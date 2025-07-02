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Победитель "Битвы экстрасенсов" попал в больницу - РИА Новости, 02.07.2025
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15:09 02.07.2025 (обновлено: 17:12 02.07.2025)
https://ria.ru/20250702/sheps-2026753327.html
Победитель "Битвы экстрасенсов" попал в больницу
Победитель "Битвы экстрасенсов" попал в больницу - РИА Новости, 02.07.2025
Победитель "Битвы экстрасенсов" попал в больницу
Звезду передачи "Битва экстрасенсов" на канале ТНТ Александра Шепса госпитализировали, сообщил Telegram-канал Mash. РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T15:09:00+03:00
2025-07-02T17:12:00+03:00
происшествия
тнт (телеканал)
"битва экстрасенсов"
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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Звезду передачи "Битва экстрасенсов" на канале ТНТ Александра Шепса госпитализировали, сообщил Telegram-канал Mash."Александр Шепс попал в больницу в Москве", — говорится в сообщении.По данным Mash, он пожаловался на проблемы с легкими. Его доставили в медицинское учреждение с подозрением на пневмонию.Отмечается, что сейчас участника известного шоу обследуют в отделении пульмонологии.Шепс стал победителем в 14 сезоне шоу. Его младший брат Олег также известен по "Битве экстрасенсов".
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происшествия, тнт (телеканал), "битва экстрасенсов"
Происшествия, ТНТ (телеканал), "Битва экстрасенсов"
Победитель "Битвы экстрасенсов" попал в больницу

Победитель "Битвы экстрасенсов" Александр Шепс попал в больницу

© Фото : @alexandersheps.ruАлександр Шепс
Александр Шепс - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
© Фото : @alexandersheps.ru
Александр Шепс. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Звезду передачи "Битва экстрасенсов" на канале ТНТ Александра Шепса госпитализировали, сообщил Telegram-канал Mash.
"Александр Шепс попал в больницу в Москве", — говорится в сообщении.
По данным Mash, он пожаловался на проблемы с легкими. Его доставили в медицинское учреждение с подозрением на пневмонию.
Отмечается, что сейчас участника известного шоу обследуют в отделении пульмонологии.
Шепс стал победителем в 14 сезоне шоу. Его младший брат Олег также известен по "Битве экстрасенсов".
 
ПроисшествияТНТ (телеканал)"Битва экстрасенсов"
 
 
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