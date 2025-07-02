Рейтинг@Mail.ru
В Шереметьево задержали россиянина с мармеладом из Таиланда - РИА Новости, 02.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:55 02.07.2025
https://ria.ru/20250702/sheremetevo-2026709149.html
В Шереметьево задержали россиянина с мармеладом из Таиланда
В Шереметьево задержали россиянина с мармеладом из Таиланда - РИА Новости, 02.07.2025
В Шереметьево задержали россиянина с мармеладом из Таиланда
Россиянин пытался провести мармелад с наркотическим веществом из Таиланда, но служебная собака учуяла неладное, и он был задержан в Шереметьево, возбуждено... РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T12:55:00+03:00
2025-07-02T12:55:00+03:00
происшествия
россия
шереметьево (аэропорт)
федеральная таможенная служба (фтс россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/04/1800027686_0:161:3114:1912_1920x0_80_0_0_716aea56d2d0b0f90b281de151f77152.jpg
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Россиянин пытался провести мармелад с наркотическим веществом из Таиланда, но служебная собака учуяла неладное, и он был задержан в Шереметьево, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба ФТС России. "Шереметьевские таможенники обнаружили мармелад с каннабисом у 38-летнего гражданина России, прибывшего из Бангкока. На ленте выгрузки багажа служебная собака по кличке Егоза проявила интерес к чемодану россиянина. При досмотре его личных вещей на "зеленом" коридоре инспекторы нашли прозрачную банку с надписью BUDS. В ней находились четыре красных мармелада весом 22 грамма", - говорится в сообщении. Ведомство отмечает, что по итогам экспертизы было установлено, что в составе мармелада был найден тетрагидроканнабинол – наркотик, оборот которого запрещен в РФ. "Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет со штрафом до одного миллиона рублей", - резюмирует пресс-служба.
https://ria.ru/20250702/narkolaboratoriya-2026662154.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/04/1800027686_261:0:2992:2048_1920x0_80_0_0_85dd07e5baac0b2416f7139075e48458.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, шереметьево (аэропорт), федеральная таможенная служба (фтс россии)
Происшествия, Россия, Шереметьево (аэропорт), Федеральная таможенная служба (ФТС России)
В Шереметьево задержали россиянина с мармеладом из Таиланда

В Шереметьево задержали россиянина, пытавшегося провести мармелад с каннабисом

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗона таможенного контроля московского аэропорта "Шереметьево"
Зона таможенного контроля московского аэропорта Шереметьево - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Зона таможенного контроля московского аэропорта "Шереметьево". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Россиянин пытался провести мармелад с наркотическим веществом из Таиланда, но служебная собака учуяла неладное, и он был задержан в Шереметьево, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба ФТС России.
"Шереметьевские таможенники обнаружили мармелад с каннабисом у 38-летнего гражданина России, прибывшего из Бангкока. На ленте выгрузки багажа служебная собака по кличке Егоза проявила интерес к чемодану россиянина. При досмотре его личных вещей на "зеленом" коридоре инспекторы нашли прозрачную банку с надписью BUDS. В ней находились четыре красных мармелада весом 22 грамма", - говорится в сообщении.
Ведомство отмечает, что по итогам экспертизы было установлено, что в составе мармелада был найден тетрагидроканнабинол – наркотик, оборот которого запрещен в РФ.
"Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет со штрафом до одного миллиона рублей", - резюмирует пресс-служба.
Деятельность нарколаборатории пресечена в России - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
В России пресекли деятельность нарколаборатории
Вчера, 09:39
 
ПроисшествияРоссияШереметьево (аэропорт)Федеральная таможенная служба (ФТС России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала