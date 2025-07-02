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ВСУ обстреляли Шебекино, есть пострадавший - РИА Новости, 02.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:34 02.07.2025 (обновлено: 12:45 02.07.2025)
https://ria.ru/20250702/shebekino-2026702935.html
ВСУ обстреляли Шебекино, есть пострадавший
ВСУ обстреляли Шебекино, есть пострадавший - РИА Новости, 02.07.2025
ВСУ обстреляли Шебекино, есть пострадавший
ВСУ обстреляли город Шебекино Белгородской области, пострадал мирный житель, повреждены два многоквартирных дома, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T12:34:00+03:00
2025-07-02T12:45:00+03:00
специальная военная операция на украине
шебекино
белгородская область
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БЕЛГОРОД, 2 июл - РИА Новости. ВСУ обстреляли город Шебекино Белгородской области, пострадал мирный житель, повреждены два многоквартирных дома, сообщил губернатор Вячеслав Гладков."В городе Шебекино в результате обстрела со стороны ВСУ пострадал мирный житель. Мужчину с минно-взрывной травмой, баротравмой и поверхностной раной руки бойцы самообороны доставили в Шебекинскую ЦРБ", - написал Гладков в Telegram-канале.Губернатор уточнил, что от прилёта снаряда повреждены фасад и остекление двух многоквартирных домов.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
шебекино
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шебекино, белгородская область
Специальная военная операция на Украине, Шебекино, Белгородская область
ВСУ обстреляли Шебекино, есть пострадавший

Гладков: житель Шебекино пострадал при обстреле со стороны ВСУ

© Фото : Настоящий Гладков/TelegramПоследствия обстрела со стороны ВСУ Шебекино Белгородской области
Последствия обстрела со стороны ВСУ Шебекино Белгородской области - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Последствия обстрела со стороны ВСУ Шебекино Белгородской области
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БЕЛГОРОД, 2 июл - РИА Новости. ВСУ обстреляли город Шебекино Белгородской области, пострадал мирный житель, повреждены два многоквартирных дома, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"В городе Шебекино в результате обстрела со стороны ВСУ пострадал мирный житель. Мужчину с минно-взрывной травмой, баротравмой и поверхностной раной руки бойцы самообороны доставили в Шебекинскую ЦРБ", - написал Гладков в Telegram-канале.
Губернатор уточнил, что от прилёта снаряда повреждены фасад и остекление двух многоквартирных домов.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеШебекиноБелгородская область
 
 
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