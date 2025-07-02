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Старовойт рассказал о сроках введения инфраструктурного сбора авиакомпаний
Старовойт рассказал о сроках введения инфраструктурного сбора авиакомпаний - РИА Новости, 02.07.2025
Старовойт рассказал о сроках введения инфраструктурного сбора авиакомпаний
Законопроект о введении инфраструктурного сбора с авиакомпаний РФ для реконструкции аэропортов может быть принят в весеннюю сессию, сообщил в своем докладе... РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T20:44:00+03:00
2025-07-02T20:44:00+03:00
2025-07-02T20:56:00+03:00
россия
роман старовойт
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Законопроект о введении инфраструктурного сбора с авиакомпаний РФ для реконструкции аэропортов может быть принят в весеннюю сессию, сообщил в своем докладе министр транспорта РФ Роман Старовойт на совещании у президента России Владимира Путина."Соответствующий проект федерального закона, предусматривающий возможность взимания инфраструктурного сбора, подготовлен правительством. Законопроект планируется принять в весеннюю сессию. Данные решения ускорят необходимое обновление аэродромной инфраструктуры", - сообщил Старовойт.В настоящее время Минтрансом при поддержке правительства продвигается внедрение механизма инфраструктурного сбора, который позволит опережающими темпами провести модернизацию аэропортов, которые этого требуют, и снять имеющиеся ограничения. Аэропорты, перечень которых будет утвержден правительством, объединяются в группы в целях уменьшения роста тарифной нагрузки.
https://ria.ru/20250619/starovoyt-2023844971.html
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россия, роман старовойт, владимир путин, экономика
Россия, Роман Старовойт, Владимир Путин, Экономика
Старовойт рассказал о сроках введения инфраструктурного сбора авиакомпаний
Старовойт: инфраструктурный сбор для авиакомпаний планируют принять весной