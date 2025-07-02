https://ria.ru/20250702/sud-2026646687.html
Верховный суд не стал пересматривать спор о правах на песни "Руки Вверх"
Верховный суд не стал пересматривать спор о правах на песни "Руки Вверх" - РИА Новости, 02.07.2025
Верховный суд не стал пересматривать спор о правах на песни "Руки Вверх"
Верховный суд РФ не стал пересматривать спор певца Сергея Жукова и продюсеров о правах на песни группы "Руки вверх", сказано в материалах дела, которые есть в... РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T05:25:00+03:00
2025-07-02T05:25:00+03:00
2025-07-02T05:25:00+03:00
москва
сергей жуков
алексей потехин
жилье
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152591/78/1525917864_0:210:2894:1838_1920x0_80_0_0_51ef4d7236ffa078debcecec46377f80.jpg
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Верховный суд РФ не стал пересматривать спор певца Сергея Жукова и продюсеров о правах на песни группы "Руки вверх", сказано в материалах дела, которые есть в распоряжении РИА Новости. "Отказано в передаче дела в кассационную инстанцию", - сказано в документе. Спор начался еще в 2023 году - Жуков и Алексей Потехин обратились в Симоновский суд Москвы с иском о признании договора о передаче исключительных прав на фонограммы недействительной сделкой и признании договора о предоставлении исключительной лицензии на использование фонограмм недействительной сделкой. Ответчики - продюсер Андрей Маликов и "Издательство ДЖЕМ", которому он передал исключительные права на песни. Музыканты утверждали, что, являются авторами и исполнителями музыкальных произведений, среди которых известные "Ну где же вы, девчонки", "Крошка моя", "Чужие губы", не передавали на них права продюсеру. Однако суд пришел к выводу, что договоры заключены были, исполнялись и их не оспаривали.
https://ria.ru/20250309/sud-2003868040.html
https://ria.ru/20250304/zhukov-2002884952.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152591/78/1525917864_82:0:2813:2048_1920x0_80_0_0_2240ddb752acaa2114757126a4231d37.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, сергей жуков, алексей потехин, жилье
Москва, Сергей Жуков, Алексей Потехин, Жилье
Верховный суд не стал пересматривать спор о правах на песни "Руки Вверх"
Верховный суд не стал пересматривать спор Жукова и продюсеров о правах на песни
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Верховный суд РФ не стал пересматривать спор певца Сергея Жукова и продюсеров о правах на песни группы "Руки вверх", сказано в материалах дела, которые есть в распоряжении РИА Новости.
"Отказано в передаче дела в кассационную инстанцию", - сказано в документе.
Спор начался еще в 2023 году - Жуков
и Алексей Потехин
обратились в Симоновский суд Москвы
с иском о признании договора о передаче исключительных прав на фонограммы недействительной сделкой и признании договора о предоставлении исключительной лицензии на использование фонограмм недействительной сделкой. Ответчики - продюсер Андрей Маликов и "Издательство ДЖЕМ", которому он передал исключительные права на песни.
Музыканты утверждали, что, являются авторами и исполнителями музыкальных произведений, среди которых известные "Ну где же вы, девчонки", "Крошка моя", "Чужие губы", не передавали на них права продюсеру.
Однако суд пришел к выводу, что договоры заключены были, исполнялись и их не оспаривали.