https://ria.ru/20250702/tank-2026752030.html
Российские военные уничтожили танк Leopard в Сумской области
Российские военные уничтожили танк Leopard в Сумской области - РИА Новости, 02.07.2025
Российские военные уничтожили танк Leopard в Сумской области
Расчет FPV-дронов "Рубикон" уничтожил танк Leopard ВСУ в Сумской области, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T15:03:00+03:00
2025-07-02T15:03:00+03:00
2025-07-02T16:22:00+03:00
специальная военная операция на украине
сумская область
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Расчет FPV-дронов "Рубикон" уничтожил танк Leopard ВСУ в Сумской области, сообщили в Минобороны России."Вблизи населенного пункта Писаревка в Сумской области в ходе разведывательно-боевого полёта расчет FPV-дронов Испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России "Рубикон" обнаружил движущийся танк Леопард 2А6 ВСУ немецкого производства", - говорится в сообщении.Сообщается, что оператором дрона-камикадзе было принято решение атаковать танк."В результате удара FPV-дроном в уязвимое место - под стык башни - танк противника был выведен из строя", - отметили в ведомстве.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Уничтожение танка Leopard в Сумской области
Очередной Leopard ВСУ уничтожен в Сумской области - вблизи населенного пункта Писаревка, сообщило Минобороны и опубликовало видео
2025-07-02T15:03
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PT0M11S
РИА Новости
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сумская область, россия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Сумская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские военные уничтожили танк Leopard в Сумской области
Минобороны: в Сумской области ударом БПЛА поражен украинский танк Leopard 2А6