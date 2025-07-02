https://ria.ru/20250702/ssha-2026814766.html

США и Индия подпишут соглашение о сотрудничестве в сфере обороны

США и Индия подпишут соглашение о сотрудничестве в сфере обороны - РИА Новости, 02.07.2025

США и Индия подпишут соглашение о сотрудничестве в сфере обороны

Глава Пентагона Пит Хегсет и министр обороны Индии Раджнатх Сингх договорились о подписании в этом году очередного рамочного двустороннего соглашения о... РИА Новости, 02.07.2025

2025-07-02T19:47:00+03:00

2025-07-02T19:47:00+03:00

2025-07-02T19:47:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 2 июл - РИА Новости. Глава Пентагона Пит Хегсет и министр обороны Индии Раджнатх Сингх договорились о подписании в этом году очередного рамочного двустороннего соглашения о сотрудничестве в сфере обороны сроком на десять лет, сообщается в заявлении американского военного ведомства по итогам телефонного разговора глав ведомств. "Министр Хегсет и министр Сингх договорились подписать очередное рамочное соглашение по обороне между США и Индией сроком на десять лет во время их следующей встречи в этом году", - говорится в сообщении. В коммюнике также отмечается, что стороны обсудили предстоящие крупные поставки американских вооружений в Индию и необходимость тесного сотрудничества между странами в сфере военной промышленности. Принципиальная договоренность о подписании этого соглашения была достигнута в ходе февральских переговоров президента США Дональда Трампа и индийского премьера Нарендры Моди. Предыдущее американо-индийское соглашение такого типа было подписано в Нью-Дели в июне 2015 года.

https://ria.ru/20250603/ssha-2020668543.html

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в мире, индия, сша, нью-дели, пит хегсет, раджнатх сингх, дональд трамп, министерство обороны сша