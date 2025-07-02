https://ria.ru/20250702/tank-2026752030.html

Российские военные уничтожили танк Leopard в Сумской области

Российские военные уничтожили танк Leopard в Сумской области - РИА Новости, 02.07.2025

Российские военные уничтожили танк Leopard в Сумской области

Расчет FPV-дронов "Рубикон" уничтожил танк Leopard ВСУ в Сумской области, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 02.07.2025

2025-07-02T15:03:00+03:00

2025-07-02T15:03:00+03:00

2025-07-02T16:22:00+03:00

специальная военная операция на украине

сумская область

россия

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Расчет FPV-дронов "Рубикон" уничтожил танк Leopard ВСУ в Сумской области, сообщили в Минобороны России."Вблизи населенного пункта Писаревка в Сумской области в ходе разведывательно-боевого полёта расчет FPV-дронов Испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России "Рубикон" обнаружил движущийся танк Леопард 2А6 ВСУ немецкого производства", - говорится в сообщении.Сообщается, что оператором дрона-камикадзе было принято решение атаковать танк."В результате удара FPV-дроном в уязвимое место - под стык башни - танк противника был выведен из строя", - отметили в ведомстве.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Уничтожение танка Leopard в Сумской области Очередной Leopard ВСУ уничтожен в Сумской области - вблизи населенного пункта Писаревка, сообщило Минобороны и опубликовало видео 2025-07-02T15:03 true PT0M11S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

сумская область, россия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)