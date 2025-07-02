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США не прекратили поставки оружия на Украину, заявили в Госдепе
США не прекратили поставки оружия на Украину, заявили в Госдепе - РИА Новости, 02.07.2025
США не прекратили поставки оружия на Украину, заявили в Госдепе
Остановка поставок зенитных и других ракет Киеву не означает прекращения военной поддержки и не должна стать фактором в переговорах, заявила в среду официальный РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T21:48:00+03:00
2025-07-02T21:48:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 2 июл - РИА Новости. Остановка поставок зенитных и других ракет Киеву не означает прекращения военной поддержки и не должна стать фактором в переговорах, заявила в среду официальный представитель госдепа Тэмми Брюс."Это не станет фактором (в мирных переговорах - ред.), потому что мы не останавливали отправку вооружений на Украину. Только этот аспект, случай, ситуация, которая изменилась", - заявила Брюс на брифинге.Брюс также заявила, что решение глава администрации США принял, "чтобы поставить интересы Америки на первое место".Среди оружия и боеприпасов, поставку которых на Украину ранее приостановили США, значатся десятки перехватчиков Patriot, более 100 ракет Hellfire, десятки ракет Stinger, сообщил телеканал NBC со ссылкой на источники в Пентагоне и конгрессе
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В мире, Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны США, Украина, NBC, США, Киев
США не прекратили поставки оружия на Украину, заявили в Госдепе
США не прекратили поставки оружия на Украину, а приняли решение о частном случае