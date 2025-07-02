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WP: решение Вашингтона о приостановке военной помощи застало Киев врасплох - РИА Новости, 02.07.2025
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13:16 02.07.2025 (обновлено: 15:09 02.07.2025)
https://ria.ru/20250702/ukraina-2026714485.html
WP: решение Вашингтона о приостановке военной помощи застало Киев врасплох
WP: решение Вашингтона о приостановке военной помощи застало Киев врасплох - РИА Новости, 02.07.2025
WP: решение Вашингтона о приостановке военной помощи застало Киев врасплох
Несколько украинских чиновников оказались застигнуты врасплох решением США приостановить помощь Киеву, пишет The Washington Post. РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T13:16:00+03:00
2025-07-02T15:09:00+03:00
в мире
украина
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министерство обороны сша
вашингтон (штат)
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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Несколько украинских чиновников оказались застигнуты врасплох решением США приостановить помощь Киеву, пишет The Washington Post. "Украинские чиновники, с которыми газета связалась для комментария, промолчали или отказались отвечать, и, судя по всему, новости застигли их врасплох", — говорится в статье.При этом член комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский заявил, что Киев пока не получал официальное уведомление от США о приостановке помощи.США оставили Украину без оружия?О том, что американцы прекратили передавать Украине зенитные ракеты и другие высокоточные боеприпасы, издание Politico написало накануне. Сообщалось, что Пентагон приостановил отправку некоторых ракет ПВО и других высокоточных боеприпасов из-за опасений, что запасы оружия в Штатах слишком сократились.Сегодня приостановку поставок подтвердила и представитель Белого дома Анна Келли. По ее словам, это необходимо, чтобы поставить интересы США на первое место.Как передает телеканал NBC, в перечень вооружений, которые оказались в стоп-листе, вошли: В начале июня в Белом доме заявляли, что пока не приняли решения о будущей поддержке Украины, поскольку сосредоточены на мирных переговорах. Как утверждают американские СМИ, прекращение военной помощи со стороны Вашингтона лишит ВСУ возможности вести наступательные действия.
https://ria.ru/20250702/gosduma-2026685927.html
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в мире, украина, сша, сергей лавров, нато, россия, министерство обороны сша, вашингтон (штат), киев
В мире, Украина, США, Сергей Лавров, НАТО, Россия, Министерство обороны США, Вашингтон (штат), Киев
WP: решение Вашингтона о приостановке военной помощи застало Киев врасплох

WP: приостановка военной помощи США застала украинских чиновников врасплох

© AP Photo / Alex BrandonПогрузка военной помощи для Украины на авиабазе Дувр, США
Погрузка военной помощи для Украины на авиабазе Дувр, США - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Погрузка военной помощи для Украины на авиабазе Дувр, США. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Несколько украинских чиновников оказались застигнуты врасплох решением США приостановить помощь Киеву, пишет The Washington Post.
"Украинские чиновники, с которыми газета связалась для комментария, промолчали или отказались отвечать, и, судя по всему, новости застигли их врасплох", — говорится в статье.
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Вчера, 11:14
При этом член комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский заявил, что Киев пока не получал официальное уведомление от США о приостановке помощи.

США оставили Украину без оружия?

О том, что американцы прекратили передавать Украине зенитные ракеты и другие высокоточные боеприпасы, издание Politico написало накануне. Сообщалось, что Пентагон приостановил отправку некоторых ракет ПВО и других высокоточных боеприпасов из-за опасений, что запасы оружия в Штатах слишком сократились.
Сегодня приостановку поставок подтвердила и представитель Белого дома Анна Келли. По ее словам, это необходимо, чтобы поставить интересы США на первое место.
Флаги Украины и НАТО - РИА Новости, 1920, 28.06.2025
Запад считает военные поставки Киеву священной коровой, заявила Жданова
28 июня, 08:10
Как передает телеканал NBC, в перечень вооружений, которые оказались в стоп-листе, вошли:
  • десятки перехватчиков Patriot;
  • тысячи 155-миллиметровых осколочно-фугасных гаубичных боеприпасов;
  • более 100 ракет Hellfire;
  • свыше 250 высокоточных ракетных систем GMLRS;
  • десятки ракет класса "земля — воздух" Stinger;
  • ракеты класса "воздух — воздух" AIM;
  • гранатометы.
В начале июня в Белом доме заявляли, что пока не приняли решения о будущей поддержке Украины, поскольку сосредоточены на мирных переговорах. Как утверждают американские СМИ, прекращение военной помощи со стороны Вашингтона лишит ВСУ возможности вести наступательные действия.
Украинские военнослужащие загружают противотанковые ракеты Javelin, поставленные в рамках помощи США Украине - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
Песков рассказал, почему США могли приостановить поставки оружия Украине
Вчера, 12:52
 
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