В Сочи состоялось дебютное выступление артиста продюсерского центра SHAMAN
В Сочи состоялось дебютное выступление артиста продюсерского центра SHAMAN Осина
© РИА НовостиЯрослав Дронов на дебютном концентре артиста продюсерского центра SHAMAN Никиты Осина в Сочи
Ярослав Дронов на дебютном концентре артиста продюсерского центра SHAMAN Никиты Осина в Сочи
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СОЧИ, 2 июл – РИА Новости. Дебютное выступление Никиты Осина - артиста продюсерского центра SHAMAN - состоялось в Сочи, вместе с ним на одной сцене некоторые песни исполнил Ярослав Дронов, передает корреспондент РИА Новости.
Осин, который исполняет песни в жанре лирического шансона, впервые представил песни из своего первого альбома широкой публике в ресторане гостиницы "Жемчужина" в Сочи. По словам сотрудников заведения, именно этот ресторан был стартовой площадкой Григория Лепса в 1990-х.
"Сегодня вышел мой первый альбом. И сегодня будут звучать песни из этого альбома. Прозвучит несколько каверов, которые мне посоветовал Ярослав. И также прозвучат премьеры, которые написаны буквально две недели назад. Так что сегодня программа будет насыщена", - сказал Осин журналистам.
Автором многих песен Осина стал Дронов, некоторые из них - совместное творение, поделился дебютант со сцены. Например, песню "Письмо", исполненную на концерте, они написали в самолете на пути в Сочи.
В первой половине концерта Осин спел дуэтом с SHAMAN, они исполнили музыкальную композицию "Мой друг". Осин представил публике не только авторские песни, но и композицию, которую исполнял народный артист СССР Муслим Магомаев - "Синяя вечность".
Завершился концерт исполнением песни "Я - русский", которую исполнил дуэт Осина и Дронова, а также зрители. Гостем концерта в числе прочих стала глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина.
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