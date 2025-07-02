https://ria.ru/20250702/udar-2026808645.html

ВСУ пытались нанести ракетный удар по селу Ореховка в ЛНР

ВСУ пытались нанести ракетный удар по селу Ореховка в ЛНР - РИА Новости, 02.07.2025

ВСУ пытались нанести ракетный удар по селу Ореховка в ЛНР

ВСУ пытались нанести ракетный удар по селу Ореховка в ЛНР, удар предотвратили средствами противовоздушной обороны ВС РФ, сообщили РИА Новости в военной... РИА Новости, 02.07.2025

2025-07-02T19:02:00+03:00

2025-07-02T19:02:00+03:00

2025-07-02T19:02:00+03:00

луганская народная республика

россия

донецкая народная республика

владимир путин

вооруженные силы украины

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

безопасность

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ЛУГАНСК, 2 июл - РИА Новости. ВСУ пытались нанести ракетный удар по селу Ореховка в ЛНР, удар предотвратили средствами противовоздушной обороны ВС РФ, сообщили РИА Новости в военной комендатуре республики. "Военнослужащими Украины был нанесен ракетный удар, который был отражен нашими силами ПВО. В данный момент на месте падения обломков работают саперы военной комендатуры Луганской Народной Республики в целях обнаружения оставшихся обломков и взрывоопасных предметов", - рассказал агентству офицер инженерно-саперной службы военной комендатуры ЛНР с позывным "Химик". По словам представителей комендатуры, никто не пострадал. От ударной волны в местной школе выбило ряд окон, добавили в ведомстве. В поле на окраине населенного пункта в результате падения фрагментов одной из ракет начался пожар, который потушили силами МЧС при помощи местных жителей, уточнили в комендатуре. "Мы наблюдаем очередную попытку ударить дальнобойными ракетами, предположительно Storm Shadow, по мирным гражданам Ореховки. Всего враг применил три дальнобойных ракеты. Ракеты не достигли цели, были сбиты средствами противовоздушной обороны", - объяснил агентству представитель военной комендатуры с позывным "Рысь". Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября 2022 года выступил в Кремле по итогам этих референдумов и подписал договоры о принятии новых регионов в состав России.

https://ria.ru/20250702/spetsoperatsiya-2026769830.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

луганская народная республика

россия

донецкая народная республика

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луганская народная республика, россия, донецкая народная республика, владимир путин, вооруженные силы украины, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), безопасность