https://ria.ru/20250702/sheremetevo-2026709149.html

В Шереметьево задержали россиянина с мармеладом из Таиланда

В Шереметьево задержали россиянина с мармеладом из Таиланда - РИА Новости, 02.07.2025

В Шереметьево задержали россиянина с мармеладом из Таиланда

Россиянин пытался провести мармелад с наркотическим веществом из Таиланда, но служебная собака учуяла неладное, и он был задержан в Шереметьево, возбуждено... РИА Новости, 02.07.2025

2025-07-02T12:55:00+03:00

2025-07-02T12:55:00+03:00

2025-07-02T12:55:00+03:00

происшествия

россия

шереметьево (аэропорт)

федеральная таможенная служба (фтс россии)

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Россиянин пытался провести мармелад с наркотическим веществом из Таиланда, но служебная собака учуяла неладное, и он был задержан в Шереметьево, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба ФТС России. "Шереметьевские таможенники обнаружили мармелад с каннабисом у 38-летнего гражданина России, прибывшего из Бангкока. На ленте выгрузки багажа служебная собака по кличке Егоза проявила интерес к чемодану россиянина. При досмотре его личных вещей на "зеленом" коридоре инспекторы нашли прозрачную банку с надписью BUDS. В ней находились четыре красных мармелада весом 22 грамма", - говорится в сообщении. Ведомство отмечает, что по итогам экспертизы было установлено, что в составе мармелада был найден тетрагидроканнабинол – наркотик, оборот которого запрещен в РФ. "Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет со штрафом до одного миллиона рублей", - резюмирует пресс-служба.

https://ria.ru/20250702/narkolaboratoriya-2026662154.html

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происшествия, россия, шереметьево (аэропорт), федеральная таможенная служба (фтс россии)