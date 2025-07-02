Рейтинг@Mail.ru
Нарышкина в Гаване принял Диас-Канель - РИА Новости, 02.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:25 02.07.2025 (обновлено: 15:39 02.07.2025)
https://ria.ru/20250702/svr-2026756065.html
Нарышкина в Гаване принял Диас-Канель
Нарышкина в Гаване принял Диас-Канель - РИА Новости, 02.07.2025
Нарышкина в Гаване принял Диас-Канель
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин посетил Кубу, его принял кубинский президент Мигель Диас-Канель Бермудес, сообщило пресс-бюро СВР. РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T15:25:00+03:00
2025-07-02T15:39:00+03:00
гавана
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
мигель диас-канель бермудес
куба
россия
в мире
сергей нарышкин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/02/2026756745_0:88:1280:808_1920x0_80_0_0_272572cc4d3a9e4e6add0363b89881e0.jpg
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин посетил Кубу, его принял кубинский президент Мигель Диас-Канель Бермудес, сообщило пресс-бюро СВР."Сергей Евгеньевич Нарышкин был принят в Гаване 30 июня с.г. первым секретарем Центрального комитета Коммунистической партии Кубы, президентом Республики Мигелем Диас-Канелем Бермудесем", - говорится в сообщении."Встреча носила теплый, дружеский характер и полезно дополнила диалог между двумя странами. Она продемонстрировала высокий уровень взаимодействия между Россией и Кубой, которые в текущем году отмечают 65-ю годовщину восстановления дипотношений. По словам кубинского лидера, "двусторонние связи за все эти годы пережили разные времена и сегодня выходят на новый этап". Диас-Канель Бермудес выразил благодарность России за безоговорочную поддержку в борьбе кубинского народа против блокады и за исключение Кубы из списка стран, которые якобы поддерживают терроризм", - отметили в СВР
https://ria.ru/20250701/kuba-2026424371.html
гавана
куба
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/02/2026756745_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_3e4aa6b12ce384c95ea6bb7d462eacd0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
гавана, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), мигель диас-канель бермудес, куба, россия, в мире, сергей нарышкин
Гавана, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Мигель Диас-Канель Бермудес, Куба, Россия, В мире, Сергей Нарышкин
Нарышкина в Гаване принял Диас-Канель

СВР: Нарышкина в Гаване принял Диас-Канель

© Фото : Посольство РФ на Кубе/TelegramДиректор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин и президент Республики Куба Мигель Диас-Канель во время встречи
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин и президент Республики Куба Мигель Диас-Канель во время встречи - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
© Фото : Посольство РФ на Кубе/Telegram
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин и президент Республики Куба Мигель Диас-Канель во время встречи
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин посетил Кубу, его принял кубинский президент Мигель Диас-Канель Бермудес, сообщило пресс-бюро СВР.
"Сергей Евгеньевич Нарышкин был принят в Гаване 30 июня с.г. первым секретарем Центрального комитета Коммунистической партии Кубы, президентом Республики Мигелем Диас-Канелем Бермудесем", - говорится в сообщении.
"Встреча носила теплый, дружеский характер и полезно дополнила диалог между двумя странами. Она продемонстрировала высокий уровень взаимодействия между Россией и Кубой, которые в текущем году отмечают 65-ю годовщину восстановления дипотношений. По словам кубинского лидера, "двусторонние связи за все эти годы пережили разные времена и сегодня выходят на новый этап". Диас-Канель Бермудес выразил благодарность России за безоговорочную поддержку в борьбе кубинского народа против блокады и за исключение Кубы из списка стран, которые якобы поддерживают терроризм", - отметили в СВР
Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
МИД Кубы назвал преступным новое ужесточение санкций США
1 июля, 04:52
 
ГаванаСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)Мигель Диас-Канель БермудесКубаРоссияВ миреСергей Нарышкин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала