https://ria.ru/20250702/tramp-2026757001.html

Трамп хочет наладить отношения с Россией для сдерживания КНР, заявили в США

Трамп хочет наладить отношения с Россией для сдерживания КНР, заявили в США - РИА Новости, 02.07.2025

Трамп хочет наладить отношения с Россией для сдерживания КНР, заявили в США

Президент США Дональд Трамп намерен улучшить отношения с Россией, чтобы сбалансировать влияние Китая, заявила глава протокольной службы США Моника Кроули в... РИА Новости, 02.07.2025

2025-07-02T15:29:00+03:00

2025-07-02T15:29:00+03:00

2025-07-02T15:29:00+03:00

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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп намерен улучшить отношения с Россией, чтобы сбалансировать влияние Китая, заявила глава протокольной службы США Моника Кроули в подкасте Pod Force One. "Президент Трамп пытается, или, как мне кажется, хочет провести своего рода обратный "ход Никсона" и наладить отношения с Москвой, чтобы использовать Россию как противовес растущему влиянию Китая", - сказала Кроули. По ее словам, такая стратегия напоминает шаги экс-президента Ричарда Никсона, который в своё время наладил отношения с Китаем для сдерживания СССР. Кроули заявила, что худшим сценарием стало то, что произошло недавно при экс-президенте США Джо Байдене, когда Россия, Китай и Иран фактически сблизились и образовали своего рода альянс.

https://ria.ru/20250613/eskalatsiya-2022678086.html

https://ria.ru/20250701/shpionazh-2026601407.html

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в мире, сша, россия, китай, дональд трамп, ричард никсон, джо байден