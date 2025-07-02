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Российские войска нанесли удары по украинским предприятиям ВПК - РИА Новости, 02.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
13:46 02.07.2025 (обновлено: 13:54 02.07.2025)
https://ria.ru/20250702/udar-2026724948.html
Российские войска нанесли удары по украинским предприятиям ВПК
Российские войска нанесли удары по украинским предприятиям ВПК - РИА Новости, 02.07.2025
Российские войска нанесли удары по украинским предприятиям ВПК
Вооруженные силы Российской Федерации нанесли удары по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, ПВО сбила 7 авиационных бомб и 131 беспилотник,... РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T13:46:00+03:00
2025-07-02T13:54:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Вооруженные силы Российской Федерации нанесли удары по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, ПВО сбила 7 авиационных бомб и 131 беспилотник, сообщило Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны сбиты семь управляемых авиационных бомб и 131 беспилотный летательный аппарат самолетного типа", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.Минобороны РФ также сообщило, что Вооруженные силы Российской Федерации нанесли поражение предприятию военно-промышленного комплекса Украины, цехам сборки ударных беспилотных летательных аппаратов и местам их хранения, складам боеприпасов и военно-технического имущества, а также пунктам временной дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников в 139 районах.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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украина, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
Российские войска нанесли удары по украинским предприятиям ВПК

Минобороны: ВС РФ ударили по предприятию ВПК Украины, цехам сборки БПЛА

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа артиллерийского расчета самоходной пушки 2С7М "Малка"
Боевая работа артиллерийского расчета самоходной пушки 2С7М Малка - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа артиллерийского расчета самоходной пушки 2С7М "Малка". Архивное фото
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Вооруженные силы Российской Федерации нанесли удары по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, ПВО сбила 7 авиационных бомб и 131 беспилотник, сообщило Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны сбиты семь управляемых авиационных бомб и 131 беспилотный летательный аппарат самолетного типа", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
Минобороны РФ также сообщило, что Вооруженные силы Российской Федерации нанесли поражение предприятию военно-промышленного комплекса Украины, цехам сборки ударных беспилотных летательных аппаратов и местам их хранения, складам боеприпасов и военно-технического имущества, а также пунктам временной дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников в 139 районах.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы Украины
 
 
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