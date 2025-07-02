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ВСУ обстреляли Шебекино, есть пострадавший
ВСУ обстреляли Шебекино, есть пострадавший - РИА Новости, 02.07.2025
ВСУ обстреляли Шебекино, есть пострадавший
ВСУ обстреляли город Шебекино Белгородской области, пострадал мирный житель, повреждены два многоквартирных дома, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T12:34:00+03:00
2025-07-02T12:34:00+03:00
2025-07-02T12:45:00+03:00
специальная военная операция на украине
шебекино
белгородская область
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БЕЛГОРОД, 2 июл - РИА Новости. ВСУ обстреляли город Шебекино Белгородской области, пострадал мирный житель, повреждены два многоквартирных дома, сообщил губернатор Вячеслав Гладков."В городе Шебекино в результате обстрела со стороны ВСУ пострадал мирный житель. Мужчину с минно-взрывной травмой, баротравмой и поверхностной раной руки бойцы самообороны доставили в Шебекинскую ЦРБ", - написал Гладков в Telegram-канале.Губернатор уточнил, что от прилёта снаряда повреждены фасад и остекление двух многоквартирных домов.
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шебекино, белгородская область
Специальная военная операция на Украине, Шебекино, Белгородская область
ВСУ обстреляли Шебекино, есть пострадавший
Гладков: житель Шебекино пострадал при обстреле со стороны ВСУ