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Суд Екатеринбурга арестовал восьмого фигуранта дела об ОПГ - РИА Новости, 02.07.2025
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19:54 02.07.2025 (обновлено: 19:59 02.07.2025)
https://ria.ru/20250702/sud-2026815650.html
Суд Екатеринбурга арестовал восьмого фигуранта дела об ОПГ
Суд Екатеринбурга арестовал восьмого фигуранта дела об ОПГ - РИА Новости, 02.07.2025
Суд Екатеринбурга арестовал восьмого фигуранта дела об ОПГ
Ленинский районный суд Екатеринбурга отправил в СИЗО до 19 июля Азиза Абасова, восьмого фигуранта дела о преступной группе, сообщила пресс-служба инстанции. РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T19:54:00+03:00
2025-07-02T19:59:00+03:00
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 июл – РИА Новости. Ленинский районный суд Екатеринбурга отправил в СИЗО до 19 июля Азиза Абасова, восьмого фигуранта дела о преступной группе, сообщила пресс-служба инстанции."Ленинский районный суд Екатеринбурга рассмотрел ходатайство следователя и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении подозреваемого Азиза Абасова по 19 июля", – говорится в сообщении.Следственное управление СК РФ по Свердловской области 28 июня сообщило о задержании в Екатеринбурге шести участников преступной группы по делу об убийствах прошлых лет. По версии следствия, фигуранты, "входившие в состав этнической преступной группы", причастны к ряду эпизодов убийств и покушений на убийство в столице Урала в 2001, 2010, 2011 годах. До этого суд арестовал до 19 июля семерых фигурантов.МИД Азербайджана вызвал временного поверенного в делах посольства России в стране Петра Волковых в связи с задержаниями в Екатеринбурге. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя РИА Новости вызов в МИД Азербайджана российского дипломата, заявляла, что он дал необходимые разъяснения, ситуация находится под контролем правоохранителей. По ее словам, подозреваемые являются "гражданами России, выходцами из Азербайджана".
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Происшествия, Екатеринбург, Россия, Мария Захарова, Рейд азербайджанских силовиков в офис Sputnik в Баку, Азербайджан
Суд Екатеринбурга арестовал восьмого фигуранта дела об ОПГ

Суд Екатеринбурга арестовал до 19 июля восьмого фигуранта дела об ОПГ Абасова

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Молоток судьи. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 июл – РИА Новости. Ленинский районный суд Екатеринбурга отправил в СИЗО до 19 июля Азиза Абасова, восьмого фигуранта дела о преступной группе, сообщила пресс-служба инстанции.
"Ленинский районный суд Екатеринбурга рассмотрел ходатайство следователя и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении подозреваемого Азиза Абасова по 19 июля", – говорится в сообщении.
Следственное управление СК РФ по Свердловской области 28 июня сообщило о задержании в Екатеринбурге шести участников преступной группы по делу об убийствах прошлых лет. По версии следствия, фигуранты, "входившие в состав этнической преступной группы", причастны к ряду эпизодов убийств и покушений на убийство в столице Урала в 2001, 2010, 2011 годах. До этого суд арестовал до 19 июля семерых фигурантов.
МИД Азербайджана вызвал временного поверенного в делах посольства России в стране Петра Волковых в связи с задержаниями в Екатеринбурге. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя РИА Новости вызов в МИД Азербайджана российского дипломата, заявляла, что он дал необходимые разъяснения, ситуация находится под контролем правоохранителей. По ее словам, подозреваемые являются "гражданами России, выходцами из Азербайджана".
Кресло судьи - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
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