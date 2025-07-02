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Суд в Москве оштрафовал онлайн-школу Skyeng за нарушение оферты
Суд в Москве оштрафовал онлайн-школу Skyeng за нарушение оферты - РИА Новости, 02.07.2025
Суд в Москве оштрафовал онлайн-школу Skyeng за нарушение оферты
Мировой судья судебного участка №374 Таганского района Москвы на 50 тысяч рублей оштрафовал онлайн-школу по изучению английского языка Skyeng за нарушение... РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T10:17:00+03:00
2025-07-02T10:17:00+03:00
2025-07-02T10:17:00+03:00
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Мировой судья судебного участка №374 Таганского района Москвы на 50 тысяч рублей оштрафовал онлайн-школу по изучению английского языка Skyeng за нарушение оферты, сообщили РИА Новости в суде. "Постановлением мирового судьи юридическое лицо ОАНО ДПО "Скаенг" признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 19.30 КоАП РФ (нарушение требований к ведению образовательной деятельности и организации образовательного процесса)", - сказали в суде. Суд, установив, что оферта об оказании платных образовательных услуг Skyeng не отвечает требованиям законодательства, назначил административное наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей, добавили в инстанции.
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Суд в Москве оштрафовал онлайн-школу Skyeng за нарушение оферты
Суд оштрафовал онлайн-школу Skyeng на 50 тысяч рублей за нарушение оферты