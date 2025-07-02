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Украинские военкомы наживаются на мобилизации, заявило подполье - РИА Новости, 02.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
04:48 02.07.2025
https://ria.ru/20250702/ukraina-2026645143.html
Украинские военкомы наживаются на мобилизации, заявило подполье
Украинские военкомы наживаются на мобилизации, заявило подполье - РИА Новости, 02.07.2025
Украинские военкомы наживаются на мобилизации, заявило подполье
Сотрудники украинских военкоматов за деньги отпускают мобилизованных, но спустя считанные минуты могут задержать их снова, таким образом они наживаются на... РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T04:48:00+03:00
2025-07-02T04:48:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
сергей лебедев
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 2 июл - РИА Новости. Сотрудники украинских военкоматов за деньги отпускают мобилизованных, но спустя считанные минуты могут задержать их снова, таким образом они наживаются на мобилизации, их уровень жизни сильно превышает уровень жизни обычных граждан, рассказал РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев. "Для ТЦКшников (сотрудников территориальных центров комплектования – так на Украине называют военкоматы – ред.) охота на людей – это бизнес. За каждого пойманного – деньги. Откупиться можно, 5-6 тысяч гривен (около 10 тысяч рублей - ред.), чтобы тебя из машины выпустили, 10+ тысяч (более 20 тысяч рублей - ред.), если уже привезли в пункт. А если прошел регистрацию и стал "бойцом", там вообще космос. Так что выпустить человека – не значит, что его не поймают снова через пять минут. Дадут ему минуту на побег – не успел? Снова в бусик, и деньги уже не вернешь", - сказал собеседник агентства. По его словам, уровень жизни сотрудников ТЦК сильно выше, чем у обычных украинцев: почти все они ездят на новых машинах, многие перевезли семьи за границу. "Им война только на руку: бизнес идет, деньги капают. Для них все отлично, жизнь наладилась", - сказал Лебедев. Он добавил, что сейчас на Украине нарастает противостояние "уже не пророссийских и проукраинских граждан, а тех, кто зарабатывает на ловле людей, и тех, кто пытается выжить". В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.
https://ria.ru/20250626/voenkomat-2025486266.html
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украина, сергей лебедев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины
Украинские военкомы наживаются на мобилизации, заявило подполье

Сотрудники украинских военкоматов наживаются на мобилизации

© СоцсетиСотрудники ТЦК Украины заталкивают мужчину в автобус. Кадр видео
Сотрудники ТЦК Украины заталкивают мужчину в автобус. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
© Соцсети
Сотрудники ТЦК Украины заталкивают мужчину в автобус. Кадр видео. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 2 июл - РИА Новости. Сотрудники украинских военкоматов за деньги отпускают мобилизованных, но спустя считанные минуты могут задержать их снова, таким образом они наживаются на мобилизации, их уровень жизни сильно превышает уровень жизни обычных граждан, рассказал РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.
"Для ТЦКшников (сотрудников территориальных центров комплектования – так на Украине называют военкоматы – ред.) охота на людей – это бизнес. За каждого пойманного – деньги. Откупиться можно, 5-6 тысяч гривен (около 10 тысяч рублей - ред.), чтобы тебя из машины выпустили, 10+ тысяч (более 20 тысяч рублей - ред.), если уже привезли в пункт. А если прошел регистрацию и стал "бойцом", там вообще космос. Так что выпустить человека – не значит, что его не поймают снова через пять минут. Дадут ему минуту на побег – не успел? Снова в бусик, и деньги уже не вернешь", - сказал собеседник агентства.
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По его словам, уровень жизни сотрудников ТЦК сильно выше, чем у обычных украинцев: почти все они ездят на новых машинах, многие перевезли семьи за границу.
"Им война только на руку: бизнес идет, деньги капают. Для них все отлично, жизнь наладилась", - сказал Лебедев.
Он добавил, что сейчас на Украине нарастает противостояние "уже не пророссийских и проукраинских граждан, а тех, кто зарабатывает на ловле людей, и тех, кто пытается выжить".
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.
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