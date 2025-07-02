https://ria.ru/20250702/sud-2026646687.html

Верховный суд не стал пересматривать спор о правах на песни "Руки Вверх"

Верховный суд не стал пересматривать спор о правах на песни "Руки Вверх" - РИА Новости, 02.07.2025

Верховный суд не стал пересматривать спор о правах на песни "Руки Вверх"

Верховный суд РФ не стал пересматривать спор певца Сергея Жукова и продюсеров о правах на песни группы "Руки вверх", сказано в материалах дела, которые есть в... РИА Новости, 02.07.2025

2025-07-02T05:25:00+03:00

2025-07-02T05:25:00+03:00

2025-07-02T05:25:00+03:00

москва

сергей жуков

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Верховный суд РФ не стал пересматривать спор певца Сергея Жукова и продюсеров о правах на песни группы "Руки вверх", сказано в материалах дела, которые есть в распоряжении РИА Новости. "Отказано в передаче дела в кассационную инстанцию", - сказано в документе. Спор начался еще в 2023 году - Жуков и Алексей Потехин обратились в Симоновский суд Москвы с иском о признании договора о передаче исключительных прав на фонограммы недействительной сделкой и признании договора о предоставлении исключительной лицензии на использование фонограмм недействительной сделкой. Ответчики - продюсер Андрей Маликов и "Издательство ДЖЕМ", которому он передал исключительные права на песни. Музыканты утверждали, что, являются авторами и исполнителями музыкальных произведений, среди которых известные "Ну где же вы, девчонки", "Крошка моя", "Чужие губы", не передавали на них права продюсеру. Однако суд пришел к выводу, что договоры заключены были, исполнялись и их не оспаривали.

https://ria.ru/20250309/sud-2003868040.html

https://ria.ru/20250304/zhukov-2002884952.html

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москва, сергей жуков, алексей потехин, жилье