https://ria.ru/20250702/tramp-2026838843.html

Трамп проведет первый саммит с лидерами африканских стран, пишут СМИ

Трамп проведет первый саммит с лидерами африканских стран, пишут СМИ - РИА Новости, 02.07.2025

Трамп проведет первый саммит с лидерами африканских стран, пишут СМИ

Президент США Дональд Трамп на следующей неделе проведет свой первый саммит с лидерами африканских стран с момента своего выступления в должность, сообщил... РИА Новости, 02.07.2025

2025-07-02T23:34:00+03:00

2025-07-02T23:34:00+03:00

2025-07-02T23:34:00+03:00

в мире

сша

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либерия

дональд трамп

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ВАШИНГТОН, 2 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп на следующей неделе проведет свой первый саммит с лидерами африканских стран с момента своего выступления в должность, сообщил портал Semafor со ссылкой на источник. Саммит, в котором примут участие лидеры Габона, Либерии, Мавритании, Сенегала, Гвинеи-Биссау, пройдет в Вашингтоне с 9 по 11 июля. Как сообщает портал, в ходе саммита обсудят участие США в секторе стратегических полезных ископаемых Западной Африки, а также вопросы региональной безопасности. При этом, как уточняет издание, более масштабный саммит США - Африка должен состояться в сентябре в Нью-Йорке, подготовка к нему находится на финальной стадии.

https://ria.ru/20250521/tramp-2018346600.html

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габон

либерия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, габон, либерия, дональд трамп