https://ria.ru/20250702/ssha-2026640199.html

США приостановили поставки Patriot и Stinger на Украину, сообщил NBC

США приостановили поставки Patriot и Stinger на Украину, сообщил NBC - РИА Новости, 02.07.2025

США приостановили поставки Patriot и Stinger на Украину, сообщил NBC

Десятки перехватчиков Patriot и ракет Stinger вошли в список вооружений, которые США прикатили поставлять Украине, передает телеканал NBC со ссылкой на... РИА Новости, 02.07.2025

2025-07-02T02:31:00+03:00

2025-07-02T02:31:00+03:00

2025-07-02T08:53:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 2 июл — РИА Новости. Десятки перехватчиков Patriot и ракет Stinger вошли в список вооружений, которые США прикатили поставлять Украине, передает телеканал NBC со ссылкой на несколько источников в Пентагоне и конгрессе."Задерживаемое (для поставок. — Прим. Ред.) оружие включает десятки перехватчиков Patriot, <...> тысячи 155-миллиметровых осколочно-фугасных гаубичных боеприпасов, более 100 ракет Hellfire, более 250 высокоточных ракетных систем GMLRS, а также десятки ракет класса "земля-воздух" Stinger, ракет класса "воздух-воздух" AIM и гранатометов", — говорится в сообщении.Приостановку американских поставок подтвердила и представитель Белого дома Анна Келли. По ее словам, это необходимо, чтобы поставить интересы США на первое место.О том, что США прекратили передавать Украине зенитные ракеты и другие высокоточные боеприпасы издание Politico сообщило накануне. Сообщалось, что Пентагон прекратил поставки некоторых ракет ПВО и других высокоточных боеприпасов из-за опасений, что запасы оружия в Штатах слишком сократились.В начале июня в Белом доме заявляли, что пока не приняли решения о будущей поддержке Украины, поскольку сосредоточены на мирных переговорах. Как утверждают американские СМИ, остановка военной помощи со стороны Вашингтона лишит ВСУ возможности проводить наступательные действия.

https://ria.ru/20250702/pentagon-2026647765.html

https://ria.ru/20250501/postavki-2014556865.html

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