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Владельца Telegram-канала, призывавшего к протестным акциям, будут судить - РИА Новости, 02.07.2025
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17:38 02.07.2025 (обновлено: 17:40 02.07.2025)
https://ria.ru/20250702/telegram-2026789682.html
Владельца Telegram-канала, призывавшего к протестным акциям, будут судить
Владельца Telegram-канала, призывавшего к протестным акциям, будут судить - РИА Новости, 02.07.2025
Владельца Telegram-канала, призывавшего к протестным акциям, будут судить
Владелец и администратор праворадикального Telegram-канала, призывавшие в почти 40 регионах России к незаконным протестным акциям, проходят фигурантами в... РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T17:38:00+03:00
2025-07-02T17:40:00+03:00
россия
сергиев посад
архангельск
происшествия
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Владелец и администратор праворадикального Telegram-канала, призывавшие в почти 40 регионах России к незаконным протестным акциям, проходят фигурантами в уголовном деле об экстремизме, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. В среду стало известно, что подмосковные следователи завершили расследование уголовного дела экстремистского сообщества националистов. По делу проходят два организатора и два участника экстремистского сообщества, они обвиняются в возбуждении ненависти и вражды, публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности, вовлечении несовершеннолетнего в совершение тяжкого преступления. По версии следствия, с 2023 по 2024 год обвиняемые, являясь приверженцами националистических взглядов, организовали в Сергиевом Посаде экстремистское сообщество для подготовки и совершения преступлений. Для пропаганды своих взглядов они создали Telegram-канал, где публиковали посты экстремистского содержания, призывали подписчиков к участию в акциях в РФ, обсуждая насильственные действия в отношении различных групп населения, изучая и распространяя националистические экстремистские материалы, зарабатывая при этом на донатах от пользователей. В дальнейшем для координации действий организации обвиняемые создали отделения в различных городах. В рамках расследования было проведено 34 судебные экспертизы, среди которых лингвистические, компьютерно-технические, психиатрические. "Организатором экстремистского сообщества является житель Сергиева Посада. Он создал праворадикальный Telegram-канал, а после привлек к администрированию канала жителя Архангельска. В канале публиковались призывы к проведению почти в 40 регионах РФ протестных, антивоенных акций", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что последователи экстремистского сообщества расклеивали листовки проукраинских взглядов и с призывами к экстремистской деятельности. В распоряжении РИА Новости также есть видео задержания фигурантов.
https://ria.ru/20250620/zaderzhanie-2024249420.html
россия
сергиев посад
архангельск
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россия, сергиев посад, архангельск, происшествия
Россия, Сергиев Посад, Архангельск, Происшествия
Владельца Telegram-канала, призывавшего к протестным акциям, будут судить

Призывавшего к протестам в регионах владельца Telegram-канала будут судить

© Фото : Управление взаимодействия со СМИ СК РФЗдание Следственного комитета РФ
Здание Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
© Фото : Управление взаимодействия со СМИ СК РФ
Здание Следственного комитета РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Владелец и администратор праворадикального Telegram-канала, призывавшие в почти 40 регионах России к незаконным протестным акциям, проходят фигурантами в уголовном деле об экстремизме, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
В среду стало известно, что подмосковные следователи завершили расследование уголовного дела экстремистского сообщества националистов. По делу проходят два организатора и два участника экстремистского сообщества, они обвиняются в возбуждении ненависти и вражды, публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности, вовлечении несовершеннолетнего в совершение тяжкого преступления.
По версии следствия, с 2023 по 2024 год обвиняемые, являясь приверженцами националистических взглядов, организовали в Сергиевом Посаде экстремистское сообщество для подготовки и совершения преступлений. Для пропаганды своих взглядов они создали Telegram-канал, где публиковали посты экстремистского содержания, призывали подписчиков к участию в акциях в РФ, обсуждая насильственные действия в отношении различных групп населения, изучая и распространяя националистические экстремистские материалы, зарабатывая при этом на донатах от пользователей. В дальнейшем для координации действий организации обвиняемые создали отделения в различных городах. В рамках расследования было проведено 34 судебные экспертизы, среди которых лингвистические, компьютерно-технические, психиатрические.
"Организатором экстремистского сообщества является житель Сергиева Посада. Он создал праворадикальный Telegram-канал, а после привлек к администрированию канала жителя Архангельска. В канале публиковались призывы к проведению почти в 40 регионах РФ протестных, антивоенных акций", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что последователи экстремистского сообщества расклеивали листовки проукраинских взглядов и с призывами к экстремистской деятельности. В распоряжении РИА Новости также есть видео задержания фигурантов.
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РоссияСергиев ПосадАрхангельскПроисшествия
 
 
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