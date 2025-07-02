https://ria.ru/20250702/spetsoperatsiya-2026645895.html

Артиллеристы "Запада" уничтожили пункты управления БПЛА ВСУ

Артиллеристы "Запада" уничтожили пункты управления БПЛА ВСУ - РИА Новости, 02.07.2025

Артиллеристы "Запада" уничтожили пункты управления БПЛА ВСУ

Артиллеристы 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" уничтожили пункты управления БПЛА на краснолиманском участке фронта, рассказали журналистам в... РИА Новости, 02.07.2025

2025-07-02T05:12:00+03:00

2025-07-02T05:12:00+03:00

2025-07-02T05:12:00+03:00

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ЛУГАНСК, 2 июл - РИА Новости. Артиллеристы 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" уничтожили пункты управления БПЛА на краснолиманском участке фронта, рассказали журналистам в Минобороны России. "Расчеты реактивных систем залпового огня "Град" 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" при выполнении огневых задач уничтожили пункты управления БПЛА и скопления живой силы ВСУ", - сообщили в МО РФ. Уточняется, что разведка обнаружила замаскированные позиции и скопление живой силы ВСУ. "Уничтожение пунктов управления БПЛА противника имеет особое значение. Это нарушило систему управления вражескими беспилотниками, что привело к значительному снижению их активности на данном участке фронта", - пояснили в оборонном ведомстве.

https://ria.ru/20250702/spetsoperatsiya-2026645321.html

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