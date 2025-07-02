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Генсек НАТО высказался о приостановке поставок оружия Украине из США - РИА Новости, 02.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:45 02.07.2025 (обновлено: 16:02 02.07.2025)
https://ria.ru/20250702/ukraina-2026761537.html
Генсек НАТО высказался о приостановке поставок оружия Украине из США
Генсек НАТО высказался о приостановке поставок оружия Украине из США - РИА Новости, 02.07.2025
Генсек НАТО высказался о приостановке поставок оружия Украине из США
Украина в краткосрочной перспективе не сможет обойтись без всей возможной поддержки Запада, заявил в среду генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, комментируя... РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T15:45:00+03:00
2025-07-02T16:02:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
россия
марк рютте
в мире
сша
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ВАШИНГТОН, 2 июл - РИА Новости. Украина в краткосрочной перспективе не сможет обойтись без всей возможной поддержки Запада, заявил в среду генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, комментируя частичную остановку поставок оружия Киеву из США. "В краткосрочной перспективе Украина не сможет обойтись без всей поддержки, которую она может получить в плане боеприпасов и систем противовоздушной обороны", - сказал он в интервью телеканалу Fox News. Рютте также отметил, что на фоне сокращения военной помощи со стороны Вашингтона Европа, напротив, намерена усиливать поддержку Киева. Во вторник о приостановке поставок боеприпасов и вооружений из США на Украину на фоне истощения американских запасов сообщила газета Politico. Представитель Белого дома Анна Келли подтвердила телеканалу NBC факт приостановки поставок, отметив, что это решение было принято для того, чтобы поставить интересы Америки на первое место. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сообщения о приостановке США поставок некоторых вооружений Киеву, заявил, что, чем меньше оружия поставляется Украине, тем ближе окончание специальной военной операции. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250702/pomosch-2026699119.html
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украина, россия, марк рютте, в мире, сша
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Марк Рютте, В мире, США
Генсек НАТО высказался о приостановке поставок оружия Украине из США

Генсек НАТО Рютте: Украина не сможет обойтись без поддержки Запада

© AP Photo / Matthias SchraderГенсек НАТО Марк Рютте
Генсек НАТО Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
© AP Photo / Matthias Schrader
Генсек НАТО Марк Рютте. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 2 июл - РИА Новости. Украина в краткосрочной перспективе не сможет обойтись без всей возможной поддержки Запада, заявил в среду генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, комментируя частичную остановку поставок оружия Киеву из США.
"В краткосрочной перспективе Украина не сможет обойтись без всей поддержки, которую она может получить в плане боеприпасов и систем противовоздушной обороны", - сказал он в интервью телеканалу Fox News.
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На Украине отреагировали на решение США о приостановке военной помощи
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Рютте также отметил, что на фоне сокращения военной помощи со стороны Вашингтона Европа, напротив, намерена усиливать поддержку Киева.
Во вторник о приостановке поставок боеприпасов и вооружений из США на Украину на фоне истощения американских запасов сообщила газета Politico. Представитель Белого дома Анна Келли подтвердила телеканалу NBC факт приостановки поставок, отметив, что это решение было принято для того, чтобы поставить интересы Америки на первое место. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сообщения о приостановке США поставок некоторых вооружений Киеву, заявил, что, чем меньше оружия поставляется Украине, тем ближе окончание специальной военной операции.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияМарк РюттеВ миреСША
 
 
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