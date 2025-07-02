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Пентагон назвал здравым смыслом приостановку поставок части вооружения ВСУ - РИА Новости, 02.07.2025
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22:11 02.07.2025 (обновлено: 22:21 02.07.2025)
https://ria.ru/20250702/ssha-2026831915.html
Пентагон назвал здравым смыслом приостановку поставок части вооружения ВСУ
Пентагон назвал здравым смыслом приостановку поставок части вооружения ВСУ - РИА Новости, 02.07.2025
Пентагон назвал здравым смыслом приостановку поставок части вооружения ВСУ
Приостановка поставок отдельных видов вооружений Украине со стороны США в рамках проведения оценки состояния американских военных складов является проявлением... РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T22:11:00+03:00
2025-07-02T22:21:00+03:00
украина
министерство обороны сша
дмитрий песков
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ВАШИНГТОН, 2 июл - РИА Новости. Приостановка поставок отдельных видов вооружений Украине со стороны США в рамках проведения оценки состояния американских военных складов является проявлением здравого смысла и прагматичным шагом, заявил в среду официальный представитель Пентагона Шон Парнелл.“Мы рассматриваем это как (проявление - ред.) здравого смысла, прагматичный шаг к созданию структуры для оценки того, какие боеприпасы отправляются и куда”, - сообщил он журналистам на брифинге, комментируя приостановку поставок Киеву отдельных видов оружия.Во вторник о приостановке поставок боеприпасов и вооружений из США на Украину на фоне истощения американских запасов сообщила газета Politico. Представитель Белого дома Анна Келли подтвердила телеканалу NBC факт приостановки поставок, отметив, что решение было принято для того, чтобы поставить интересы Америки на первое место. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сообщения о приостановке США поставок некоторых вооружений Киеву, заявил, что, чем меньше оружия поставляется Украине, тем ближе окончание специальной военной операции.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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украина, министерство обороны сша, дмитрий песков, сергей лавров, россия, сша, в мире
Украина, Министерство обороны США, Дмитрий Песков, Сергей Лавров, Россия, США, В мире
Пентагон назвал здравым смыслом приостановку поставок части вооружения ВСУ

Пентагон: приостановка поставок части вооружения ВСУ является прагматичным шагом

© AP Photo / Carolyn KasterПентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
© AP Photo / Carolyn Kaster
Пентагон. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 2 июл - РИА Новости. Приостановка поставок отдельных видов вооружений Украине со стороны США в рамках проведения оценки состояния американских военных складов является проявлением здравого смысла и прагматичным шагом, заявил в среду официальный представитель Пентагона Шон Парнелл.
“Мы рассматриваем это как (проявление - ред.) здравого смысла, прагматичный шаг к созданию структуры для оценки того, какие боеприпасы отправляются и куда”, - сообщил он журналистам на брифинге, комментируя приостановку поставок Киеву отдельных видов оружия.
Во вторник о приостановке поставок боеприпасов и вооружений из США на Украину на фоне истощения американских запасов сообщила газета Politico. Представитель Белого дома Анна Келли подтвердила телеканалу NBC факт приостановки поставок, отметив, что решение было принято для того, чтобы поставить интересы Америки на первое место. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сообщения о приостановке США поставок некоторых вооружений Киеву, заявил, что, чем меньше оружия поставляется Украине, тем ближе окончание специальной военной операции.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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