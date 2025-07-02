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В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 02.07.2025
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Черкасской, Николаевской и Одесской областях Украины,... РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T10:39:00+03:00
2025-07-02T10:39:00+03:00
2025-07-02T10:39:00+03:00
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Черкасской, Николаевской и Одесской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. В 9.57 (совпадает с мск) сигнал воздушной тревоги прозвучал в Сумской области. Через некоторое время тревогу объявили в Харьковской, Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Черкасской, Николаевской и Одесской областях. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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в мире, одесская область, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Одесская область, Украина
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
В восьми областях Украины объявили воздушную тревогу