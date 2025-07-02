https://ria.ru/20250702/tseny-2026810957.html

В России подешевели куриные яйца и картофель

В России подешевели куриные яйца и картофель - РИА Новости, 02.07.2025

В России подешевели куриные яйца и картофель

Куриные яйца в России за период с 24 по 30 июня стали дешевле на 1,6%, картофель - на 1,5%, а цены на морковь выросли на 2,5%, следует из материалов Росстата. РИА Новости, 02.07.2025

2025-07-02T19:15:00+03:00

2025-07-02T19:15:00+03:00

2025-07-02T19:15:00+03:00

экономика

россия

федеральная служба государственной статистики (росстат)

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Куриные яйца в России за период с 24 по 30 июня стали дешевле на 1,6%, картофель - на 1,5%, а цены на морковь выросли на 2,5%, следует из материалов Росстата. "Цены на плодоовощную продукцию в среднем снизились (-0,1%), в том числе на капусту белокочанную и картофель (-1,5%), помидоры (-1,3%), лук репчатый, свеклу столовую и бананы (-0,7%). Цены изменились: на морковь (+2,5%), яблоки (+1,3%) и огурцы (+1,2%). Цены снизились: на яйца куриные (-1,6%), консервы мясные для детского питания (-0,3%), рис и сахар-песок (-0,2%), масло сливочное, консервы овощные для детского питания, вермишель, крупу гречневую и пшено (-0,1%)", - говорится в докладе статистического ведомства.Также, по данным Росстата, за период с 24 по 30 июня 2025 года зафиксирован рост цен на маргарин и обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) - на 0,4%, колбасы вареные, смеси сухие молочные для детского питания и водку - на 0,3%, говядину, баранину, молоко пастеризованное, хлеб и печенье - на 0,2%, свинину, колбасы полукопченые и варено-копченые, сосиски, сардельки, сметану, масло подсолнечное, консервы фруктово-ягодные для детского питания, муку пшеничную, макаронные изделия и соль поваренную - на 0,1%.

https://ria.ru/20250702/ekonomika-2026810090.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, россия, федеральная служба государственной статистики (росстат)