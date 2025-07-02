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Суд Екатеринбурга арестовал восьмого фигуранта дела об ОПГ

Суд Екатеринбурга арестовал восьмого фигуранта дела об ОПГ - РИА Новости, 02.07.2025

Суд Екатеринбурга арестовал восьмого фигуранта дела об ОПГ

Ленинский районный суд Екатеринбурга отправил в СИЗО до 19 июля Азиза Абасова, восьмого фигуранта дела о преступной группе, сообщила пресс-служба инстанции. РИА Новости, 02.07.2025

2025-07-02T19:54:00+03:00

2025-07-02T19:54:00+03:00

2025-07-02T19:59:00+03:00

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 июл – РИА Новости. Ленинский районный суд Екатеринбурга отправил в СИЗО до 19 июля Азиза Абасова, восьмого фигуранта дела о преступной группе, сообщила пресс-служба инстанции."Ленинский районный суд Екатеринбурга рассмотрел ходатайство следователя и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении подозреваемого Азиза Абасова по 19 июля", – говорится в сообщении.Следственное управление СК РФ по Свердловской области 28 июня сообщило о задержании в Екатеринбурге шести участников преступной группы по делу об убийствах прошлых лет. По версии следствия, фигуранты, "входившие в состав этнической преступной группы", причастны к ряду эпизодов убийств и покушений на убийство в столице Урала в 2001, 2010, 2011 годах. До этого суд арестовал до 19 июля семерых фигурантов.МИД Азербайджана вызвал временного поверенного в делах посольства России в стране Петра Волковых в связи с задержаниями в Екатеринбурге. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя РИА Новости вызов в МИД Азербайджана российского дипломата, заявляла, что он дал необходимые разъяснения, ситуация находится под контролем правоохранителей. По ее словам, подозреваемые являются "гражданами России, выходцами из Азербайджана".

https://ria.ru/20250702/ekaterinburg-2026796597.html

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происшествия, екатеринбург, россия, мария захарова, рейд азербайджанских силовиков в офис sputnik в баку, азербайджан