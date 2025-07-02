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Путин сообщил о планах увеличить число русскоязычных школ в Киргизии
Путин сообщил о планах увеличить число русскоязычных школ в Киргизии - РИА Новости, 02.07.2025
Путин сообщил о планах увеличить число русскоязычных школ в Киргизии
Президент России Владимир Путин на встрече с его коллегой из Киргизии Садыром Жапаровым сообщил о планах увеличения числа школ с обучением на русском языке в... РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T14:45:00+03:00
2025-07-02T14:45:00+03:00
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с его коллегой из Киргизии Садыром Жапаровым сообщил о планах увеличения числа школ с обучением на русском языке в республике."Мы уделяем должное внимание и гуманитарной составляющей нашего взаимодействия. Прежде всего речь идёт об образовании. В 43 по-моему школах Кыргызстана работает 200 преподавателей, 200 учителей из России. Мы с вами открывали не так давно строительство школ. И в плане есть увеличение количества школ на русском языке", - сказал Путин в ходе российско-киргизских переговоров.Переговоры президента РФ Владимира Путина с президентом Киргизии Садыром Жапаровым начались в Кремле. Жапаров находится в России с рабочим визитом. Ожидается, что в ходе переговоров лидеры обсудят актуальные вопросы развития российско-киргизских отношений стратегического партнёрства и союзничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.
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киргизия, россия, владимир путин, садыр жапаров, в мире
Киргизия, Россия, Владимир Путин, Садыр Жапаров, В мире
Путин сообщил о планах увеличить число русскоязычных школ в Киргизии
Путин: в Киргизии увеличат число школ с обучением на русском языке