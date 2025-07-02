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В Раде дерзко высказались о США после приостановки военной помощи
В Раде дерзко высказались о США после приостановки военной помощи - РИА Новости, 02.07.2025
В Раде дерзко высказались о США после приостановки военной помощи
Вашингтон больше нельзя считать союзником Киева, заявила депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая в своем Telegram-канале. РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T14:35:00+03:00
2025-07-02T14:35:00+03:00
2025-07-02T14:35:00+03:00
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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости.Вашингтон больше нельзя считать союзником Киева, заявила депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая в своем Telegram-канале."США сейчас — не наш союзник", — говорится в сообщении украинского политика.Во вторник издание Politico сообщило, что США приостановили некоторые из поставок оружия Украине. Отмечалось, что Пентагон прекратил отправку части ракет ПВО и других высокоточных боеприпасов из-за опасений, что запасы оружия в Штатах слишком сократились. В среду информацию о прекращении поставок подтвердила и представитель Белого дома Анна Келли. По ее словам, это необходимо, чтобы поставить интересы США на первое место.Как сообщал телеканал NBC, в перечень вооружений, которые оказались в стоп-листе, вошли десятки перехватчиков Patriot, тысячи 155-миллиметровых осколочно-фугасных гаубичных боеприпасов, более 100 ракет Hellfire, свыше 250 высокоточных ракетных систем GMLRS, десятки ракет класса "земля — воздух" Stinger, ракеты класса "воздух — воздух" AIM, а также гранатометы.
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министерство обороны сша, верховная рада украины, украина, в мире, сша
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны США, Верховная Рада Украины, Украина, В мире, США
В Раде дерзко высказались о США после приостановки военной помощи
Депутат Рады Безуглая: США перестали быть союзником Украины