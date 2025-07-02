Портрет Трампа в Капитолии Колорадо заменили на новый
Портрет Трампа в Капитолии Колорадо заменили на новый после его критики
© AP Photo / Thomas PeipertПортрет президента США Дональда Трампа в здании законодательного органа штата Колорадо
© AP Photo / Thomas Peipert
Портрет президента США Дональда Трампа в здании законодательного органа штата Колорадо
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Портрет президента США Дональда Трампа в здании законодательного органа штата Колорадо заменили на новый после того, как предыдущая работа вызвала недовольство у американского лидера.
Трамп ранее обрушился с критикой на автора своего портрета, который выставлен в галерее в капитолии Колорадо. По его словам, изображение было "намеренно искажено". Трамп также отметил, что художница Сара Бордман, "вероятно, утратила свой талант с возрастом". Ранее она написала портрет 44-го президента США Барака Обамы. В результате портрет Трампа убрали из капитолия штата.
© Фото : Truth Social /@realDonaldTrumpПрошлый портрет Дональда Трампа, выставленный в галерее портретов президентов США в здании законодательного собрания штата Колорадо
© Фото : Truth Social /@realDonaldTrump
Прошлый портрет Дональда Трампа, выставленный в галерее портретов президентов США в здании законодательного собрания штата Колорадо. Архивное фото
"Благодарю крайне талантливую художницу Ванессу Хорабуэна и замечательных жителей Колорадо - теперь (новый портрет - ред.) у всех на виду в капитолии Колорадо!" - написал президент США в соцсети Truth Social.
К сообщению Трамп приложил снимок своего нового портрета.