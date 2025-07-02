В ЕС шокированы решением США по Украине, пишет Bloomberg
Bloomberg: европейские чиновники шокированы решением США по Украине
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкФлаги Украины, Европейского союза и Соединенных Штатов Америки
Флаги Украины, Европейского союза и Соединенных Штатов Америки. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Европейские чиновники оказались ошеломлены решением Вашингтона приостановить поставки военной помощи Киеву, некоторые в Европе надеются, что Штаты смягчат свою позицию, передает агентство Блумберг со ссылкой на чиновника, знакомого с обсуждениями.
Во вторник о приостановке поставок боеприпасов и вооружений из США на Украину на фоне истощения американских запасов сообщила газета Politico. Представитель Белого дома Анна Келли подтвердила телеканалу NBC факт приостановки поставок, отметив, что решение было принято для того, чтобы поставить интересы Америки на первое место. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сообщения о приостановке США поставок некоторых вооружений Киеву, заявил, что, чем меньше оружия поставляется Украине, тем ближе окончание специальной военной операции.
"Европейские чиновники были ошеломлены этим решением", - говорится в сообщении.
По словам других чиновников, европейские союзники ждут, что Вашингтон прояснит свое решение о приостановке помощи Киеву. Как отмечается, некоторые из них надеются, что Штаты могут смягчить или изменить свою позицию.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.