https://ria.ru/20250702/ssha-2026778150.html

США внимательно проследят за планами Ирана после ударов по его территории

США внимательно проследят за планами Ирана после ударов по его территории - РИА Новости, 02.07.2025

США внимательно проследят за планами Ирана после ударов по его территории

Постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что американские власти внимательно отслеживают планы Ирана после недавних ударов по его... РИА Новости, 02.07.2025

2025-07-02T16:48:00+03:00

2025-07-02T16:48:00+03:00

2025-07-02T16:48:00+03:00

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нато

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хезболла

война израиля и ирана: последние новости о конфликте

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что американские власти внимательно отслеживают планы Ирана после недавних ударов по его территории, в том числе взаимодействие Тегерана с союзниками в регионе. "Мы, очевидно, очень внимательно следим за тем, что они (Иран - ред.) планируют делать и как намерены взаимодействовать с Западом и с военными возможностями США - будь то через свои прокси в лице (палестинского движения - ред.) ХАМАС, (ливанского движения - ред.) "Хезболлах" или хуситов (правящего на севере Йемена шиитского военно-политического движения "Ансар Алла" - ред.) или за счет собственных военных ресурсов в самом Иране", - сказал он в эфире Fox Business.

https://ria.ru/20250702/iran-2026691467.html

сша

иран

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в мире, сша, иран, тегеран (город), нато, хамас, хезболла, война израиля и ирана: последние новости о конфликте