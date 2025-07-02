Рейтинг@Mail.ru
США и Индия подпишут соглашение о сотрудничестве в сфере обороны - РИА Новости, 02.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:47 02.07.2025
https://ria.ru/20250702/ssha-2026814766.html
США и Индия подпишут соглашение о сотрудничестве в сфере обороны
США и Индия подпишут соглашение о сотрудничестве в сфере обороны - РИА Новости, 02.07.2025
США и Индия подпишут соглашение о сотрудничестве в сфере обороны
Глава Пентагона Пит Хегсет и министр обороны Индии Раджнатх Сингх договорились о подписании в этом году очередного рамочного двустороннего соглашения о... РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T19:47:00+03:00
2025-07-02T19:47:00+03:00
в мире
индия
сша
нью-дели
пит хегсет
раджнатх сингх
дональд трамп
министерство обороны сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148600/90/1486009052_0:206:3076:1936_1920x0_80_0_0_60df11c58b257f90d857c01b4b6f86ba.jpg
ВАШИНГТОН, 2 июл - РИА Новости. Глава Пентагона Пит Хегсет и министр обороны Индии Раджнатх Сингх договорились о подписании в этом году очередного рамочного двустороннего соглашения о сотрудничестве в сфере обороны сроком на десять лет, сообщается в заявлении американского военного ведомства по итогам телефонного разговора глав ведомств. "Министр Хегсет и министр Сингх договорились подписать очередное рамочное соглашение по обороне между США и Индией сроком на десять лет во время их следующей встречи в этом году", - говорится в сообщении. В коммюнике также отмечается, что стороны обсудили предстоящие крупные поставки американских вооружений в Индию и необходимость тесного сотрудничества между странами в сфере военной промышленности. Принципиальная договоренность о подписании этого соглашения была достигнута в ходе февральских переговоров президента США Дональда Трампа и индийского премьера Нарендры Моди. Предыдущее американо-индийское соглашение такого типа было подписано в Нью-Дели в июне 2015 года.
https://ria.ru/20250603/ssha-2020668543.html
индия
сша
нью-дели
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148600/90/1486009052_105:0:2836:2048_1920x0_80_0_0_0106e6e28e9c7441373126250f081ef3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, индия, сша, нью-дели, пит хегсет, раджнатх сингх, дональд трамп, министерство обороны сша
В мире, Индия, США, Нью-Дели, Пит Хегсет, Раджнатх Сингх, Дональд Трамп, Министерство обороны США
США и Индия подпишут соглашение о сотрудничестве в сфере обороны

США и Индия подпишут соглашение о сотрудничестве в сфере обороны на 10 лет

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВид на Капитолий в в Вашингтоне
Вид на Капитолий в в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Вид на Капитолий в в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 2 июл - РИА Новости. Глава Пентагона Пит Хегсет и министр обороны Индии Раджнатх Сингх договорились о подписании в этом году очередного рамочного двустороннего соглашения о сотрудничестве в сфере обороны сроком на десять лет, сообщается в заявлении американского военного ведомства по итогам телефонного разговора глав ведомств.
"Министр Хегсет и министр Сингх договорились подписать очередное рамочное соглашение по обороне между США и Индией сроком на десять лет во время их следующей встречи в этом году", - говорится в сообщении.
В коммюнике также отмечается, что стороны обсудили предстоящие крупные поставки американских вооружений в Индию и необходимость тесного сотрудничества между странами в сфере военной промышленности.
Принципиальная договоренность о подписании этого соглашения была достигнута в ходе февральских переговоров президента США Дональда Трампа и индийского премьера Нарендры Моди.
Предыдущее американо-индийское соглашение такого типа было подписано в Нью-Дели в июне 2015 года.
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
Вашингтон доволен началом перехода Индии к закупке оружия у США
3 июня, 14:36
 
В миреИндияСШАНью-ДелиПит ХегсетРаджнатх СингхДональд ТрампМинистерство обороны США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала