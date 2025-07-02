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В Пентагоне осудили бездумную раздачу боеприпасов Украине при Байдене

В Пентагоне осудили бездумную раздачу боеприпасов Украине при Байдене - РИА Новости, 02.07.2025

В Пентагоне осудили бездумную раздачу боеприпасов Украине при Байдене

США при администрации бывшего президента Джо Байдена раздавали Украине оружие и боеприпасы, даже не задумываясь над тем, сколько их остается у самих... РИА Новости, 02.07.2025

2025-07-02T23:01:00+03:00

2025-07-02T23:01:00+03:00

2025-07-02T23:01:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 2 июл - РИА Новости. США при администрации бывшего президента Джо Байдена раздавали Украине оружие и боеприпасы, даже не задумываясь над тем, сколько их остается у самих американских военных, заявил в среду официальный представитель Пентагона Шон Парнелл. "При администрации Байдена мы раздавали оружие и боеприпасы, даже не задумываясь о том, сколько их есть у нас", - сказал он журналистам на брифинге, комментируя решение Вашингтона приостановить поставку Киеву отдельных видов вооружений. Парнелл также согласился с утверждением журналистов о том, что при Байдене США "распахнули дверь" перед Киевом и предложили брать "все, что угодно". "Абсолютно", - ответил он. Во вторник о приостановке поставок боеприпасов и вооружений из США на Украину на фоне истощения американских запасов сообщила газета Politico. Представитель Белого дома Анна Келли подтвердила телеканалу NBC факт приостановки поставок, отметив, что решение было принято для того, чтобы поставить интересы Америки на первое место. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сообщения о приостановке США поставок некоторых вооружений Киеву, заявил, что, чем меньше оружия поставляется Украине, тем ближе окончание специальной военной операции. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

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