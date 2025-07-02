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США внимательно проследят за планами Ирана после ударов по его территории - РИА Новости, 02.07.2025
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16:48 02.07.2025
https://ria.ru/20250702/ssha-2026778150.html
США внимательно проследят за планами Ирана после ударов по его территории
США внимательно проследят за планами Ирана после ударов по его территории - РИА Новости, 02.07.2025
США внимательно проследят за планами Ирана после ударов по его территории
Постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что американские власти внимательно отслеживают планы Ирана после недавних ударов по его... РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T16:48:00+03:00
2025-07-02T16:48:00+03:00
в мире
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что американские власти внимательно отслеживают планы Ирана после недавних ударов по его территории, в том числе взаимодействие Тегерана с союзниками в регионе. "Мы, очевидно, очень внимательно следим за тем, что они (Иран - ред.) планируют делать и как намерены взаимодействовать с Западом и с военными возможностями США - будь то через свои прокси в лице (палестинского движения - ред.) ХАМАС, (ливанского движения - ред.) "Хезболлах" или хуситов (правящего на севере Йемена шиитского военно-политического движения "Ансар Алла" - ред.) или за счет собственных военных ресурсов в самом Иране", - сказал он в эфире Fox Business.
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в мире, сша, иран, тегеран (город), нато, хамас, хезболла, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, США, Иран, Тегеран (город), НАТО, ХАМАС, Хезболла, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
США внимательно проследят за планами Ирана после ударов по его территории

Постпред США при НАТО Уитакер: США внимательно следят за планами Ирана

© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что американские власти внимательно отслеживают планы Ирана после недавних ударов по его территории, в том числе взаимодействие Тегерана с союзниками в регионе.
"Мы, очевидно, очень внимательно следим за тем, что они (Иран - ред.) планируют делать и как намерены взаимодействовать с Западом и с военными возможностями США - будь то через свои прокси в лице (палестинского движения - ред.) ХАМАС, (ливанского движения - ред.) "Хезболлах" или хуситов (правящего на севере Йемена шиитского военно-политического движения "Ансар Алла" - ред.) или за счет собственных военных ресурсов в самом Иране", - сказал он в эфире Fox Business.
Спутниковый снимок объекта по ядерному обогащению топлива в Фордо в Иране после авиаудара США. 22 июня 2025 года - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
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Вчера, 11:36
 
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