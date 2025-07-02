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На Украине сообщили о страшной катастрофе - РИА Новости, 02.07.2025
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01:15 02.07.2025 (обновлено: 08:51 02.07.2025)
https://ria.ru/20250702/ukraina-2026637803.html
На Украине сообщили о страшной катастрофе
На Украине сообщили о страшной катастрофе - РИА Новости, 02.07.2025
На Украине сообщили о страшной катастрофе
Украине грозит социальная катастрофа из-за стремительного оттока из страны школьников и студентов, которые планируют продолжать обучение за рубежом, сообщает... РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T01:15:00+03:00
2025-07-02T08:51:00+03:00
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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Украине грозит социальная катастрофа из-за стремительного оттока из страны школьников и студентов, которые планируют продолжать обучение за рубежом, сообщает сайт NGL.media."Можно предположить, что в общей сложности за рубежом обучается около 720 тысяч украинских школьников", — подсчитало издание.При этом, как отмечается в материале, данная тенденция касается не только учащихся школ, но и выпускников, которые планируют поступать в вузы. Основная мотивация юношей — покинуть страну до достижения призывного возраста. Тем не менее, девушки почти в равном соотношении также стремятся уехать из страны.По данным NGL, такой отток школьников и будущих студентов может стать катастрофой для социального сектора Украины, так как вслед за студентами могут уехать и преподаватели, а рынок труда столкнется с дефицитом кадров почти во всех сферах."Если количество студентов на Украине будет и дальше сокращаться, это создаст новые вызовы не только для системы высшего образования, но и для рынка труда", — сообщается в статье.Ранее британская газета Times сообщала, что подростки бегут не только из-за обстрелов, но и из-за страха перед принудительной мобилизацией.В августе Владимир Зеленский признал рекордный отток населения с Украины и анонсировал создание нового министерства по работе с гражданами, выехавшими из страны. В октябре глава образовательно-воспитательного совета Всемирного конгресса украинцев Любовь Любчик заявила, что страну с 2022 года покинули более миллиона школьников.По словам директора украинского Института демографии и социальных исследований Эллы Либановой, население страны к 2033 году может составить максимум 35 миллионов человек. По ее мнению, Киеву удастся вернуть не более половины граждан, уехавших за границу.
https://ria.ru/20250701/tramp-2026313500.html
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в мире, украина, киев, владимир зеленский
В мире, Украина, Киев, Владимир Зеленский
На Украине сообщили о страшной катастрофе

Школьники и студенты стремительно покидают Украину

© AP Photo / Adam GrayУкраинский флаг
Украинский флаг - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
© AP Photo / Adam Gray
Украинский флаг. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Украине грозит социальная катастрофа из-за стремительного оттока из страны школьников и студентов, которые планируют продолжать обучение за рубежом, сообщает сайт NGL.media.
«
"Можно предположить, что в общей сложности за рубежом обучается около 720 тысяч украинских школьников", — подсчитало издание.
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При этом, как отмечается в материале, данная тенденция касается не только учащихся школ, но и выпускников, которые планируют поступать в вузы. Основная мотивация юношей — покинуть страну до достижения призывного возраста. Тем не менее, девушки почти в равном соотношении также стремятся уехать из страны.
По данным NGL, такой отток школьников и будущих студентов может стать катастрофой для социального сектора Украины, так как вслед за студентами могут уехать и преподаватели, а рынок труда столкнется с дефицитом кадров почти во всех сферах.
"Если количество студентов на Украине будет и дальше сокращаться, это создаст новые вызовы не только для системы высшего образования, но и для рынка труда", — сообщается в статье.
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В августе Владимир Зеленский признал рекордный отток населения с Украины и анонсировал создание нового министерства по работе с гражданами, выехавшими из страны. В октябре глава образовательно-воспитательного совета Всемирного конгресса украинцев Любовь Любчик заявила, что страну с 2022 года покинули более миллиона школьников.
По словам директора украинского Института демографии и социальных исследований Эллы Либановой, население страны к 2033 году может составить максимум 35 миллионов человек. По ее мнению, Киеву удастся вернуть не более половины граждан, уехавших за границу.
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