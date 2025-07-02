https://ria.ru/20250702/spetsoperatsiya-2026645895.html
Артиллеристы "Запада" уничтожили пункты управления БПЛА ВСУ
Артиллеристы "Запада" уничтожили пункты управления БПЛА ВСУ - РИА Новости, 02.07.2025
Артиллеристы "Запада" уничтожили пункты управления БПЛА ВСУ
Артиллеристы 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" уничтожили пункты управления БПЛА на краснолиманском участке фронта, рассказали журналистам в... РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T05:12:00+03:00
2025-07-02T05:12:00+03:00
2025-07-02T05:12:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/09/2021769868_0:163:3062:1885_1920x0_80_0_0_4ce5666eec09982197fa5a0adf5ca645.jpg
ЛУГАНСК, 2 июл - РИА Новости. Артиллеристы 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" уничтожили пункты управления БПЛА на краснолиманском участке фронта, рассказали журналистам в Минобороны России. "Расчеты реактивных систем залпового огня "Град" 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" при выполнении огневых задач уничтожили пункты управления БПЛА и скопления живой силы ВСУ", - сообщили в МО РФ. Уточняется, что разведка обнаружила замаскированные позиции и скопление живой силы ВСУ. "Уничтожение пунктов управления БПЛА противника имеет особое значение. Это нарушило систему управления вражескими беспилотниками, что привело к значительному снижению их активности на данном участке фронта", - пояснили в оборонном ведомстве.
https://ria.ru/20250702/spetsoperatsiya-2026645321.html
https://ria.ru/20250702/spetsoperatsiya-2026645463.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/09/2021769868_166:0:2897:2048_1920x0_80_0_0_3ddbe456d4b0a7b3700020e02d69386a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
Артиллеристы "Запада" уничтожили пункты управления БПЛА ВСУ
Минобороны: артиллеристы "Запада" уничтожили пункты управления БПЛА ВСУ