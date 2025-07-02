https://ria.ru/20250702/shkoly-2026743560.html

Путин сообщил о планах увеличить число русскоязычных школ в Киргизии

Путин сообщил о планах увеличить число русскоязычных школ в Киргизии - РИА Новости, 02.07.2025

Путин сообщил о планах увеличить число русскоязычных школ в Киргизии

Президент России Владимир Путин на встрече с его коллегой из Киргизии Садыром Жапаровым сообщил о планах увеличения числа школ с обучением на русском языке в... РИА Новости, 02.07.2025

2025-07-02T14:45:00+03:00

2025-07-02T14:45:00+03:00

2025-07-02T14:50:00+03:00

киргизия

россия

владимир путин

садыр жапаров

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/17/2024933744_0:0:2695:1516_1920x0_80_0_0_ad67a01d42ee59fbb2762569b9f53627.jpg

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с его коллегой из Киргизии Садыром Жапаровым сообщил о планах увеличения числа школ с обучением на русском языке в республике."Мы уделяем должное внимание и гуманитарной составляющей нашего взаимодействия. Прежде всего речь идёт об образовании. В 43 по-моему школах Кыргызстана работает 200 преподавателей, 200 учителей из России. Мы с вами открывали не так давно строительство школ. И в плане есть увеличение количества школ на русском языке", - сказал Путин в ходе российско-киргизских переговоров.Переговоры президента РФ Владимира Путина с президентом Киргизии Садыром Жапаровым начались в Кремле. Жапаров находится в России с рабочим визитом. Ожидается, что в ходе переговоров лидеры обсудят актуальные вопросы развития российско-киргизских отношений стратегического партнёрства и союзничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

https://ria.ru/20250702/otnosheniya-2026503719.html

киргизия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

киргизия, россия, владимир путин, садыр жапаров, в мире