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В России устранили угрозу вымирания амурского тигра

В России устранили угрозу вымирания амурского тигра - РИА Новости, 02.07.2025

В России устранили угрозу вымирания амурского тигра

Российской популяции амурского тигра больше не угрожает вымирание, заявил министр юстиции, председатель наблюдательного совета центра "Амурский тигр" Константин РИА Новости, 02.07.2025

2025-07-02T13:21:00+03:00

2025-07-02T13:21:00+03:00

2025-07-02T14:40:00+03:00

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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Российской популяции амурского тигра больше не угрожает вымирание, заявил министр юстиции, председатель наблюдательного совета центра "Амурский тигр" Константин Чуйченко. "Более 13 лет назад мы начали системную работу по сохранению амурского тигра. Очень многое было сделано. Мы, собственно говоря, на сегодняшний день имеем неплохой результат: когда в 2013 году начинали это большое дело, численность популяции амурского тигра на территории Российской Федерации составляла около 430 особей. В настоящее время мы уже уверены в достижении числа 750 и можем сказать, что цель, которая была поставлена в стратегию по охране амурского тигра, выполнена", — сказал он, выступая на открытии фотовыставки "Земля больших кошек" на Тверском бульваре в Москве.По словам Чуйченко, теперь с уверенностью можно утверждать, что в России ликвидирована угроза вымирания этого хищника. Министр также пригласил гостей выставки на Дальний Восток. "Приезжайте и своими глазами смотрите, наслаждайтесь вот этой великой-великой природой", — заключил он.На фотовыставке "Земля больших кошек" представлены работы Сергея Горшкова, посвященные дальневосточному леопарду и амурскому тигру — самым редким и величественным кошкам планеты. Цель выставки — напомнить о хрупкости природы и важности ее защиты, а также показать красоту Дальнего Востока.

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