа, напротив, намерена усиливать поддержку Киева. Во вторник о приостановке поставок боеприпасов и вооружений из США на Украину на фоне истощения американских запасов сообщила газета Politico. Представитель Белого дома Анна Келли подтвердила телеканалу NBC факт приостановки поставок, отметив, что это решение было принято для того, чтобы поставить интересы Америки на первое место. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сообщения о приостановке США поставок некоторых вооружений Киеву, заявил, что, чем меньше оружия поставляется Украине, тем ближе окончание специальной военной операции. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250702/pomosch-2026699119.html

https://ria.ru/20250702/ukraina-2026714485.html

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