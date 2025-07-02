https://ria.ru/20250702/ukraina-2026714485.html

WP: решение Вашингтона о приостановке военной помощи застало Киев врасплох

WP: решение Вашингтона о приостановке военной помощи застало Киев врасплох - РИА Новости, 02.07.2025

WP: решение Вашингтона о приостановке военной помощи застало Киев врасплох

Несколько украинских чиновников оказались застигнуты врасплох решением США приостановить помощь Киеву, пишет The Washington Post. РИА Новости, 02.07.2025

2025-07-02T13:16:00+03:00

2025-07-02T13:16:00+03:00

2025-07-02T15:09:00+03:00

в мире

украина

сша

сергей лавров

нато

россия

министерство обороны сша

вашингтон (штат)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/13/1879213914_745:222:3072:1531_1920x0_80_0_0_57dae68fcc4084040094db3db9ccf997.jpg

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Несколько украинских чиновников оказались застигнуты врасплох решением США приостановить помощь Киеву, пишет The Washington Post. "Украинские чиновники, с которыми газета связалась для комментария, промолчали или отказались отвечать, и, судя по всему, новости застигли их врасплох", — говорится в статье.При этом член комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский заявил, что Киев пока не получал официальное уведомление от США о приостановке помощи.США оставили Украину без оружия?О том, что американцы прекратили передавать Украине зенитные ракеты и другие высокоточные боеприпасы, издание Politico написало накануне. Сообщалось, что Пентагон приостановил отправку некоторых ракет ПВО и других высокоточных боеприпасов из-за опасений, что запасы оружия в Штатах слишком сократились.Сегодня приостановку поставок подтвердила и представитель Белого дома Анна Келли. По ее словам, это необходимо, чтобы поставить интересы США на первое место.Как передает телеканал NBC, в перечень вооружений, которые оказались в стоп-листе, вошли: В начале июня в Белом доме заявляли, что пока не приняли решения о будущей поддержке Украины, поскольку сосредоточены на мирных переговорах. Как утверждают американские СМИ, прекращение военной помощи со стороны Вашингтона лишит ВСУ возможности вести наступательные действия.

https://ria.ru/20250702/gosduma-2026685927.html

https://ria.ru/20250628/zhdanova-2025979521.html

https://ria.ru/20250702/sklady-2026708354.html

украина

сша

россия

вашингтон (штат)

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, сша, сергей лавров, нато, россия, министерство обороны сша, вашингтон (штат), киев