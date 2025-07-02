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Нарышкина в Гаване принял Диас-Канель
Нарышкина в Гаване принял Диас-Канель - РИА Новости, 02.07.2025
Нарышкина в Гаване принял Диас-Канель
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин посетил Кубу, его принял кубинский президент Мигель Диас-Канель Бермудес, сообщило пресс-бюро СВР. РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T15:25:00+03:00
2025-07-02T15:25:00+03:00
2025-07-02T15:39:00+03:00
гавана
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
мигель диас-канель бермудес
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин посетил Кубу, его принял кубинский президент Мигель Диас-Канель Бермудес, сообщило пресс-бюро СВР."Сергей Евгеньевич Нарышкин был принят в Гаване 30 июня с.г. первым секретарем Центрального комитета Коммунистической партии Кубы, президентом Республики Мигелем Диас-Канелем Бермудесем", - говорится в сообщении."Встреча носила теплый, дружеский характер и полезно дополнила диалог между двумя странами. Она продемонстрировала высокий уровень взаимодействия между Россией и Кубой, которые в текущем году отмечают 65-ю годовщину восстановления дипотношений. По словам кубинского лидера, "двусторонние связи за все эти годы пережили разные времена и сегодня выходят на новый этап". Диас-Канель Бермудес выразил благодарность России за безоговорочную поддержку в борьбе кубинского народа против блокады и за исключение Кубы из списка стран, которые якобы поддерживают терроризм", - отметили в СВР
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гавана, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), мигель диас-канель бермудес, куба, россия, в мире, сергей нарышкин
Гавана, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Мигель Диас-Канель Бермудес, Куба, Россия, В мире, Сергей Нарышкин
Нарышкина в Гаване принял Диас-Канель
СВР: Нарышкина в Гаване принял Диас-Канель