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Нарышкина в Гаване принял Диас-Канель

Нарышкина в Гаване принял Диас-Канель - РИА Новости, 02.07.2025

Нарышкина в Гаване принял Диас-Канель

Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин посетил Кубу, его принял кубинский президент Мигель Диас-Канель Бермудес, сообщило пресс-бюро СВР. РИА Новости, 02.07.2025

2025-07-02T15:25:00+03:00

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гавана

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

мигель диас-канель бермудес

куба

россия

в мире

сергей нарышкин

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин посетил Кубу, его принял кубинский президент Мигель Диас-Канель Бермудес, сообщило пресс-бюро СВР."Сергей Евгеньевич Нарышкин был принят в Гаване 30 июня с.г. первым секретарем Центрального комитета Коммунистической партии Кубы, президентом Республики Мигелем Диас-Канелем Бермудесем", - говорится в сообщении."Встреча носила теплый, дружеский характер и полезно дополнила диалог между двумя странами. Она продемонстрировала высокий уровень взаимодействия между Россией и Кубой, которые в текущем году отмечают 65-ю годовщину восстановления дипотношений. По словам кубинского лидера, "двусторонние связи за все эти годы пережили разные времена и сегодня выходят на новый этап". Диас-Канель Бермудес выразил благодарность России за безоговорочную поддержку в борьбе кубинского народа против блокады и за исключение Кубы из списка стран, которые якобы поддерживают терроризм", - отметили в СВР

https://ria.ru/20250701/kuba-2026424371.html

гавана

куба

россия

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гавана, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), мигель диас-канель бермудес, куба, россия, в мире, сергей нарышкин