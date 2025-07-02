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Российские войска нанесли удары по украинским предприятиям ВПК

Российские войска нанесли удары по украинским предприятиям ВПК - РИА Новости, 02.07.2025

Российские войска нанесли удары по украинским предприятиям ВПК

Вооруженные силы Российской Федерации нанесли удары по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, ПВО сбила 7 авиационных бомб и 131 беспилотник,... РИА Новости, 02.07.2025

2025-07-02T13:46:00+03:00

2025-07-02T13:46:00+03:00

2025-07-02T13:54:00+03:00

специальная военная операция на украине

украина

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Вооруженные силы Российской Федерации нанесли удары по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, ПВО сбила 7 авиационных бомб и 131 беспилотник, сообщило Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны сбиты семь управляемых авиационных бомб и 131 беспилотный летательный аппарат самолетного типа", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.Минобороны РФ также сообщило, что Вооруженные силы Российской Федерации нанесли поражение предприятию военно-промышленного комплекса Украины, цехам сборки ударных беспилотных летательных аппаратов и местам их хранения, складам боеприпасов и военно-технического имущества, а также пунктам временной дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников в 139 районах.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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украина, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины