На Украине сообщили о страшной катастрофе
Школьники и студенты стремительно покидают Украину
© AP Photo / Adam GrayУкраинский флаг
© AP Photo / Adam Gray
Украинский флаг. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Украине грозит социальная катастрофа из-за стремительного оттока из страны школьников и студентов, которые планируют продолжать обучение за рубежом, сообщает сайт NGL.media.
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"Можно предположить, что в общей сложности за рубежом обучается около 720 тысяч украинских школьников", — подсчитало издание.
При этом, как отмечается в материале, данная тенденция касается не только учащихся школ, но и выпускников, которые планируют поступать в вузы. Основная мотивация юношей — покинуть страну до достижения призывного возраста. Тем не менее, девушки почти в равном соотношении также стремятся уехать из страны.
По данным NGL, такой отток школьников и будущих студентов может стать катастрофой для социального сектора Украины, так как вслед за студентами могут уехать и преподаватели, а рынок труда столкнется с дефицитом кадров почти во всех сферах.
"Если количество студентов на Украине будет и дальше сокращаться, это создаст новые вызовы не только для системы высшего образования, но и для рынка труда", — сообщается в статье.
Ранее британская газета Times сообщала, что подростки бегут не только из-за обстрелов, но и из-за страха перед принудительной мобилизацией.
В августе Владимир Зеленский признал рекордный отток населения с Украины и анонсировал создание нового министерства по работе с гражданами, выехавшими из страны. В октябре глава образовательно-воспитательного совета Всемирного конгресса украинцев Любовь Любчик заявила, что страну с 2022 года покинули более миллиона школьников.
По словам директора украинского Института демографии и социальных исследований Эллы Либановой, население страны к 2033 году может составить максимум 35 миллионов человек. По ее мнению, Киеву удастся вернуть не более половины граждан, уехавших за границу.
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