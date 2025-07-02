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Трамп проведет первый саммит с лидерами африканских стран, пишут СМИ - РИА Новости, 02.07.2025
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23:34 02.07.2025
https://ria.ru/20250702/tramp-2026838843.html
Трамп проведет первый саммит с лидерами африканских стран, пишут СМИ
Трамп проведет первый саммит с лидерами африканских стран, пишут СМИ - РИА Новости, 02.07.2025
Трамп проведет первый саммит с лидерами африканских стран, пишут СМИ
Президент США Дональд Трамп на следующей неделе проведет свой первый саммит с лидерами африканских стран с момента своего выступления в должность, сообщил... РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T23:34:00+03:00
2025-07-02T23:34:00+03:00
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сша
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либерия
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ВАШИНГТОН, 2 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп на следующей неделе проведет свой первый саммит с лидерами африканских стран с момента своего выступления в должность, сообщил портал Semafor со ссылкой на источник. Саммит, в котором примут участие лидеры Габона, Либерии, Мавритании, Сенегала, Гвинеи-Биссау, пройдет в Вашингтоне с 9 по 11 июля. Как сообщает портал, в ходе саммита обсудят участие США в секторе стратегических полезных ископаемых Западной Африки, а также вопросы региональной безопасности. При этом, как уточняет издание, более масштабный саммит США - Африка должен состояться в сентябре в Нью-Йорке, подготовка к нему находится на финальной стадии.
https://ria.ru/20250521/tramp-2018346600.html
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габон
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в мире, сша, габон, либерия, дональд трамп
В мире, США, Габон, Либерия, Дональд Трамп
Трамп проведет первый саммит с лидерами африканских стран, пишут СМИ

Semafor: Трамп проведет свой первый саммит с африканскими лидерами 9-11 июля

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 2 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп на следующей неделе проведет свой первый саммит с лидерами африканских стран с момента своего выступления в должность, сообщил портал Semafor со ссылкой на источник.
Саммит, в котором примут участие лидеры Габона, Либерии, Мавритании, Сенегала, Гвинеи-Биссау, пройдет в Вашингтоне с 9 по 11 июля.
Как сообщает портал, в ходе саммита обсудят участие США в секторе стратегических полезных ископаемых Западной Африки, а также вопросы региональной безопасности.
При этом, как уточняет издание, более масштабный саммит США - Африка должен состояться в сентябре в Нью-Йорке, подготовка к нему находится на финальной стадии.
Президент США Дональд Трамп перед встречей с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой в Белом доме. 21 мая 2025 - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
Трамп назвал президента ЮАР противоречивой фигурой
21 мая, 20:46
 
В миреСШАГабонЛиберияДональд Трамп
 
 
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