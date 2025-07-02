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В Госдуму внесли проект о штрафах за опоздание общественного транспорта
В Госдуму внесли проект о штрафах за опоздание общественного транспорта - РИА Новости, 02.07.2025
В Госдуму внесли проект о штрафах за опоздание общественного транспорта
Депутаты Госдумы от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким и сенаторы внесли в Думу законопроект, которым предлагается ввести штрафы до 30 тысяч рублей РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T10:10:00+03:00
2025-07-02T10:10:00+03:00
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Депутаты Госдумы от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким и сенаторы внесли в Думу законопроект, которым предлагается ввести штрафы до 30 тысяч рублей для перевозчиков за опоздание общественного транспорта, документ доступен в думской электронной базе. "Законопроектом предлагается закрепить административную ответственность за нарушение расписания регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным и наземным электрическим транспортом в виде штрафа на должностных лиц от 3 до 5 тысяч рублей, на ИП – от 5 до 10 тысяч рублей, на юридических лиц – от 10 до 30 тысяч рублей, за исключением неисполнения обязательств вследствие не зависящих от перевозчика причин", - сказано в пояснительной записке. В документе отмечается, что в настоящее время административная ответственность за опоздание общественного транспорта в остановочный пункт и задержку отправления не предусмотрена. Кроме того, законопроектом предлагается установить предел задержки отправления или опоздания в остановочный пункт транспорта, после которого возникает административная ответственность, за исключением возникновения не зависящих от перевозчика обстоятельств: для городского – 15 минут, для пригородного – 30 минут, для междугороднего – 1 час, для международного – 4 часа.
https://ria.ru/20250406/transport-2009598834.html
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общество, леонид слуцкий (политик), госдума рф, лдпр
Общество, Леонид Слуцкий (политик), Госдума РФ, ЛДПР
В Госдуму внесли проект о штрафах за опоздание общественного транспорта
В ГД внесен проект о штрафах до 30 тыс руб за опоздание общественного транспорта
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Депутаты Госдумы от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким и сенаторы внесли в Думу законопроект, которым предлагается ввести штрафы до 30 тысяч рублей для перевозчиков за опоздание общественного транспорта, документ доступен в думской электронной базе.
"Законопроектом предлагается закрепить административную ответственность за нарушение расписания регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным и наземным электрическим транспортом в виде штрафа на должностных лиц от 3 до 5 тысяч рублей, на ИП – от 5 до 10 тысяч рублей, на юридических лиц – от 10 до 30 тысяч рублей, за исключением неисполнения обязательств вследствие не зависящих от перевозчика причин", - сказано в пояснительной записке.
В документе отмечается, что в настоящее время административная ответственность за опоздание общественного транспорта в остановочный пункт и задержку отправления не предусмотрена.
Кроме того, законопроектом предлагается установить предел задержки отправления или опоздания в остановочный пункт транспорта, после которого возникает административная ответственность, за исключением возникновения не зависящих от перевозчика обстоятельств: для городского – 15 минут, для пригородного – 30 минут, для междугороднего – 1 час, для международного – 4 часа.