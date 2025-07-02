Рейтинг@Mail.ru
Российские военные уничтожили танк Leopard в Сумской области - РИА Новости, 02.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:03 02.07.2025 (обновлено: 16:22 02.07.2025)
https://ria.ru/20250702/tank-2026752030.html
Российские военные уничтожили танк Leopard в Сумской области
Российские военные уничтожили танк Leopard в Сумской области - РИА Новости, 02.07.2025
Российские военные уничтожили танк Leopard в Сумской области
Расчет FPV-дронов "Рубикон" уничтожил танк Leopard ВСУ в Сумской области, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T15:03:00+03:00
2025-07-02T16:22:00+03:00
специальная военная операция на украине
сумская область
россия
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/02/2026751661_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_f6f1068c3b1127e7fde929e99539ac6b.png
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Расчет FPV-дронов "Рубикон" уничтожил танк Leopard ВСУ в Сумской области, сообщили в Минобороны России."Вблизи населенного пункта Писаревка в Сумской области в ходе разведывательно-боевого полёта расчет FPV-дронов Испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России "Рубикон" обнаружил движущийся танк Леопард 2А6 ВСУ немецкого производства", - говорится в сообщении.Сообщается, что оператором дрона-камикадзе было принято решение атаковать танк."В результате удара FPV-дроном в уязвимое место - под стык башни - танк противника был выведен из строя", - отметили в ведомстве.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
сумская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Уничтожение танка Leopard в Сумской области
Очередной Leopard ВСУ уничтожен в Сумской области - вблизи населенного пункта Писаревка, сообщило Минобороны и опубликовало видео
2025-07-02T15:03
true
PT0M11S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/02/2026751661_104:0:584:360_1920x0_80_0_0_76ca1834a24d5fa5ec23877e1f0c9797.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сумская область, россия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Сумская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские военные уничтожили танк Leopard в Сумской области

Минобороны: в Сумской области ударом БПЛА поражен украинский танк Leopard 2А6

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Расчет FPV-дронов "Рубикон" уничтожил танк Leopard ВСУ в Сумской области, сообщили в Минобороны России.
«
"Вблизи населенного пункта Писаревка в Сумской области в ходе разведывательно-боевого полёта расчет FPV-дронов Испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России "Рубикон" обнаружил движущийся танк Леопард 2А6 ВСУ немецкого производства", - говорится в сообщении.
Сообщается, что оператором дрона-камикадзе было принято решение атаковать танк.
"В результате удара FPV-дроном в уязвимое место - под стык башни - танк противника был выведен из строя", - отметили в ведомстве.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеСумская областьРоссияВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала