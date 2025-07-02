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ВСУ пытались нанести ракетный удар по селу Ореховка в ЛНР - РИА Новости, 02.07.2025
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19:02 02.07.2025
https://ria.ru/20250702/udar-2026808645.html
ВСУ пытались нанести ракетный удар по селу Ореховка в ЛНР
ВСУ пытались нанести ракетный удар по селу Ореховка в ЛНР - РИА Новости, 02.07.2025
ВСУ пытались нанести ракетный удар по селу Ореховка в ЛНР
ВСУ пытались нанести ракетный удар по селу Ореховка в ЛНР, удар предотвратили средствами противовоздушной обороны ВС РФ, сообщили РИА Новости в военной... РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T19:02:00+03:00
2025-07-02T19:02:00+03:00
луганская народная республика
россия
донецкая народная республика
владимир путин
вооруженные силы украины
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
безопасность
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ЛУГАНСК, 2 июл - РИА Новости. ВСУ пытались нанести ракетный удар по селу Ореховка в ЛНР, удар предотвратили средствами противовоздушной обороны ВС РФ, сообщили РИА Новости в военной комендатуре республики. "Военнослужащими Украины был нанесен ракетный удар, который был отражен нашими силами ПВО. В данный момент на месте падения обломков работают саперы военной комендатуры Луганской Народной Республики в целях обнаружения оставшихся обломков и взрывоопасных предметов", - рассказал агентству офицер инженерно-саперной службы военной комендатуры ЛНР с позывным "Химик". По словам представителей комендатуры, никто не пострадал. От ударной волны в местной школе выбило ряд окон, добавили в ведомстве. В поле на окраине населенного пункта в результате падения фрагментов одной из ракет начался пожар, который потушили силами МЧС при помощи местных жителей, уточнили в комендатуре. "Мы наблюдаем очередную попытку ударить дальнобойными ракетами, предположительно Storm Shadow, по мирным гражданам Ореховки. Всего враг применил три дальнобойных ракеты. Ракеты не достигли цели, были сбиты средствами противовоздушной обороны", - объяснил агентству представитель военной комендатуры с позывным "Рысь". Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября 2022 года выступил в Кремле по итогам этих референдумов и подписал договоры о принятии новых регионов в состав России.
https://ria.ru/20250702/spetsoperatsiya-2026769830.html
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луганская народная республика, россия, донецкая народная республика, владимир путин, вооруженные силы украины, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), безопасность
Луганская Народная Республика, Россия, Донецкая Народная Республика, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Безопасность
ВСУ пытались нанести ракетный удар по селу Ореховка в ЛНР

В ЛНР перехватили ракетный удар ВСУ по селу Ореховка

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 2 июл - РИА Новости. ВСУ пытались нанести ракетный удар по селу Ореховка в ЛНР, удар предотвратили средствами противовоздушной обороны ВС РФ, сообщили РИА Новости в военной комендатуре республики.
"Военнослужащими Украины был нанесен ракетный удар, который был отражен нашими силами ПВО. В данный момент на месте падения обломков работают саперы военной комендатуры Луганской Народной Республики в целях обнаружения оставшихся обломков и взрывоопасных предметов", - рассказал агентству офицер инженерно-саперной службы военной комендатуры ЛНР с позывным "Химик".
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
Российские военные отбили четыре атаки ВСУ в Сумской области
Вчера, 16:14
По словам представителей комендатуры, никто не пострадал. От ударной волны в местной школе выбило ряд окон, добавили в ведомстве. В поле на окраине населенного пункта в результате падения фрагментов одной из ракет начался пожар, который потушили силами МЧС при помощи местных жителей, уточнили в комендатуре.
"Мы наблюдаем очередную попытку ударить дальнобойными ракетами, предположительно Storm Shadow, по мирным гражданам Ореховки. Всего враг применил три дальнобойных ракеты. Ракеты не достигли цели, были сбиты средствами противовоздушной обороны", - объяснил агентству представитель военной комендатуры с позывным "Рысь".
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября 2022 года выступил в Кремле по итогам этих референдумов и подписал договоры о принятии новых регионов в состав России.
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22 июня 2022, 17:18
 
Луганская Народная РеспубликаРоссияДонецкая Народная РеспубликаВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Безопасность
 
 
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