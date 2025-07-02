В Киевской области объявили воздушную тревогу
В Киевской области объявили воздушную тревогу, работает противовоздушная оборона
© AP Photo / Felipe DanaМужчина на станции метро, которую жители используют в качестве бомбоубежища в Киеве
© AP Photo / Felipe Dana
Мужчина на станции метро, которую жители используют в качестве бомбоубежища в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киевской области на Украине, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.
Согласно данным, воздушная тревога в регионе была объявлена в 22.35. Тревога также уже порядка часа звучит в Харьковской, Сумской и Черниговской областях.
Как сообщает украинское издание "Главком" в своем Telegram-канале, в Киевской области на фоне тревоги работает противовоздушная оборона.
Позднее – в 22.57 – воздушная тревога была объявлена в Киеве, свидетельствуют данные украинского министерства цифровой трансформации.
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