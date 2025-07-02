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В Сочи состоялось дебютное выступление артиста продюсерского центра SHAMAN - РИА Новости, 02.07.2025
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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
00:58 02.07.2025 (обновлено: 01:26 02.07.2025)
https://ria.ru/20250702/shaman-2026636859.html
В Сочи состоялось дебютное выступление артиста продюсерского центра SHAMAN
В Сочи состоялось дебютное выступление артиста продюсерского центра SHAMAN - РИА Новости, 02.07.2025
В Сочи состоялось дебютное выступление артиста продюсерского центра SHAMAN
Дебютное выступление Никиты Осина - артиста продюсерского центра SHAMAN - состоялось в Сочи, вместе с ним на одной сцене некоторые песни исполнил Ярослав... РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T00:58:00+03:00
2025-07-02T01:26:00+03:00
шоубиз
сочи
ссср
григорий лепс
муслим магомаев
екатерина мизулина
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СОЧИ, 2 июл – РИА Новости. Дебютное выступление Никиты Осина - артиста продюсерского центра SHAMAN - состоялось в Сочи, вместе с ним на одной сцене некоторые песни исполнил Ярослав Дронов, передает корреспондент РИА Новости. Осин, который исполняет песни в жанре лирического шансона, впервые представил песни из своего первого альбома широкой публике в ресторане гостиницы "Жемчужина" в Сочи. По словам сотрудников заведения, именно этот ресторан был стартовой площадкой Григория Лепса в 1990-х. "Сегодня вышел мой первый альбом. И сегодня будут звучать песни из этого альбома. Прозвучит несколько каверов, которые мне посоветовал Ярослав. И также прозвучат премьеры, которые написаны буквально две недели назад. Так что сегодня программа будет насыщена", - сказал Осин журналистам. Автором многих песен Осина стал Дронов, некоторые из них - совместное творение, поделился дебютант со сцены. Например, песню "Письмо", исполненную на концерте, они написали в самолете на пути в Сочи. В первой половине концерта Осин спел дуэтом с SHAMAN, они исполнили музыкальную композицию "Мой друг". Осин представил публике не только авторские песни, но и композицию, которую исполнял народный артист СССР Муслим Магомаев - "Синяя вечность". Завершился концерт исполнением песни "Я - русский", которую исполнил дуэт Осина и Дронова, а также зрители. Гостем концерта в числе прочих стала глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина.
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сочи, ссср, григорий лепс, муслим магомаев, екатерина мизулина, лига безопасного интернета
Шоубиз, Сочи, СССР, Григорий Лепс, Муслим Магомаев, Екатерина Мизулина, Лига безопасного интернета
В Сочи состоялось дебютное выступление артиста продюсерского центра SHAMAN

В Сочи состоялось дебютное выступление артиста продюсерского центра SHAMAN Осина

© РИА НовостиЯрослав Дронов на дебютном концентре артиста продюсерского центра SHAMAN Никиты Осина в Сочи
Ярослав Дронов на дебютном концентре артиста продюсерского центра SHAMAN Никиты Осина в Сочи - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
© РИА Новости
Ярослав Дронов на дебютном концентре артиста продюсерского центра SHAMAN Никиты Осина в Сочи
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СОЧИ, 2 июл – РИА Новости. Дебютное выступление Никиты Осина - артиста продюсерского центра SHAMAN - состоялось в Сочи, вместе с ним на одной сцене некоторые песни исполнил Ярослав Дронов, передает корреспондент РИА Новости.
Осин, который исполняет песни в жанре лирического шансона, впервые представил песни из своего первого альбома широкой публике в ресторане гостиницы "Жемчужина" в Сочи. По словам сотрудников заведения, именно этот ресторан был стартовой площадкой Григория Лепса в 1990-х.
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"Сегодня вышел мой первый альбом. И сегодня будут звучать песни из этого альбома. Прозвучит несколько каверов, которые мне посоветовал Ярослав. И также прозвучат премьеры, которые написаны буквально две недели назад. Так что сегодня программа будет насыщена", - сказал Осин журналистам.
Автором многих песен Осина стал Дронов, некоторые из них - совместное творение, поделился дебютант со сцены. Например, песню "Письмо", исполненную на концерте, они написали в самолете на пути в Сочи.
В первой половине концерта Осин спел дуэтом с SHAMAN, они исполнили музыкальную композицию "Мой друг". Осин представил публике не только авторские песни, но и композицию, которую исполнял народный артист СССР Муслим Магомаев - "Синяя вечность".
Завершился концерт исполнением песни "Я - русский", которую исполнил дуэт Осина и Дронова, а также зрители. Гостем концерта в числе прочих стала глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина.
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ШоубизСочиСССРГригорий ЛепсМуслим МагомаевЕкатерина МизулинаЛига безопасного интернета
 
 
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