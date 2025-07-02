США приостановили поставки Patriot и Stinger на Украину, сообщил NBC
NBC: США приостановили поставки Patriot, Hellfire и Stinger на Украину
© AP Photo / U.S. Air Force / Stephani BargeАмериканские военнослужащие загружают боеприпасы и оружие в рамках помощи США Украине на авиабазе Дувр, штат Делавэр
© AP Photo / U.S. Air Force / Stephani Barge
Американские военнослужащие загружают боеприпасы и оружие в рамках помощи США Украине на авиабазе Дувр, штат Делавэр. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 2 июл — РИА Новости. Десятки перехватчиков Patriot и ракет Stinger вошли в список вооружений, которые США прикатили поставлять Украине, передает телеканал NBC со ссылкой на несколько источников в Пентагоне и конгрессе.
"Задерживаемое (для поставок. — Прим. Ред.) оружие включает десятки перехватчиков Patriot, <...> тысячи 155-миллиметровых осколочно-фугасных гаубичных боеприпасов, более 100 ракет Hellfire, более 250 высокоточных ракетных систем GMLRS, а также десятки ракет класса "земля-воздух" Stinger, ракет класса "воздух-воздух" AIM и гранатометов", — говорится в сообщении.
Приостановку американских поставок подтвердила и представитель Белого дома Анна Келли. По ее словам, это необходимо, чтобы поставить интересы США на первое место.
О том, что США прекратили передавать Украине зенитные ракеты и другие высокоточные боеприпасы издание Politico сообщило накануне. Сообщалось, что Пентагон прекратил поставки некоторых ракет ПВО и других высокоточных боеприпасов из-за опасений, что запасы оружия в Штатах слишком сократились.
В начале июня в Белом доме заявляли, что пока не приняли решения о будущей поддержке Украины, поскольку сосредоточены на мирных переговорах. Как утверждают американские СМИ, остановка военной помощи со стороны Вашингтона лишит ВСУ возможности проводить наступательные действия.