В России подешевели куриные яйца и картофель
Росстат: яйца в России за неделю стали дешевле на 1,6%, картофель на 1,5%
© AP Photo / Matt RourkeКуриные яйца
© AP Photo / Matt Rourke
Куриные яйца. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Куриные яйца в России за период с 24 по 30 июня стали дешевле на 1,6%, картофель - на 1,5%, а цены на морковь выросли на 2,5%, следует из материалов Росстата.
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"Цены на плодоовощную продукцию в среднем снизились (-0,1%), в том числе на капусту белокочанную и картофель (-1,5%), помидоры (-1,3%), лук репчатый, свеклу столовую и бананы (-0,7%). Цены изменились: на морковь (+2,5%), яблоки (+1,3%) и огурцы (+1,2%). Цены снизились: на яйца куриные (-1,6%), консервы мясные для детского питания (-0,3%), рис и сахар-песок (-0,2%), масло сливочное, консервы овощные для детского питания, вермишель, крупу гречневую и пшено (-0,1%)", - говорится в докладе статистического ведомства.
Также, по данным Росстата, за период с 24 по 30 июня 2025 года зафиксирован рост цен на маргарин и обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) - на 0,4%, колбасы вареные, смеси сухие молочные для детского питания и водку - на 0,3%, говядину, баранину, молоко пастеризованное, хлеб и печенье - на 0,2%, свинину, колбасы полукопченые и варено-копченые, сосиски, сардельки, сметану, масло подсолнечное, консервы фруктово-ягодные для детского питания, муку пшеничную, макаронные изделия и соль поваренную - на 0,1%.
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