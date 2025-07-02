https://ria.ru/20250702/tramp-2026649687.html

Журналистка рассказала о просьбе Трампа по поводу жены Макрона

Журналистка рассказала о просьбе Трампа по поводу жены Макрона - РИА Новости, 02.07.2025

Журналистка рассказала о просьбе Трампа по поводу жены Макрона

Американская журналистка Кэндис Оэунс, которая является автором расследования о том, что супруга президента Франции Брижит Макрон в прошлом была мужчиной,... РИА Новости, 02.07.2025

2025-07-02T06:41:00+03:00

2025-07-02T06:41:00+03:00

2025-07-02T06:42:00+03:00

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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Американская журналистка Кэндис Оэунс, которая является автором расследования о том, что супруга президента Франции Брижит Макрон в прошлом была мужчиной, заявила, что президент США Дональд Трамп попросил свернуть ее расследование, об этом она сообщила в эфире своего YouTube-канала."Он (Трамп — Прим. Ред) сказал: вы знаете, я видел ее (Брижит Макрон — Прим. Ред), вы знаете, я видел ее вблизи, и она выглядит для меня как женщина. Я ужинал с ней на вершине Эйфелевой башни" — рассказала Оуэнс.По словам журналистки, она пыталась объяснить президенту США, что у Брижит Макрон есть врач, который специализируется на операциях по трансгендерности и процедурах феминизации."Я разговаривала об этом с президентом Соединенных Штатов, ребята. Это безумие. Это сумасшествие. Но я просто <…> хотела донести до него правду" — заключила Оэунс.В конце января Оуэнс пообещала опубликовать доказательства того, что супруга президента Франции Эммануэля Макрона Брижит родилась мужчиной. Она также утверждала, что ее преследуют адвокаты семьи французского президента. При этом она отметила, что США — это не Европа и у них есть свобода слова, поэтому французские адвокаты "не заткнут ей рот".В своем аккаунте в соцсети Х журналистка обратилась к Макрону, направив ему список из 21 вопроса для "честного и сбалансированного интервью", прежде чем опубликует свое расследование. В нем она задает вопросы о прошлом Брижит Макрон и просит поделиться фотографиями из ее молодости. Оуэнс обратила внимание, что Макрону было 15 лет, когда он начал отношения с учительницей — 39-летней замужней Брижит, но нет никаких свидетельств из ее школьной или студенческой жизни. Журналистка призвала ее знакомых поделиться фотографиями.Оуэнс также сообщила, что в ноябре провела интервью с французской журналисткой Наташей Рей, утверждавшей, что жена Макрона родилась мужчиной, за что была осуждена.В сентябре 2024 года суд Парижа приговорил двух женщин, включая Рей, заявлявших, что Брижит Макрон родилась мужчиной, к штрафам в размере 13,5 тысячи евро за клевету. Позже кассационный суд подтвердил этот приговор.

https://ria.ru/20250410/makron-2010308526.html

https://ria.ru/20250530/tramp-2020073958.html

https://ria.ru/20250608/frantsiya-2021666346.html

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в мире, сша, франция, европа, дональд трамп, брижит макрон