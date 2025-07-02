Рейтинг@Mail.ru
Портрет Трампа в Капитолии Колорадо заменили на новый - РИА Новости, 02.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:27 02.07.2025 (обновлено: 12:28 02.07.2025)
https://ria.ru/20250702/tramp-2026702177.html
Портрет Трампа в Капитолии Колорадо заменили на новый
Портрет Трампа в Капитолии Колорадо заменили на новый - РИА Новости, 02.07.2025
Портрет Трампа в Капитолии Колорадо заменили на новый
Портрет президента США Дональда Трампа в здании законодательного органа штата Колорадо заменили на новый после того, как предыдущая работа вызвала недовольство... РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T12:27:00+03:00
2025-07-02T12:28:00+03:00
в мире
колорадо
сша
дональд трамп
барак обама
капитолий
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/02/2026701594_0:0:2875:1617_1920x0_80_0_0_8e65f9dfe9a3524ae73254fc145fbef9.jpg
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Портрет президента США Дональда Трампа в здании законодательного органа штата Колорадо заменили на новый после того, как предыдущая работа вызвала недовольство у американского лидера. Трамп ранее обрушился с критикой на автора своего портрета, который выставлен в галерее в капитолии Колорадо. По его словам, изображение было "намеренно искажено". Трамп также отметил, что художница Сара Бордман, "вероятно, утратила свой талант с возрастом". Ранее она написала портрет 44-го президента США Барака Обамы. В результате портрет Трампа убрали из капитолия штата. "Благодарю крайне талантливую художницу Ванессу Хорабуэна и замечательных жителей Колорадо - теперь (новый портрет - ред.) у всех на виду в капитолии Колорадо!" - написал президент США в соцсети Truth Social. К сообщению Трамп приложил снимок своего нового портрета.
https://ria.ru/20250603/tramp-2020582405.html
колорадо
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/02/2026701594_144:0:2875:2048_1920x0_80_0_0_788f5ae4ed7b73406bdd07aa000d7065.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, колорадо, сша, дональд трамп, барак обама, капитолий
В мире, Колорадо, США, Дональд Трамп, Барак Обама, Капитолий
Портрет Трампа в Капитолии Колорадо заменили на новый

Портрет Трампа в Капитолии Колорадо заменили на новый после его критики

© AP Photo / Thomas PeipertПортрет президента США Дональда Трампа в здании законодательного органа штата Колорадо
Портрет президента США Дональда Трампа в здании законодательного органа штата Колорадо - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
© AP Photo / Thomas Peipert
Портрет президента США Дональда Трампа в здании законодательного органа штата Колорадо
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Портрет президента США Дональда Трампа в здании законодательного органа штата Колорадо заменили на новый после того, как предыдущая работа вызвала недовольство у американского лидера.
Трамп ранее обрушился с критикой на автора своего портрета, который выставлен в галерее в капитолии Колорадо. По его словам, изображение было "намеренно искажено". Трамп также отметил, что художница Сара Бордман, "вероятно, утратила свой талант с возрастом". Ранее она написала портрет 44-го президента США Барака Обамы. В результате портрет Трампа убрали из капитолия штата.
© Фото : Truth Social /@realDonaldTrumpПрошлый портрет Дональда Трампа, выставленный в галерее портретов президентов США в здании законодательного собрания штата Колорадо
Портрет Дональда Трампа, выставленный в галерее портретов президентов США в здании законодательного собрания штата Колорадо - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
© Фото : Truth Social /@realDonaldTrump
Прошлый портрет Дональда Трампа, выставленный в галерее портретов президентов США в здании законодательного собрания штата Колорадо. Архивное фото
"Благодарю крайне талантливую художницу Ванессу Хорабуэна и замечательных жителей Колорадо - теперь (новый портрет - ред.) у всех на виду в капитолии Колорадо!" - написал президент США в соцсети Truth Social.
К сообщению Трамп приложил снимок своего нового портрета.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
В Белом доме без объяснения причин обновили портрет Трампа
3 июня, 04:42
 
В миреКолорадоСШАДональд ТрампБарак ОбамаКапитолий
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала