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Артиллеристы "Центра" уничтожили замаскированный командный пункт ВСУ
Артиллеристы "Центра" уничтожили замаскированный командный пункт ВСУ - РИА Новости, 02.07.2025
Артиллеристы "Центра" уничтожили замаскированный командный пункт ВСУ
Расчет "Мста-С" российской группировки войск "Центр" уничтожил замаскированный командный пункт ВСУ на красноармейском направлении, сообщили журналистам в... РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T05:14:00+03:00
2025-07-02T05:14:00+03:00
2025-07-02T05:14:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Расчет "Мста-С" российской группировки войск "Центр" уничтожил замаскированный командный пункт ВСУ на красноармейском направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Расчет самоходной гаубицы (САУ) 2С19 "Мста-С" группировки войск "Центр" уничтожил замаскированный командный пункт ВСУ на красноармейском направлении специальной военной операции. Объект, расположенный в глубоком блиндаже, использовался противником для управления штурмовыми подразделениями и беспилотной авиацией", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства. Минобороны также сообщило, что, лишившись управления, формирования ВСУ утратили координацию действий, что позволило нашим войскам занять выгодные позиции для дальнейшего продвижения подразделений группировки.
https://ria.ru/20250702/spetsoperatsiya-2026645895.html
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вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Артиллеристы "Центра" уничтожили замаскированный командный пункт ВСУ
Минобороны: артиллеристы "Центра" уничтожили замаскированный командный пункт ВСУ