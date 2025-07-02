Против гендиректора "Ростовводоканала" завели уголовное дело
Против гендиректора "Ростовводоканала" Юркина завели дело о разглашении гостайны
Директор "Ростовводоканала" Евгений Юркин. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 июл - РИА Новости. Уголовное дело о разглашении государственной тайны возбуждено в отношении генерального директора АО "Ростовводоканал" Евгения Юркина, сообщили журналистам в пресс-службе УФСБ РФ по Ростовской области.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 283 УК России "Разглашение государственной тайны", - говорится в сообщении.
По данным правоохранителей, директор АО "Ростовводоканал" Юркин направил несекретной почтой в адрес министерства жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области комплект документов со сведениями, составляющими государственную тайну. В частности, речь идет об информации о критически важной инфраструктуре Ростова-на-Дону. По месту жительства и работы фигуранта уголовного дела проведены обыски, уточнили в ведомстве.
"В настоящее время проводится комплекс необходимых оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, направленных на документирование иных эпизодов противоправной деятельности, совершаемой должностными лицами АО "Ростовводоканал", - сообщили в УФСБ.
Ранее, 24 июня, источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщал, что силовики задержали директора "Ростовводоканала" Юркина в Ростовской области. Позже, 25 июня, суд в Ростове-на-Дону санкционировал его арест по подозрению в разглашении гостайны, сообщал РИА Новости представитель суда. По его словам, Юркину была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу по 14 августа включительно. Юркин был назначен на пост генерального директора АО "Ростовводоканал" в 2023 году.