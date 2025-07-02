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США не прекратили поставки оружия на Украину, заявили в Госдепе - РИА Новости, 02.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
21:48 02.07.2025 (обновлено: 21:57 02.07.2025)
https://ria.ru/20250702/ssha-2026830165.html
США не прекратили поставки оружия на Украину, заявили в Госдепе
США не прекратили поставки оружия на Украину, заявили в Госдепе - РИА Новости, 02.07.2025
США не прекратили поставки оружия на Украину, заявили в Госдепе
Остановка поставок зенитных и других ракет Киеву не означает прекращения военной поддержки и не должна стать фактором в переговорах, заявила в среду официальный РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T21:48:00+03:00
2025-07-02T21:57:00+03:00
в мире
специальная военная операция на украине
министерство обороны сша
украина
nbc
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киев
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ВАШИНГТОН, 2 июл - РИА Новости. Остановка поставок зенитных и других ракет Киеву не означает прекращения военной поддержки и не должна стать фактором в переговорах, заявила в среду официальный представитель госдепа Тэмми Брюс."Это не станет фактором (в мирных переговорах - ред.), потому что мы не останавливали отправку вооружений на Украину. Только этот аспект, случай, ситуация, которая изменилась", - заявила Брюс на брифинге.Брюс также заявила, что решение глава администрации США принял, "чтобы поставить интересы Америки на первое место".Среди оружия и боеприпасов, поставку которых на Украину ранее приостановили США, значатся десятки перехватчиков Patriot, более 100 ракет Hellfire, десятки ракет Stinger, сообщил телеканал NBC со ссылкой на источники в Пентагоне и конгрессе
https://ria.ru/20250702/ukraina-2026809577.html
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в мире, министерство обороны сша, украина, nbc, сша, киев
В мире, Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны США, Украина, NBC, США, Киев
США не прекратили поставки оружия на Украину, заявили в Госдепе

США не прекратили поставки оружия на Украину, а приняли решение о частном случае

© Sputnik / Артур Габдрахманов | Перейти в медиабанкЗдание Государственного департамента США в Вашингтоне
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
© Sputnik / Артур Габдрахманов
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Здание Государственного департамента США в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 2 июл - РИА Новости. Остановка поставок зенитных и других ракет Киеву не означает прекращения военной поддержки и не должна стать фактором в переговорах, заявила в среду официальный представитель госдепа Тэмми Брюс.
"Это не станет фактором (в мирных переговорах - ред.), потому что мы не останавливали отправку вооружений на Украину. Только этот аспект, случай, ситуация, которая изменилась", - заявила Брюс на брифинге.
Брюс также заявила, что решение глава администрации США принял, "чтобы поставить интересы Америки на первое место".
Среди оружия и боеприпасов, поставку которых на Украину ранее приостановили США, значатся десятки перехватчиков Patriot, более 100 ракет Hellfire, десятки ракет Stinger, сообщил телеканал NBC со ссылкой на источники в Пентагоне и конгрессе
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