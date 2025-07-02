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Песков назвал цель телефонного разговора Путина и Макрона - РИА Новости, 02.07.2025
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13:53 02.07.2025 (обновлено: 14:01 02.07.2025)
https://ria.ru/20250702/tsel-2026726850.html
Песков назвал цель телефонного разговора Путина и Макрона
Песков назвал цель телефонного разговора Путина и Макрона - РИА Новости, 02.07.2025
Песков назвал цель телефонного разговора Путина и Макрона
Президент России Владимир Путин и лидер Франции Эммануэль Макрон давно не общались, нужно было изложить позиции друг другу со всеми нюансами, это и было... РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T13:53:00+03:00
2025-07-02T14:01:00+03:00
владимир путин
россия
франция
эммануэль макрон
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и лидер Франции Эммануэль Макрон давно не общались, нужно было изложить позиции друг другу со всеми нюансами, это и было сделано, сообщил пресс-секретарь российского главы государства Дмитрий Песков.Во вторник в Кремле сообщили, что Путин и Макрон провели телефонный разговор."Давно не общались. И нужно было со всеми нюансами изложить позицию друг другу. Вот что, собственно, и было сделано. Потому что одно дело - воспринимать какие-то доклады своих помощников, а другое дело - слушать напрямую от первоисточника", - сказал Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину, комментируя состоявшийся телефонный разговор лидеров.
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владимир путин, россия, франция, эммануэль макрон, дмитрий песков, в мире
Владимир Путин, Россия, Франция, Эммануэль Макрон, Дмитрий Песков, В мире
Песков назвал цель телефонного разговора Путина и Макрона

Песков: Путину и Макрону в разговоре надо было изложить позиции друга другу

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкВладимир Путин и Эммануэль Макрон
Владимир Путин и Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Владимир Путин и Эммануэль Макрон. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и лидер Франции Эммануэль Макрон давно не общались, нужно было изложить позиции друг другу со всеми нюансами, это и было сделано, сообщил пресс-секретарь российского главы государства Дмитрий Песков.
Во вторник в Кремле сообщили, что Путин и Макрон провели телефонный разговор.
"Давно не общались. И нужно было со всеми нюансами изложить позицию друг другу. Вот что, собственно, и было сделано. Потому что одно дело - воспринимать какие-то доклады своих помощников, а другое дело - слушать напрямую от первоисточника", - сказал Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину, комментируя состоявшийся телефонный разговор лидеров.
Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
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Владимир ПутинРоссияФранцияЭммануэль МакронДмитрий ПесковВ мире
 
 
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