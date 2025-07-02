WP: решение Вашингтона о приостановке военной помощи застало Киев врасплох
WP: приостановка военной помощи США застала украинских чиновников врасплох
© AP Photo / Alex BrandonПогрузка военной помощи для Украины на авиабазе Дувр, США
© AP Photo / Alex Brandon
Погрузка военной помощи для Украины на авиабазе Дувр, США. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Несколько украинских чиновников оказались застигнуты врасплох решением США приостановить помощь Киеву, пишет The Washington Post.
"Украинские чиновники, с которыми газета связалась для комментария, промолчали или отказались отвечать, и, судя по всему, новости застигли их врасплох", — говорится в статье.
При этом член комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский заявил, что Киев пока не получал официальное уведомление от США о приостановке помощи.
США оставили Украину без оружия?
О том, что американцы прекратили передавать Украине зенитные ракеты и другие высокоточные боеприпасы, издание Politico написало накануне. Сообщалось, что Пентагон приостановил отправку некоторых ракет ПВО и других высокоточных боеприпасов из-за опасений, что запасы оружия в Штатах слишком сократились.
Сегодня приостановку поставок подтвердила и представитель Белого дома Анна Келли. По ее словам, это необходимо, чтобы поставить интересы США на первое место.
Как передает телеканал NBC, в перечень вооружений, которые оказались в стоп-листе, вошли:
- десятки перехватчиков Patriot;
- тысячи 155-миллиметровых осколочно-фугасных гаубичных боеприпасов;
- более 100 ракет Hellfire;
- свыше 250 высокоточных ракетных систем GMLRS;
- десятки ракет класса "земля — воздух" Stinger;
- ракеты класса "воздух — воздух" AIM;
- гранатометы.
В начале июня в Белом доме заявляли, что пока не приняли решения о будущей поддержке Украины, поскольку сосредоточены на мирных переговорах. Как утверждают американские СМИ, прекращение военной помощи со стороны Вашингтона лишит ВСУ возможности вести наступательные действия.