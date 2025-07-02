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Российские войска нанесли удары по украинским предприятиям ВПК
Российские войска нанесли удары по украинским предприятиям ВПК - РИА Новости, 02.07.2025
Российские войска нанесли удары по украинским предприятиям ВПК
Вооруженные силы Российской Федерации нанесли удары по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, ПВО сбила 7 авиационных бомб и 131 беспилотник,... РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T13:46:00+03:00
2025-07-02T13:46:00+03:00
2025-07-02T13:54:00+03:00
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Вооруженные силы Российской Федерации нанесли удары по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, ПВО сбила 7 авиационных бомб и 131 беспилотник, сообщило Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны сбиты семь управляемых авиационных бомб и 131 беспилотный летательный аппарат самолетного типа", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.Минобороны РФ также сообщило, что Вооруженные силы Российской Федерации нанесли поражение предприятию военно-промышленного комплекса Украины, цехам сборки ударных беспилотных летательных аппаратов и местам их хранения, складам боеприпасов и военно-технического имущества, а также пунктам временной дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников в 139 районах.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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украина, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
Российские войска нанесли удары по украинским предприятиям ВПК
Минобороны: ВС РФ ударили по предприятию ВПК Украины, цехам сборки БПЛА