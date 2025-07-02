Рейтинг@Mail.ru
В России подешевели куриные яйца и картофель - РИА Новости, 02.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:15 02.07.2025
https://ria.ru/20250702/tseny-2026810957.html
В России подешевели куриные яйца и картофель
В России подешевели куриные яйца и картофель - РИА Новости, 02.07.2025
В России подешевели куриные яйца и картофель
Куриные яйца в России за период с 24 по 30 июня стали дешевле на 1,6%, картофель - на 1,5%, а цены на морковь выросли на 2,5%, следует из материалов Росстата. РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T19:15:00+03:00
2025-07-02T19:15:00+03:00
экономика
россия
федеральная служба государственной статистики (росстат)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102244/58/1022445886_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_e2170682ee51f2f4db3c0662701e50cd.jpg
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Куриные яйца в России за период с 24 по 30 июня стали дешевле на 1,6%, картофель - на 1,5%, а цены на морковь выросли на 2,5%, следует из материалов Росстата. &quot;Цены на плодоовощную продукцию в среднем снизились (-0,1%), в том числе на капусту белокочанную и картофель (-1,5%), помидоры (-1,3%), лук репчатый, свеклу столовую и бананы (-0,7%). Цены изменились: на морковь (+2,5%), яблоки (+1,3%) и огурцы (+1,2%). Цены снизились: на яйца куриные (-1,6%), консервы мясные для детского питания (-0,3%), рис и сахар-песок (-0,2%), масло сливочное, консервы овощные для детского питания, вермишель, крупу гречневую и пшено (-0,1%)&quot;, - говорится в докладе статистического ведомства.Также, по данным Росстата, за период с 24 по 30 июня 2025 года зафиксирован рост цен на маргарин и обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) - на 0,4%, колбасы вареные, смеси сухие молочные для детского питания и водку - на 0,3%, говядину, баранину, молоко пастеризованное, хлеб и печенье - на 0,2%, свинину, колбасы полукопченые и варено-копченые, сосиски, сардельки, сметану, масло подсолнечное, консервы фруктово-ягодные для детского питания, муку пшеничную, макаронные изделия и соль поваренную - на 0,1%.
https://ria.ru/20250702/ekonomika-2026810090.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102244/58/1022445886_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_6ad4e7afe4592df5cd8e94fb406d5551.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, федеральная служба государственной статистики (росстат)
Экономика, Россия, Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
В России подешевели куриные яйца и картофель

Росстат: яйца в России за неделю стали дешевле на 1,6%, картофель на 1,5%

© AP Photo / Matt RourkeКуриные яйца
Куриные яйца - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
© AP Photo / Matt Rourke
Куриные яйца. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Куриные яйца в России за период с 24 по 30 июня стали дешевле на 1,6%, картофель - на 1,5%, а цены на морковь выросли на 2,5%, следует из материалов Росстата.
«

"Цены на плодоовощную продукцию в среднем снизились (-0,1%), в том числе на капусту белокочанную и картофель (-1,5%), помидоры (-1,3%), лук репчатый, свеклу столовую и бананы (-0,7%). Цены изменились: на морковь (+2,5%), яблоки (+1,3%) и огурцы (+1,2%). Цены снизились: на яйца куриные (-1,6%), консервы мясные для детского питания (-0,3%), рис и сахар-песок (-0,2%), масло сливочное, консервы овощные для детского питания, вермишель, крупу гречневую и пшено (-0,1%)", - говорится в докладе статистического ведомства.

Также, по данным Росстата, за период с 24 по 30 июня 2025 года зафиксирован рост цен на маргарин и обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) - на 0,4%, колбасы вареные, смеси сухие молочные для детского питания и водку - на 0,3%, говядину, баранину, молоко пастеризованное, хлеб и печенье - на 0,2%, свинину, колбасы полукопченые и варено-копченые, сосиски, сардельки, сметану, масло подсолнечное, консервы фруктово-ягодные для детского питания, муку пшеничную, макаронные изделия и соль поваренную - на 0,1%.
Здание Минэкономразвития в Москве - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
Рост ВВП России в мае замедлился до 1,2 процента
Вчера, 19:07
 
ЭкономикаРоссияФедеральная служба государственной статистики (Росстат)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала