https://ria.ru/20250702/shaman-2026636859.html

В Сочи состоялось дебютное выступление артиста продюсерского центра SHAMAN

В Сочи состоялось дебютное выступление артиста продюсерского центра SHAMAN - РИА Новости, 02.07.2025

В Сочи состоялось дебютное выступление артиста продюсерского центра SHAMAN

Дебютное выступление Никиты Осина - артиста продюсерского центра SHAMAN - состоялось в Сочи, вместе с ним на одной сцене некоторые песни исполнил Ярослав... РИА Новости, 02.07.2025

2025-07-02T00:58:00+03:00

2025-07-02T00:58:00+03:00

2025-07-02T01:26:00+03:00

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екатерина мизулина

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СОЧИ, 2 июл – РИА Новости. Дебютное выступление Никиты Осина - артиста продюсерского центра SHAMAN - состоялось в Сочи, вместе с ним на одной сцене некоторые песни исполнил Ярослав Дронов, передает корреспондент РИА Новости. Осин, который исполняет песни в жанре лирического шансона, впервые представил песни из своего первого альбома широкой публике в ресторане гостиницы "Жемчужина" в Сочи. По словам сотрудников заведения, именно этот ресторан был стартовой площадкой Григория Лепса в 1990-х. "Сегодня вышел мой первый альбом. И сегодня будут звучать песни из этого альбома. Прозвучит несколько каверов, которые мне посоветовал Ярослав. И также прозвучат премьеры, которые написаны буквально две недели назад. Так что сегодня программа будет насыщена", - сказал Осин журналистам. Автором многих песен Осина стал Дронов, некоторые из них - совместное творение, поделился дебютант со сцены. Например, песню "Письмо", исполненную на концерте, они написали в самолете на пути в Сочи. В первой половине концерта Осин спел дуэтом с SHAMAN, они исполнили музыкальную композицию "Мой друг". Осин представил публике не только авторские песни, но и композицию, которую исполнял народный артист СССР Муслим Магомаев - "Синяя вечность". Завершился концерт исполнением песни "Я - русский", которую исполнил дуэт Осина и Дронова, а также зрители. Гостем концерта в числе прочих стала глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина.

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сочи, ссср, григорий лепс, муслим магомаев, екатерина мизулина, лига безопасного интернета