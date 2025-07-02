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Песков назвал цель телефонного разговора Путина и Макрона
Песков назвал цель телефонного разговора Путина и Макрона - РИА Новости, 02.07.2025
Песков назвал цель телефонного разговора Путина и Макрона
Президент России Владимир Путин и лидер Франции Эммануэль Макрон давно не общались, нужно было изложить позиции друг другу со всеми нюансами, это и было... РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T13:53:00+03:00
2025-07-02T13:53:00+03:00
2025-07-02T14:01:00+03:00
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и лидер Франции Эммануэль Макрон давно не общались, нужно было изложить позиции друг другу со всеми нюансами, это и было сделано, сообщил пресс-секретарь российского главы государства Дмитрий Песков.Во вторник в Кремле сообщили, что Путин и Макрон провели телефонный разговор."Давно не общались. И нужно было со всеми нюансами изложить позицию друг другу. Вот что, собственно, и было сделано. Потому что одно дело - воспринимать какие-то доклады своих помощников, а другое дело - слушать напрямую от первоисточника", - сказал Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину, комментируя состоявшийся телефонный разговор лидеров.
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Песков назвал цель телефонного разговора Путина и Макрона
Песков: Путину и Макрону в разговоре надо было изложить позиции друга другу