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Верховный суд не стал пересматривать спор о правах на песни "Руки Вверх" - РИА Новости, 02.07.2025
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05:25 02.07.2025
https://ria.ru/20250702/sud-2026646687.html
Верховный суд не стал пересматривать спор о правах на песни "Руки Вверх"
Верховный суд не стал пересматривать спор о правах на песни "Руки Вверх" - РИА Новости, 02.07.2025
Верховный суд не стал пересматривать спор о правах на песни "Руки Вверх"
Верховный суд РФ не стал пересматривать спор певца Сергея Жукова и продюсеров о правах на песни группы "Руки вверх", сказано в материалах дела, которые есть в... РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T05:25:00+03:00
2025-07-02T05:25:00+03:00
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сергей жуков
алексей потехин
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Верховный суд РФ не стал пересматривать спор певца Сергея Жукова и продюсеров о правах на песни группы "Руки вверх", сказано в материалах дела, которые есть в распоряжении РИА Новости. "Отказано в передаче дела в кассационную инстанцию", - сказано в документе. Спор начался еще в 2023 году - Жуков и Алексей Потехин обратились в Симоновский суд Москвы с иском о признании договора о передаче исключительных прав на фонограммы недействительной сделкой и признании договора о предоставлении исключительной лицензии на использование фонограмм недействительной сделкой. Ответчики - продюсер Андрей Маликов и "Издательство ДЖЕМ", которому он передал исключительные права на песни. Музыканты утверждали, что, являются авторами и исполнителями музыкальных произведений, среди которых известные "Ну где же вы, девчонки", "Крошка моя", "Чужие губы", не передавали на них права продюсеру. Однако суд пришел к выводу, что договоры заключены были, исполнялись и их не оспаривали.
https://ria.ru/20250309/sud-2003868040.html
https://ria.ru/20250304/zhukov-2002884952.html
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москва, сергей жуков, алексей потехин, жилье
Москва, Сергей Жуков, Алексей Потехин, Жилье
Верховный суд не стал пересматривать спор о правах на песни "Руки Вверх"

Верховный суд не стал пересматривать спор Жукова и продюсеров о правах на песни

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСолист группы "Руки Вверх!" Сергей Жуков
Солист группы Руки Вверх! Сергей Жуков - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Солист группы "Руки Вверх!" Сергей Жуков . Архивное фото
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Верховный суд РФ не стал пересматривать спор певца Сергея Жукова и продюсеров о правах на песни группы "Руки вверх", сказано в материалах дела, которые есть в распоряжении РИА Новости.
"Отказано в передаче дела в кассационную инстанцию", - сказано в документе.
Солист группы Руки вверх! Сергей Жуков - РИА Новости, 1920, 09.03.2025
Солист "Руки вверх" обратился в Верховный суд из-за прав на фонограммы
9 марта, 02:49
Спор начался еще в 2023 году - Жуков и Алексей Потехин обратились в Симоновский суд Москвы с иском о признании договора о передаче исключительных прав на фонограммы недействительной сделкой и признании договора о предоставлении исключительной лицензии на использование фонограмм недействительной сделкой. Ответчики - продюсер Андрей Маликов и "Издательство ДЖЕМ", которому он передал исключительные права на песни.
Музыканты утверждали, что, являются авторами и исполнителями музыкальных произведений, среди которых известные "Ну где же вы, девчонки", "Крошка моя", "Чужие губы", не передавали на них права продюсеру.
Однако суд пришел к выводу, что договоры заключены были, исполнялись и их не оспаривали.
Сергей Жуков - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
Сергей Жуков просит о запрете требовать блокировки фильма "Руки Вверх"
4 марта, 06:42
 
МоскваСергей ЖуковАлексей ПотехинЖилье
 
 
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