https://ria.ru/20250702/tramp-2026702177.html

Портрет Трампа в Капитолии Колорадо заменили на новый

Портрет Трампа в Капитолии Колорадо заменили на новый - РИА Новости, 02.07.2025

Портрет Трампа в Капитолии Колорадо заменили на новый

Портрет президента США Дональда Трампа в здании законодательного органа штата Колорадо заменили на новый после того, как предыдущая работа вызвала недовольство... РИА Новости, 02.07.2025

2025-07-02T12:27:00+03:00

2025-07-02T12:27:00+03:00

2025-07-02T12:28:00+03:00

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Портрет президента США Дональда Трампа в здании законодательного органа штата Колорадо заменили на новый после того, как предыдущая работа вызвала недовольство у американского лидера. Трамп ранее обрушился с критикой на автора своего портрета, который выставлен в галерее в капитолии Колорадо. По его словам, изображение было "намеренно искажено". Трамп также отметил, что художница Сара Бордман, "вероятно, утратила свой талант с возрастом". Ранее она написала портрет 44-го президента США Барака Обамы. В результате портрет Трампа убрали из капитолия штата. "Благодарю крайне талантливую художницу Ванессу Хорабуэна и замечательных жителей Колорадо - теперь (новый портрет - ред.) у всех на виду в капитолии Колорадо!" - написал президент США в соцсети Truth Social. К сообщению Трамп приложил снимок своего нового портрета.

https://ria.ru/20250603/tramp-2020582405.html

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в мире, колорадо, сша, дональд трамп, барак обама, капитолий