https://ria.ru/20250702/shebekino-2026702935.html

ВСУ обстреляли Шебекино, есть пострадавший

ВСУ обстреляли Шебекино, есть пострадавший - РИА Новости, 02.07.2025

ВСУ обстреляли Шебекино, есть пострадавший

ВСУ обстреляли город Шебекино Белгородской области, пострадал мирный житель, повреждены два многоквартирных дома, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 02.07.2025

2025-07-02T12:34:00+03:00

2025-07-02T12:34:00+03:00

2025-07-02T12:45:00+03:00

специальная военная операция на украине

шебекино

белгородская область

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БЕЛГОРОД, 2 июл - РИА Новости. ВСУ обстреляли город Шебекино Белгородской области, пострадал мирный житель, повреждены два многоквартирных дома, сообщил губернатор Вячеслав Гладков."В городе Шебекино в результате обстрела со стороны ВСУ пострадал мирный житель. Мужчину с минно-взрывной травмой, баротравмой и поверхностной раной руки бойцы самообороны доставили в Шебекинскую ЦРБ", - написал Гладков в Telegram-канале.Губернатор уточнил, что от прилёта снаряда повреждены фасад и остекление двух многоквартирных домов.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

шебекино

белгородская область

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шебекино, белгородская область