https://ria.ru/20250702/tramp-2026638320.html

Трамп заявил, что Израиль согласился прекратить огонь в Газе на 60 дней

Трамп заявил, что Израиль согласился прекратить огонь в Газе на 60 дней - РИА Новости, 02.07.2025

Трамп заявил, что Израиль согласился прекратить огонь в Газе на 60 дней

Президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль на встрече с представителями его администрации согласился на условия для прекращения огня в секторе Газа на 60... РИА Новости, 02.07.2025

2025-07-02T01:32:00+03:00

2025-07-02T01:32:00+03:00

2025-07-02T07:35:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 2 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль на встрече с представителями его администрации согласился на условия для прекращения огня в секторе Газа на 60 дней."Сегодня мои представители провели долгую и продуктивную встречу с израильтянами по Газе. Израиль согласился на необходимые условия для заключения 60-дневного прекращения огня, в течение которого мы будем работать со всеми сторонами, чтобы положить конец войне", — написал Трамп в своей соцсети Truth Social.Хозяин Белого дома добавил, что Египет и Катар передадут предложения ХАМАС. При этом он предупредил палестинское движение, что ему станет "только хуже", если его представители не примут последнее предложение о прекращении огня.Ранее телеканал ABC со ссылкой на израильского чиновника сообщал, что советник премьер-министра Израиля Рон Дермер прибудет в Вашингтон 30 июня на переговоры с администрацией Трампа. Отмечалось, что обсуждения будут касаться войны в секторе Газа, конфликта Израиля с Ираном и планов визита премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Белый дом.Ранее египетский министр иностранных дел Бадр Абдель Аты заявил, что Каир вместе с другими посредниками работает над 60-дневным прекращением огня в секторе Газа, в ходе которого предполагается освобождение ряда израильских заложников.В ночь на 18 марта Армия обороны Израиля возобновила удары по анклаву. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что он принял это решение в связи с отказом палестинского движения ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников.Официально перемирие между Израилем и ХАМАС закончилось 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в Газе. Тем не менее, Израиль прекратил поставки электричества на опреснительную установку в секторе и закрыл въезд в сектор для грузовиков с гуманитарной помощью.

https://ria.ru/20250701/ssha-2026628063.html

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