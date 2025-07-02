https://ria.ru/20250702/sheremetevo-2026709149.html
В Шереметьево задержали россиянина с мармеладом из Таиланда
В Шереметьево задержали россиянина с мармеладом из Таиланда - РИА Новости, 02.07.2025
В Шереметьево задержали россиянина с мармеладом из Таиланда
Россиянин пытался провести мармелад с наркотическим веществом из Таиланда, но служебная собака учуяла неладное, и он был задержан в Шереметьево, возбуждено... РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T12:55:00+03:00
2025-07-02T12:55:00+03:00
2025-07-02T12:55:00+03:00
происшествия
россия
шереметьево (аэропорт)
федеральная таможенная служба (фтс россии)
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Россиянин пытался провести мармелад с наркотическим веществом из Таиланда, но служебная собака учуяла неладное, и он был задержан в Шереметьево, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба ФТС России. "Шереметьевские таможенники обнаружили мармелад с каннабисом у 38-летнего гражданина России, прибывшего из Бангкока. На ленте выгрузки багажа служебная собака по кличке Егоза проявила интерес к чемодану россиянина. При досмотре его личных вещей на "зеленом" коридоре инспекторы нашли прозрачную банку с надписью BUDS. В ней находились четыре красных мармелада весом 22 грамма", - говорится в сообщении. Ведомство отмечает, что по итогам экспертизы было установлено, что в составе мармелада был найден тетрагидроканнабинол – наркотик, оборот которого запрещен в РФ. "Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет со штрафом до одного миллиона рублей", - резюмирует пресс-служба.
https://ria.ru/20250702/narkolaboratoriya-2026662154.html
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происшествия, россия, шереметьево (аэропорт), федеральная таможенная служба (фтс россии)
Происшествия, Россия, Шереметьево (аэропорт), Федеральная таможенная служба (ФТС России)
В Шереметьево задержали россиянина с мармеладом из Таиланда
В Шереметьево задержали россиянина, пытавшегося провести мармелад с каннабисом