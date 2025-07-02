Владельца Telegram-канала, призывавшего к протестным акциям, будут судить
Призывавшего к протестам в регионах владельца Telegram-канала будут судить
© Фото : Управление взаимодействия со СМИ СК РФЗдание Следственного комитета РФ
© Фото : Управление взаимодействия со СМИ СК РФ
Здание Следственного комитета РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Владелец и администратор праворадикального Telegram-канала, призывавшие в почти 40 регионах России к незаконным протестным акциям, проходят фигурантами в уголовном деле об экстремизме, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
В среду стало известно, что подмосковные следователи завершили расследование уголовного дела экстремистского сообщества националистов. По делу проходят два организатора и два участника экстремистского сообщества, они обвиняются в возбуждении ненависти и вражды, публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности, вовлечении несовершеннолетнего в совершение тяжкого преступления.
По версии следствия, с 2023 по 2024 год обвиняемые, являясь приверженцами националистических взглядов, организовали в Сергиевом Посаде экстремистское сообщество для подготовки и совершения преступлений. Для пропаганды своих взглядов они создали Telegram-канал, где публиковали посты экстремистского содержания, призывали подписчиков к участию в акциях в РФ, обсуждая насильственные действия в отношении различных групп населения, изучая и распространяя националистические экстремистские материалы, зарабатывая при этом на донатах от пользователей. В дальнейшем для координации действий организации обвиняемые создали отделения в различных городах. В рамках расследования было проведено 34 судебные экспертизы, среди которых лингвистические, компьютерно-технические, психиатрические.
"Организатором экстремистского сообщества является житель Сергиева Посада. Он создал праворадикальный Telegram-канал, а после привлек к администрированию канала жителя Архангельска. В канале публиковались призывы к проведению почти в 40 регионах РФ протестных, антивоенных акций", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что последователи экстремистского сообщества расклеивали листовки проукраинских взглядов и с призывами к экстремистской деятельности. В распоряжении РИА Новости также есть видео задержания фигурантов.