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NYT: Paramount согласилась выплатить Трампу 16 миллионов долларов - РИА Новости, 02.07.2025
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10:16 02.07.2025
https://ria.ru/20250702/tramp-2026668862.html
NYT: Paramount согласилась выплатить Трампу 16 миллионов долларов
NYT: Paramount согласилась выплатить Трампу 16 миллионов долларов - РИА Новости, 02.07.2025
NYT: Paramount согласилась выплатить Трампу 16 миллионов долларов
Компания Paramount согласилась на урегулирование иска президента США Дональда Трампа в отношении принадлежащего ей телеканала CBS из-за интервью с бывшим... РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T10:16:00+03:00
2025-07-02T10:16:00+03:00
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Компания Paramount согласилась на урегулирование иска президента США Дональда Трампа в отношении принадлежащего ей телеканала CBS из-за интервью с бывшим вице-президентом Камалой Харрис и готова выплатить главе Белого дома 16 миллионов долларов, сообщает газета New York Times со ссылкой на заявление компании. В ноябре прошлого года, будучи кандидатом в президенты США от республиканцев, Трамп подал в суд на CBS News иск на 10 миллиардов долларов и обвинил телеканал во вмешательстве в выборы из-за отказа канала опубликовать неотредактированную версию интервью с его соперницей от демократов Камалой Харрис. Впоследствии Трамп увеличил требуемую сумму до 20 миллиардов долларов. В конце июня газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала о том, что медиатор предложил урегулировать иск, договорившись на сумме в 20 миллионов долларов. "Paramount согласилась выплатить президенту Трампу 16 миллионов долларов, чтобы урегулировать его иск в связи с тем, что интервью (Камалы Харрис - ред.) в программе 60 Minutes на телеканале CBS было отредактировано", - пишет New York Times со ссылкой на заявление компании. Отмечается, что в рамках урегулирования компания также согласилась опубликовать расшифровки интервью с кандидатами на пост президента - ранее интервью CBS также давал экс-президент Джо Байден. При этом, как указывает издание, многие юристы считали иск Трампа необоснованным, поскольку телеканал не распространял ложные данные, а первая поправка к конституции США дает широкую свободу действий в том, как именно представлять информацию, и юристы полагали, что CBS в суде мог бы выйти победителем. Иск Трампа в отношении CBS News был подан в штате Техас, в нем говорится о нарушении телеканалом местного закона. Республиканец утверждает, что интервью было отредактировано в пользу Харрис, чтобы скрыть ее "плохой и некомпетентный ответ".
https://ria.ru/20250528/tramp-2019469838.html
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в мире, сша, техас, дональд трамп, камала харрис, джо байден
В мире, США, Техас, Дональд Трамп, Камала Харрис, Джо Байден
NYT: Paramount согласилась выплатить Трампу 16 миллионов долларов

NYT: Paramount готова выплатить Трампу 16 млн долларов из-за интервью с Харрис

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Компания Paramount согласилась на урегулирование иска президента США Дональда Трампа в отношении принадлежащего ей телеканала CBS из-за интервью с бывшим вице-президентом Камалой Харрис и готова выплатить главе Белого дома 16 миллионов долларов, сообщает газета New York Times со ссылкой на заявление компании.
В ноябре прошлого года, будучи кандидатом в президенты США от республиканцев, Трамп подал в суд на CBS News иск на 10 миллиардов долларов и обвинил телеканал во вмешательстве в выборы из-за отказа канала опубликовать неотредактированную версию интервью с его соперницей от демократов Камалой Харрис. Впоследствии Трамп увеличил требуемую сумму до 20 миллиардов долларов. В конце июня газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала о том, что медиатор предложил урегулировать иск, договорившись на сумме в 20 миллионов долларов.
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"Paramount согласилась выплатить президенту Трампу 16 миллионов долларов, чтобы урегулировать его иск в связи с тем, что интервью (Камалы Харрис - ред.) в программе 60 Minutes на телеканале CBS было отредактировано", - пишет New York Times со ссылкой на заявление компании.
Отмечается, что в рамках урегулирования компания также согласилась опубликовать расшифровки интервью с кандидатами на пост президента - ранее интервью CBS также давал экс-президент Джо Байден. При этом, как указывает издание, многие юристы считали иск Трампа необоснованным, поскольку телеканал не распространял ложные данные, а первая поправка к конституции США дает широкую свободу действий в том, как именно представлять информацию, и юристы полагали, что CBS в суде мог бы выйти победителем.
Иск Трампа в отношении CBS News был подан в штате Техас, в нем говорится о нарушении телеканалом местного закона. Республиканец утверждает, что интервью было отредактировано в пользу Харрис, чтобы скрыть ее "плохой и некомпетентный ответ".
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В миреСШАТехасДональд ТрампКамала ХаррисДжо Байден
 
 
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