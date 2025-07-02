Трамп заявил, что Израиль согласился прекратить огонь в Газе на 60 дней
Трамп: Израиль согласился прекратить огонь в Газе на 60 дней
© AP Photo / Mark SchiefelbeinДональд Трамп
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 2 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль на встрече с представителями его администрации согласился на условия для прекращения огня в секторе Газа на 60 дней.
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"Сегодня мои представители провели долгую и продуктивную встречу с израильтянами по Газе. Израиль согласился на необходимые условия для заключения 60-дневного прекращения огня, в течение которого мы будем работать со всеми сторонами, чтобы положить конец войне", — написал Трамп в своей соцсети Truth Social.
Хозяин Белого дома добавил, что Египет и Катар передадут предложения ХАМАС. При этом он предупредил палестинское движение, что ему станет "только хуже", если его представители не примут последнее предложение о прекращении огня.
Ранее телеканал ABC со ссылкой на израильского чиновника сообщал, что советник премьер-министра Израиля Рон Дермер прибудет в Вашингтон 30 июня на переговоры с администрацией Трампа. Отмечалось, что обсуждения будут касаться войны в секторе Газа, конфликта Израиля с Ираном и планов визита премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Белый дом.
Ранее египетский министр иностранных дел Бадр Абдель Аты заявил, что Каир вместе с другими посредниками работает над 60-дневным прекращением огня в секторе Газа, в ходе которого предполагается освобождение ряда израильских заложников.
В ночь на 18 марта Армия обороны Израиля возобновила удары по анклаву. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что он принял это решение в связи с отказом палестинского движения ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников.
Официально перемирие между Израилем и ХАМАС закончилось 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в Газе. Тем не менее, Израиль прекратил поставки электричества на опреснительную установку в секторе и закрыл въезд в сектор для грузовиков с гуманитарной помощью.