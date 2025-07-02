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Житель Москвы получил 16 лет колонии за убийство девушки 14 лет назад

Житель Москвы получил 16 лет колонии за убийство девушки 14 лет назад - РИА Новости, 02.07.2025

Житель Москвы получил 16 лет колонии за убийство девушки 14 лет назад

Тверской суд Москвы приговорил к 16 годам колонии мужчину за убийство из-за девушки в центре столицы 14 лет назад, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 02.07.2025

2025-07-02T12:58:00+03:00

2025-07-02T12:58:00+03:00

2025-07-02T14:25:00+03:00

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Тверской суд Москвы приговорил к 16 годам колонии мужчину за убийство из-за девушки в центре столицы 14 лет назад, сообщили РИА Новости в суде. "Приговором Тверского районного суда города Москвы Ким Иван Юрьевич признан виновным признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство); ч. 3 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц); ст. 327 УК РФ (подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков), и окончательно назначено наказание в виде лишения свободы на срок 16 лет", - сообщили в суде. Свой срок мужчина будет отбывать в колонии строгого режима. Дело слушалось с участием коллегии присяжных заседателей. В ходе судебных разбирательств было установлено, что 1 сентября 2011 года на Театральной площади в Москве у фигуранта случился конфликт из-за девушки с двумя ранее знакомыми мужчинами. Инцидент закончился выстрелами, оба пострадавших были госпитализированы. Один из мужчин скончался от полученных ранений. Его родственница была признана потерпевшей по делу, суд частично удовлетворил её.

https://ria.ru/20250701/stavropole-2026534418.html

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происшествия, москва, россия