https://ria.ru/20250702/ukraina-2026637803.html

На Украине сообщили о страшной катастрофе

На Украине сообщили о страшной катастрофе - РИА Новости, 02.07.2025

На Украине сообщили о страшной катастрофе

Украине грозит социальная катастрофа из-за стремительного оттока из страны школьников и студентов, которые планируют продолжать обучение за рубежом, сообщает... РИА Новости, 02.07.2025

2025-07-02T01:15:00+03:00

2025-07-02T01:15:00+03:00

2025-07-02T08:51:00+03:00

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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Украине грозит социальная катастрофа из-за стремительного оттока из страны школьников и студентов, которые планируют продолжать обучение за рубежом, сообщает сайт NGL.media."Можно предположить, что в общей сложности за рубежом обучается около 720 тысяч украинских школьников", — подсчитало издание.При этом, как отмечается в материале, данная тенденция касается не только учащихся школ, но и выпускников, которые планируют поступать в вузы. Основная мотивация юношей — покинуть страну до достижения призывного возраста. Тем не менее, девушки почти в равном соотношении также стремятся уехать из страны.По данным NGL, такой отток школьников и будущих студентов может стать катастрофой для социального сектора Украины, так как вслед за студентами могут уехать и преподаватели, а рынок труда столкнется с дефицитом кадров почти во всех сферах."Если количество студентов на Украине будет и дальше сокращаться, это создаст новые вызовы не только для системы высшего образования, но и для рынка труда", — сообщается в статье.Ранее британская газета Times сообщала, что подростки бегут не только из-за обстрелов, но и из-за страха перед принудительной мобилизацией.В августе Владимир Зеленский признал рекордный отток населения с Украины и анонсировал создание нового министерства по работе с гражданами, выехавшими из страны. В октябре глава образовательно-воспитательного совета Всемирного конгресса украинцев Любовь Любчик заявила, что страну с 2022 года покинули более миллиона школьников.По словам директора украинского Института демографии и социальных исследований Эллы Либановой, население страны к 2033 году может составить максимум 35 миллионов человек. По ее мнению, Киеву удастся вернуть не более половины граждан, уехавших за границу.

https://ria.ru/20250701/tramp-2026313500.html

https://ria.ru/20250701/putin-2026605331.html

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в мире, украина, киев, владимир зеленский