Трамп собрался спасать Нью-Йорк
Трамп заявил о намерении спасти Нью-Йорк и сделать его снова великим
© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 2 июл - РИА Новости. Американский президент Дональд Трамп заявил о намерении "спасти" Нью-Йорк и сделать его снова великим на фоне предстоящих в городе выборов мэра, намеченных на ноябрь 2025 года.
Кроме того, он назвал одного из кандидатов на пост мэра "коммунистическим лунатиком", отметив, что не позволит ему "разрушить" город, но не уточнил имя политика.
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"Будьте уверены, у меня все рычаги и все карты на руках", - написал президент США.
Ранее Трамп публично заявлял, что считает лидирующего в предвыборной гонке за пост мэра Нью-Йорка кандидата от Демократической партии Зохрана Мамдани "чистым коммунистом" и "радикальным левым лунатиком". Американский лидер признался, что шокирован перспективой увидеть подобного кандидата на посту мэра Нью-Йорка.
Ранее Мамдани неожиданно обошел на праймериз Демпартии главного конкурента - экс-губернатора штата Эндрю Куомо, набрав, по последним данным, 43,5% (36,4% у Куомо).
Мамдани родился в Уганде в семье индийского происхождения, перебравшись вместе с родителями в Нью-Йорк в семилетнем возрасте. В Нью-Йорке используется рейтинговое голосование, и так как ни один из кандидатов, вероятно, не наберет более 50%, то подсчет голосов будет продолжаться раундами. Тридцатитрехлетний Мамдани в случае победы станет первым мусульманином на посту мэра Нью-Йорка.
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