Эксперт назвала атаку США по Ирану нарушением устава ООН
Политик Фури: удары США по Ирану были преднамеренными и нарушили устав ООН
Флаг США. Архивное фото
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КЕЙПТАУН, 2 июл – РИА Новости. Присоединение США к ирано-израильскому конфликту и их удары по ядерным объектам Ирана были преднамеренными и нарушили устав ООН, рассказала в интервью РИА Новости южноафриканский политический аналитик, специализирующийся на управлении, развитии и безопасности, доктор Ренева Фури.
"После серии ракетных ударов между двумя странами (президент США Дональд - ред.) Трамп дал зеленый свет беспрецедентной и незаконной кампании, направленной на ядерные объекты Ирана в Фордо, Натанзе и Исфахане 22 июня. Бомбардировщики-невидимки B-2 сбросили 30-тысячефунтовые бомбы для уничтожения бункеров, в то время как более двух десятков крылатых ракет Tomahawk были выпущены с подводных лодок. Это были преднамеренные, скоординированные и незаконные акты войны, грубые нарушения Устава ООН, международного права и Договора о нераспространении ядерного оружия", - считает Фури.
Собеседница агентства добавила, что, скорее всего, действия Израиля были спродюсированы американской стороной, и вмешательство США в конфликт было спланировано изначально.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.
Иран отверг обвинения, ответив на это своими атакам. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию.
Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".