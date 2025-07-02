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Трамп собрался спасать Нью-Йорк - РИА Новости, 02.07.2025
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16:32 02.07.2025 (обновлено: 16:47 02.07.2025)
https://ria.ru/20250702/tramp-2026772138.html
Трамп собрался спасать Нью-Йорк
Трамп собрался спасать Нью-Йорк - РИА Новости, 02.07.2025
Трамп собрался спасать Нью-Йорк
Американский президент Дональд Трамп заявил о намерении "спасти" Нью-Йорк и сделать его снова великим на фоне предстоящих в городе выборов мэра, намеченных на... РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T16:32:00+03:00
2025-07-02T16:47:00+03:00
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нью-йорк (город)
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уганда
дональд трамп
эндрю куомо (губернатор штата нью-йорк)
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ВАШИНГТОН, 2 июл - РИА Новости. Американский президент Дональд Трамп заявил о намерении "спасти" Нью-Йорк и сделать его снова великим на фоне предстоящих в городе выборов мэра, намеченных на ноябрь 2025 года. "Я спасу Нью-Йорк и сделаю его снова "горячим" и "великим", как я сделал со старыми добрыми США", - написал Трамп в социальной сети Truth Social. Кроме того, он назвал одного из кандидатов на пост мэра "коммунистическим лунатиком", отметив, что не позволит ему "разрушить" город, но не уточнил имя политика. "Будьте уверены, у меня все рычаги и все карты на руках", - написал президент США. Ранее Трамп публично заявлял, что считает лидирующего в предвыборной гонке за пост мэра Нью-Йорка кандидата от Демократической партии Зохрана Мамдани "чистым коммунистом" и "радикальным левым лунатиком". Американский лидер признался, что шокирован перспективой увидеть подобного кандидата на посту мэра Нью-Йорка. Ранее Мамдани неожиданно обошел на праймериз Демпартии главного конкурента - экс-губернатора штата Эндрю Куомо, набрав, по последним данным, 43,5% (36,4% у Куомо). Мамдани родился в Уганде в семье индийского происхождения, перебравшись вместе с родителями в Нью-Йорк в семилетнем возрасте. В Нью-Йорке используется рейтинговое голосование, и так как ни один из кандидатов, вероятно, не наберет более 50%, то подсчет голосов будет продолжаться раундами. Тридцатитрехлетний Мамдани в случае победы станет первым мусульманином на посту мэра Нью-Йорка.
https://ria.ru/20250702/tramp-2026702177.html
https://ria.ru/20250702/kalifornija-2026685734.html
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в мире, нью-йорк (город), сша, уганда, дональд трамп, эндрю куомо (губернатор штата нью-йорк)
В мире, Нью-Йорк (город), США, Уганда, Дональд Трамп, Эндрю Куомо (губернатор штата Нью-Йорк)
Трамп собрался спасать Нью-Йорк

Трамп заявил о намерении спасти Нью-Йорк и сделать его снова великим

© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 2 июл - РИА Новости. Американский президент Дональд Трамп заявил о намерении "спасти" Нью-Йорк и сделать его снова великим на фоне предстоящих в городе выборов мэра, намеченных на ноябрь 2025 года.
«
"Я спасу Нью-Йорк и сделаю его снова "горячим" и "великим", как я сделал со старыми добрыми США", - написал Трамп в социальной сети Truth Social.
Портрет президента США Дональда Трампа в здании законодательного органа штата Колорадо - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
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Вчера, 12:27
Кроме того, он назвал одного из кандидатов на пост мэра "коммунистическим лунатиком", отметив, что не позволит ему "разрушить" город, но не уточнил имя политика.
«
"Будьте уверены, у меня все рычаги и все карты на руках", - написал президент США.
Ранее Трамп публично заявлял, что считает лидирующего в предвыборной гонке за пост мэра Нью-Йорка кандидата от Демократической партии Зохрана Мамдани "чистым коммунистом" и "радикальным левым лунатиком". Американский лидер признался, что шокирован перспективой увидеть подобного кандидата на посту мэра Нью-Йорка.
Ранее Мамдани неожиданно обошел на праймериз Демпартии главного конкурента - экс-губернатора штата Эндрю Куомо, набрав, по последним данным, 43,5% (36,4% у Куомо).
Мамдани родился в Уганде в семье индийского происхождения, перебравшись вместе с родителями в Нью-Йорк в семилетнем возрасте. В Нью-Йорке используется рейтинговое голосование, и так как ни один из кандидатов, вероятно, не наберет более 50%, то подсчет голосов будет продолжаться раундами. Тридцатитрехлетний Мамдани в случае победы станет первым мусульманином на посту мэра Нью-Йорка.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
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Вчера, 11:14
 
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