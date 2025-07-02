https://ria.ru/20250702/ssha-2026830165.html

США не прекратили поставки оружия на Украину, заявили в Госдепе

США не прекратили поставки оружия на Украину, заявили в Госдепе - РИА Новости, 02.07.2025

США не прекратили поставки оружия на Украину, заявили в Госдепе

Остановка поставок зенитных и других ракет Киеву не означает прекращения военной поддержки и не должна стать фактором в переговорах, заявила в среду официальный РИА Новости, 02.07.2025

2025-07-02T21:48:00+03:00

2025-07-02T21:48:00+03:00

2025-07-02T21:57:00+03:00

в мире

специальная военная операция на украине

министерство обороны сша

украина

nbc

сша

киев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/05/1739888181_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_c5ce5c10cf6d6e47747483082dfb27b9.jpg

ВАШИНГТОН, 2 июл - РИА Новости. Остановка поставок зенитных и других ракет Киеву не означает прекращения военной поддержки и не должна стать фактором в переговорах, заявила в среду официальный представитель госдепа Тэмми Брюс."Это не станет фактором (в мирных переговорах - ред.), потому что мы не останавливали отправку вооружений на Украину. Только этот аспект, случай, ситуация, которая изменилась", - заявила Брюс на брифинге.Брюс также заявила, что решение глава администрации США принял, "чтобы поставить интересы Америки на первое место".Среди оружия и боеприпасов, поставку которых на Украину ранее приостановили США, значатся десятки перехватчиков Patriot, более 100 ракет Hellfire, десятки ракет Stinger, сообщил телеканал NBC со ссылкой на источники в Пентагоне и конгрессе

https://ria.ru/20250702/ukraina-2026809577.html

украина

сша

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, министерство обороны сша, украина, nbc, сша, киев