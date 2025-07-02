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Ученый рассказал о возможном запуске биоспутника "Возврат-МКА-Л"
Ученый рассказал о возможном запуске биоспутника "Возврат-МКА-Л" - РИА Новости, 02.07.2025
Ученый рассказал о возможном запуске биоспутника "Возврат-МКА-Л"
Запуск биоспутника "Возврат-МКА-Л" для имитации межпланетного полета возможен, но не в ближайшее время, рассказал РИА Новости научный консультант Центра... РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T03:56:00+03:00
2025-07-02T03:56:00+03:00
2025-07-02T03:56:00+03:00
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МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. Запуск биоспутника "Возврат-МКА-Л" для имитации межпланетного полета возможен, но не в ближайшее время, рассказал РИА Новости научный консультант Центра автоматических космических систем и комплексов ЦНИИмаша Макартыч Мухоян. "Такой проект – "Возврат-МКА-Л" – существует. Он фигурирует в программах биологических исследований в космосе… Реализация проекта, вероятнее всего, возможна не в ближайшее время", – сказал Мухоян. Он пояснил, что от аппаратов серии "Бион" и "Бион-М", которые летают по околоземной орбите, "Возврат-МКА" отличается тем, что его спускаемая часть будет входить в атмосферу Земли со второй космической скоростью, около 11 километров в секунду. С учетом этого будет создаваться и научная аппаратура, рассказал ученый. Ранее сообщалось, что биоспутник "Возврат-МКА" с живыми организмами на борту планируется отправить на орбиту высотой до 200 тысяч километров для имитации межпланетного полета и оценки галактического космического излучения.
https://ria.ru/20250103/kometa-1992371376.html
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Ученый рассказал о возможном запуске биоспутника "Возврат-МКА-Л"
Эксперт Мухоян: запуск биоспутника "Возврат-МКА-Л" возможен, но не сейчас