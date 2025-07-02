Рейтинг@Mail.ru
Старовойт рассказал о сроках введения инфраструктурного сбора авиакомпаний - РИА Новости, 02.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:44 02.07.2025 (обновлено: 20:56 02.07.2025)
https://ria.ru/20250702/starovoyt-2026822958.html
Старовойт рассказал о сроках введения инфраструктурного сбора авиакомпаний
Старовойт рассказал о сроках введения инфраструктурного сбора авиакомпаний - РИА Новости, 02.07.2025
Старовойт рассказал о сроках введения инфраструктурного сбора авиакомпаний
Законопроект о введении инфраструктурного сбора с авиакомпаний РФ для реконструкции аэропортов может быть принят в весеннюю сессию, сообщил в своем докладе... РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T20:44:00+03:00
2025-07-02T20:56:00+03:00
россия
роман старовойт
владимир путин
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1e/1996366390_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_cbb1cd0fd6ab0653cb9ccbd94833e9d2.jpg
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Законопроект о введении инфраструктурного сбора с авиакомпаний РФ для реконструкции аэропортов может быть принят в весеннюю сессию, сообщил в своем докладе министр транспорта РФ Роман Старовойт на совещании у президента России Владимира Путина."Соответствующий проект федерального закона, предусматривающий возможность взимания инфраструктурного сбора, подготовлен правительством. Законопроект планируется принять в весеннюю сессию. Данные решения ускорят необходимое обновление аэродромной инфраструктуры", - сообщил Старовойт.В настоящее время Минтрансом при поддержке правительства продвигается внедрение механизма инфраструктурного сбора, который позволит опережающими темпами провести модернизацию аэропортов, которые этого требуют, и снять имеющиеся ограничения. Аэропорты, перечень которых будет утвержден правительством, объединяются в группы в целях уменьшения роста тарифной нагрузки.
https://ria.ru/20250619/starovoyt-2023844971.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1e/1996366390_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_be89b2f6fac7d916bf29521e4b9d446a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, роман старовойт, владимир путин, экономика
Россия, Роман Старовойт, Владимир Путин, Экономика
Старовойт рассказал о сроках введения инфраструктурного сбора авиакомпаний

Старовойт: инфраструктурный сбор для авиакомпаний планируют принять весной

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкМинистр транспорта РФ Роман Старовойт
Министр транспорта РФ Роман Старовойт - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Министр транспорта РФ Роман Старовойт. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Законопроект о введении инфраструктурного сбора с авиакомпаний РФ для реконструкции аэропортов может быть принят в весеннюю сессию, сообщил в своем докладе министр транспорта РФ Роман Старовойт на совещании у президента России Владимира Путина.
"Соответствующий проект федерального закона, предусматривающий возможность взимания инфраструктурного сбора, подготовлен правительством. Законопроект планируется принять в весеннюю сессию. Данные решения ускорят необходимое обновление аэродромной инфраструктуры", - сообщил Старовойт.
В настоящее время Минтрансом при поддержке правительства продвигается внедрение механизма инфраструктурного сбора, который позволит опережающими темпами провести модернизацию аэропортов, которые этого требуют, и снять имеющиеся ограничения. Аэропорты, перечень которых будет утвержден правительством, объединяются в группы в целях уменьшения роста тарифной нагрузки.
Роман Старовойт на ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
Старовойт рассказал о работе над проектированием ВСМ Москва — Петербург
19 июня, 11:39
 
РоссияРоман СтаровойтВладимир ПутинЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала