https://ria.ru/20250702/tayna-2026758642.html

Против гендиректора "Ростовводоканала" завели уголовное дело

Против гендиректора "Ростовводоканала" завели уголовное дело - РИА Новости, 02.07.2025

Против гендиректора "Ростовводоканала" завели уголовное дело

Уголовное дело о разглашении государственной тайны возбуждено в отношении генерального директора АО "Ростовводоканал" Евгения Юркина, сообщили журналистам в... РИА Новости, 02.07.2025

2025-07-02T15:36:00+03:00

2025-07-02T15:36:00+03:00

2025-07-02T17:08:00+03:00

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 июл - РИА Новости. Уголовное дело о разглашении государственной тайны возбуждено в отношении генерального директора АО "Ростовводоканал" Евгения Юркина, сообщили журналистам в пресс-службе УФСБ РФ по Ростовской области."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 283 УК России "Разглашение государственной тайны", - говорится в сообщении.По данным правоохранителей, директор АО "Ростовводоканал" Юркин направил несекретной почтой в адрес министерства жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области комплект документов со сведениями, составляющими государственную тайну. В частности, речь идет об информации о критически важной инфраструктуре Ростова-на-Дону. По месту жительства и работы фигуранта уголовного дела проведены обыски, уточнили в ведомстве."В настоящее время проводится комплекс необходимых оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, направленных на документирование иных эпизодов противоправной деятельности, совершаемой должностными лицами АО "Ростовводоканал", - сообщили в УФСБ.Ранее, 24 июня, источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщал, что силовики задержали директора "Ростовводоканала" Юркина в Ростовской области. Позже, 25 июня, суд в Ростове-на-Дону санкционировал его арест по подозрению в разглашении гостайны, сообщал РИА Новости представитель суда. По его словам, Юркину была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу по 14 августа включительно. Юркин был назначен на пост генерального директора АО "Ростовводоканал" в 2023 году.

https://ria.ru/20250701/voevodin-2026470927.html

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россия

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происшествия, ростовская область, россия, ростов-на-дону