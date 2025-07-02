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Артиллеристы "Центра" уничтожили замаскированный командный пункт ВСУ - РИА Новости, 02.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
05:14 02.07.2025
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Артиллеристы "Центра" уничтожили замаскированный командный пункт ВСУ
Артиллеристы "Центра" уничтожили замаскированный командный пункт ВСУ - РИА Новости, 02.07.2025
Артиллеристы "Центра" уничтожили замаскированный командный пункт ВСУ
Расчет "Мста-С" российской группировки войск "Центр" уничтожил замаскированный командный пункт ВСУ на красноармейском направлении, сообщили журналистам в... РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T05:14:00+03:00
2025-07-02T05:14:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Расчет "Мста-С" российской группировки войск "Центр" уничтожил замаскированный командный пункт ВСУ на красноармейском направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Расчет самоходной гаубицы (САУ) 2С19 "Мста-С" группировки войск "Центр" уничтожил замаскированный командный пункт ВСУ на красноармейском направлении специальной военной операции. Объект, расположенный в глубоком блиндаже, использовался противником для управления штурмовыми подразделениями и беспилотной авиацией", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства. Минобороны также сообщило, что, лишившись управления, формирования ВСУ утратили координацию действий, что позволило нашим войскам занять выгодные позиции для дальнейшего продвижения подразделений группировки.
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вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Артиллеристы "Центра" уничтожили замаскированный командный пункт ВСУ

Минобороны: артиллеристы "Центра" уничтожили замаскированный командный пункт ВСУ

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Расчет "Мста-С" российской группировки войск "Центр" уничтожил замаскированный командный пункт ВСУ на красноармейском направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
"Расчет самоходной гаубицы (САУ) 2С19 "Мста-С" группировки войск "Центр" уничтожил замаскированный командный пункт ВСУ на красноармейском направлении специальной военной операции. Объект, расположенный в глубоком блиндаже, использовался противником для управления штурмовыми подразделениями и беспилотной авиацией", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
Минобороны также сообщило, что, лишившись управления, формирования ВСУ утратили координацию действий, что позволило нашим войскам занять выгодные позиции для дальнейшего продвижения подразделений группировки.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
Артиллеристы "Запада" уничтожили пункты управления БПЛА ВСУ
05:12
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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