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США отстраняются от конфликта на Украине, пишет NYT
США отстраняются от конфликта на Украине, пишет NYT - РИА Новости, 02.07.2025
США отстраняются от конфликта на Украине, пишет NYT
Приостановка поставок американской военной помощи Киеву сигнализирует о том, что Вашингтон отстраняется от украинского конфликта, пишет газета New York Times. РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T17:36:00+03:00
2025-07-02T17:36:00+03:00
2025-07-02T17:36:00+03:00
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Приостановка поставок американской военной помощи Киеву сигнализирует о том, что Вашингтон отстраняется от украинского конфликта, пишет газета New York Times. Во вторник о приостановке поставок боеприпасов и вооружений из США на Украину на фоне истощения американских запасов сообщила газета Politico. Представитель Белого дома Анна Келли подтвердила телеканалу NBC факт приостановки поставок, отметив, что решение было принято для того, чтобы поставить интересы Америки на первое место. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сообщения о приостановке США поставок некоторых вооружений Киеву, заявил, что, чем меньше оружия поставляется Украине, тем ближе окончание специальной военной операции. "Сигнал, кажется, ясен - Вашингтон отстраняется от этой войны", - пишет издание. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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сша, в мире, украина, киев
США, В мире, Украина, Киев
США отстраняются от конфликта на Украине, пишет NYT
NYT: приостановка поставок оружия Киеву говорит об отстранении США от конфликта