https://ria.ru/20250702/starovoyt-2026822958.html

Старовойт рассказал о сроках введения инфраструктурного сбора авиакомпаний

Старовойт рассказал о сроках введения инфраструктурного сбора авиакомпаний - РИА Новости, 02.07.2025

Старовойт рассказал о сроках введения инфраструктурного сбора авиакомпаний

Законопроект о введении инфраструктурного сбора с авиакомпаний РФ для реконструкции аэропортов может быть принят в весеннюю сессию, сообщил в своем докладе... РИА Новости, 02.07.2025

2025-07-02T20:44:00+03:00

2025-07-02T20:44:00+03:00

2025-07-02T20:56:00+03:00

россия

роман старовойт

владимир путин

экономика

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Законопроект о введении инфраструктурного сбора с авиакомпаний РФ для реконструкции аэропортов может быть принят в весеннюю сессию, сообщил в своем докладе министр транспорта РФ Роман Старовойт на совещании у президента России Владимира Путина."Соответствующий проект федерального закона, предусматривающий возможность взимания инфраструктурного сбора, подготовлен правительством. Законопроект планируется принять в весеннюю сессию. Данные решения ускорят необходимое обновление аэродромной инфраструктуры", - сообщил Старовойт.В настоящее время Минтрансом при поддержке правительства продвигается внедрение механизма инфраструктурного сбора, который позволит опережающими темпами провести модернизацию аэропортов, которые этого требуют, и снять имеющиеся ограничения. Аэропорты, перечень которых будет утвержден правительством, объединяются в группы в целях уменьшения роста тарифной нагрузки.

https://ria.ru/20250619/starovoyt-2023844971.html

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россия, роман старовойт, владимир путин, экономика