https://ria.ru/20250702/sotrudnichestvo-2026786761.html
Президенты России и Киргизии подтвердили намерение укреплять взаимодействие
Президенты России и Киргизии подтвердили намерение укреплять взаимодействие - РИА Новости, 02.07.2025
Президенты России и Киргизии подтвердили намерение укреплять взаимодействие
Глава Киргизии Садыр Жапаров и президент России Владимир Путин в ходе переговоров в Москве подтвердили намерение укреплять многоплановое взаимодействие по всем... РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T17:23:00+03:00
2025-07-02T17:23:00+03:00
2025-07-02T17:31:00+03:00
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владимир путин
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БИШКЕК, 2 июл – РИА Новости. Глава Киргизии Садыр Жапаров и президент России Владимир Путин в ходе переговоров в Москве подтвердили намерение укреплять многоплановое взаимодействие по всем ключевым направлениям, сообщили журналистам в среду в пресс-службе киргизского лидера.Отмечается, что Жапаров акцентировал внимание на большом потенциале для расширения сотрудничества в сферах энергетики, транспорта, промышленности и сельского хозяйства. Президент отметил успешную работу киргизско-российской межправительственной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и гуманитарному сотрудничеству."Лидеры двух стран подтвердили намерение и впредь укреплять многоплановое взаимодействие по всем ключевым направлениям", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250702/zhaparov-2026747474.html
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россия, киргизия, садыр жапаров, владимир путин, москва
Россия, Киргизия, Садыр Жапаров, Владимир Путин, Москва
Президенты России и Киргизии подтвердили намерение укреплять взаимодействие
Жапаров и Путин подтвердили намерение укреплять многоплановое взаимодействие