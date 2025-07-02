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Победитель "Битвы экстрасенсов" попал в больницу

Победитель "Битвы экстрасенсов" попал в больницу - РИА Новости, 02.07.2025

Победитель "Битвы экстрасенсов" попал в больницу

Звезду передачи "Битва экстрасенсов" на канале ТНТ Александра Шепса госпитализировали, сообщил Telegram-канал Mash. РИА Новости, 02.07.2025

2025-07-02T15:09:00+03:00

2025-07-02T15:09:00+03:00

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происшествия

тнт (телеканал)

"битва экстрасенсов"

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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Звезду передачи "Битва экстрасенсов" на канале ТНТ Александра Шепса госпитализировали, сообщил Telegram-канал Mash."Александр Шепс попал в больницу в Москве", — говорится в сообщении.По данным Mash, он пожаловался на проблемы с легкими. Его доставили в медицинское учреждение с подозрением на пневмонию.Отмечается, что сейчас участника известного шоу обследуют в отделении пульмонологии.Шепс стал победителем в 14 сезоне шоу. Его младший брат Олег также известен по "Битве экстрасенсов".

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2025

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происшествия, тнт (телеканал), "битва экстрасенсов"