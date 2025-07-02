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В России устранили угрозу вымирания амурского тигра - РИА Новости, 02.07.2025
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13:21 02.07.2025 (обновлено: 14:40 02.07.2025)
https://ria.ru/20250702/ugroza-2026715810.html
В России устранили угрозу вымирания амурского тигра
В России устранили угрозу вымирания амурского тигра - РИА Новости, 02.07.2025
В России устранили угрозу вымирания амурского тигра
Российской популяции амурского тигра больше не угрожает вымирание, заявил министр юстиции, председатель наблюдательного совета центра "Амурский тигр" Константин РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T13:21:00+03:00
2025-07-02T14:40:00+03:00
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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Российской популяции амурского тигра больше не угрожает вымирание, заявил министр юстиции, председатель наблюдательного совета центра "Амурский тигр" Константин Чуйченко. "Более 13 лет назад мы начали системную работу по сохранению амурского тигра. Очень многое было сделано. Мы, собственно говоря, на сегодняшний день имеем неплохой результат: когда в 2013 году начинали это большое дело, численность популяции амурского тигра на территории Российской Федерации составляла около 430 особей. В настоящее время мы уже уверены в достижении числа 750 и можем сказать, что цель, которая была поставлена в стратегию по охране амурского тигра, выполнена", — сказал он, выступая на открытии фотовыставки "Земля больших кошек" на Тверском бульваре в Москве.По словам Чуйченко, теперь с уверенностью можно утверждать, что в России ликвидирована угроза вымирания этого хищника. Министр также пригласил гостей выставки на Дальний Восток. "Приезжайте и своими глазами смотрите, наслаждайтесь вот этой великой-великой природой", — заключил он.На фотовыставке "Земля больших кошек" представлены работы Сергея Горшкова, посвященные дальневосточному леопарду и амурскому тигру — самым редким и величественным кошкам планеты. Цель выставки — напомнить о хрупкости природы и важности ее защиты, а также показать красоту Дальнего Востока.
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россия, москва, константин чуйченко, центр "амурский тигр", дальний восток, общество
Хорошие новости, Россия, Москва, Константин Чуйченко, Центр "Амурский тигр", Дальний Восток, Общество
В России устранили угрозу вымирания амурского тигра

Чуйченко: в РФ устранили угрозу вымирания амурского тигра

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВыставка "Земля больших кошек" на Тверском бульваре
Выставка Земля больших кошек на Тверском бульваре - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Выставка "Земля больших кошек" на Тверском бульваре
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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Российской популяции амурского тигра больше не угрожает вымирание, заявил министр юстиции, председатель наблюдательного совета центра "Амурский тигр" Константин Чуйченко.
"Более 13 лет назад мы начали системную работу по сохранению амурского тигра. Очень многое было сделано. Мы, собственно говоря, на сегодняшний день имеем неплохой результат: когда в 2013 году начинали это большое дело, численность популяции амурского тигра на территории Российской Федерации составляла около 430 особей. В настоящее время мы уже уверены в достижении числа 750 и можем сказать, что цель, которая была поставлена в стратегию по охране амурского тигра, выполнена", — сказал он, выступая на открытии фотовыставки "Земля больших кошек" на Тверском бульваре в Москве.
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк

Экспозиция "Земля больших кошек" открылась на Тверском бульваре в Москве.

Выставка Земля больших кошек на Тверском бульваре

Экспозиция "Земля больших кошек" открылась на Тверском бульваре в Москве.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
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1 из 6
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк

На выставке представлены работы фотографа Сергея Горшкова.

Выставка Земля больших кошек на Тверском бульваре

На выставке представлены работы фотографа Сергея Горшкова.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
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2 из 6
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк

Экспозиция посвящена дальневосточному леопарду и амурскому тигру.

Выставка Земля больших кошек на Тверском бульваре

Экспозиция посвящена дальневосточному леопарду и амурскому тигру.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
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3 из 6
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк

Москвичи знакомятся с выставкой "Земля больших кошек" на Тверском бульваре.

Выставка Земля больших кошек на Тверском бульваре

Москвичи знакомятся с выставкой "Земля больших кошек" на Тверском бульваре.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
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4 из 6
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк

Экспозиция демонстрирует также красоту дикой природы Дальнего Востока.

Выставка Земля больших кошек на Тверском бульваре

Экспозиция демонстрирует также красоту дикой природы Дальнего Востока.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
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5 из 6
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк

Прохожие на выставке "Земля больших кошек".

Выставка Земля больших кошек на Тверском бульваре

Прохожие на выставке "Земля больших кошек".

© РИА Новости / Сергей Бобылев
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6 из 6

Экспозиция "Земля больших кошек" открылась на Тверском бульваре в Москве.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
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1 из 6

На выставке представлены работы фотографа Сергея Горшкова.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
2 из 6

Экспозиция посвящена дальневосточному леопарду и амурскому тигру.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
3 из 6

Москвичи знакомятся с выставкой "Земля больших кошек" на Тверском бульваре.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
4 из 6

Экспозиция демонстрирует также красоту дикой природы Дальнего Востока.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
5 из 6

Прохожие на выставке "Земля больших кошек".

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
6 из 6
По словам Чуйченко, теперь с уверенностью можно утверждать, что в России ликвидирована угроза вымирания этого хищника.
Министр также пригласил гостей выставки на Дальний Восток.
"Приезжайте и своими глазами смотрите, наслаждайтесь вот этой великой-великой природой", — заключил он.
На фотовыставке "Земля больших кошек" представлены работы Сергея Горшкова, посвященные дальневосточному леопарду и амурскому тигру — самым редким и величественным кошкам планеты. Цель выставки — напомнить о хрупкости природы и важности ее защиты, а также показать красоту Дальнего Востока.
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