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Украина стала государством с внешним управлением, заявил Слуцкий

Украина стала государством с внешним управлением, заявил Слуцкий - РИА Новости, 02.07.2025

Украина стала государством с внешним управлением, заявил Слуцкий

Украина стараниями бывшего украинского президента Петра Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или... РИА Новости, 02.07.2025

2025-07-02T23:01:00+03:00

2025-07-02T23:01:00+03:00

2025-07-02T23:01:00+03:00

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Украина стараниями бывшего украинского президента Петра Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) и Владимира Зеленского стала государством с внешним управлением, которое использовалось как антироссийский плацдарм, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. "Украина стараниями Порошенко и Зеленского стала государством с внешним управлением, которое предыдущая администрация США использовала как антироссийский плацдарм", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.Он отметил, что проект "нанесения стратегического поражения России" провалился, не оправдав вложенных средств и целей. "Да и "менеджмент" сменился в "управляющей компании". Украина - не приоритет для (нынешнего президента США Дональда - ред.) Трампа", - добавил политик. Слуцкий подчеркнул, что это фактически подтвердил генсек НАТО Марк Рютте, который еще недавно в кулуарах саммита альянса обещал и дальше поддерживать Зеленского, а российско-украинские переговоры в Стамбуле называл "несерьезными". Теперь же, отметил депутат, Рютте не зря опасается, что Украина не сможет обойтись без военной помощи стран Запада. "В Верховной раде ошеломлены решением Вашингтона приостановить поставки зенитных ракет и высокоточных боеприпасов на Украину. "США больше не союзник Украины", заявляет нардеп Безуглая. Наивная логика. Вассал не может быть "союзником" сюзерена, а колония - "партнером" метрополии", - сказал Слуцкий. Глава думского комитета добавил, что ситуация на поле боя стремительно ухудшается "для Зеленского и ко". "Самое время серьезно рассмотреть российские предложения, в том числе переданный украинской стороне меморандум об урегулировании. Они по-прежнему на переговорном столе", - заключил Слуцкий. Во вторник о приостановке поставок боеприпасов и вооружений из США на Украину на фоне истощения американских запасов сообщила газета Politico. Представитель Белого дома Анна Келли подтвердила телеканалу NBC факт приостановки поставок, отметив, что решение было принято для того, чтобы поставить интересы Америки на первое место. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сообщения о приостановке США поставок некоторых вооружений Киеву, заявил, что, чем меньше оружия поставляется Украине, тем ближе окончание специальной военной операции. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в среду признал, что Европа не справится с помощью Киеву без "практической поддержки" США. По его словам, Украина в краткосрочной перспективе не сможет обойтись без всей возможной поддержки Запада. При этом он заверил, что с полным пониманием относится к решению США сократить поставки оружия на Украину. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружиемсо стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250701/ukraina-2026503569.html

https://ria.ru/20250517/zelenskij-2017541760.html

https://ria.ru/20250630/zelenskiy-2026289201.html

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Наталья Макарова

в мире, украина, сша, россия, леонид слуцкий (политик), владимир зеленский, марк рютте, нато, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), госдума рф