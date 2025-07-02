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Губернатор Чукотки доложил Путину о выполнении северного завоза - РИА Новости, 02.07.2025
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21:09 02.07.2025
https://ria.ru/20250702/sevzavoz-2026826825.html
Губернатор Чукотки доложил Путину о выполнении северного завоза
Губернатор Чукотки доложил Путину о выполнении северного завоза - РИА Новости, 02.07.2025
Губернатор Чукотки доложил Путину о выполнении северного завоза
Мероприятия северного завоза на Чукотке исполняются в срок, сообщил глава региона Владислав Кузнецов. РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T21:09:00+03:00
2025-07-02T21:09:00+03:00
экономика
чукотка
россия
владислав кузнецов
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Мероприятия северного завоза на Чукотке исполняются в срок, сообщил глава региона Владислав Кузнецов. "У нас более 90% товаров и продуктов доставляется на Чукотку морем в период северного завоза. Доставка продовольствия и нефтепродуктов осуществляется в соответствии с графиком… Владимир Владимирович, все мероприятия северного завоза исполняем в срок", - доложил Кузнецов президенту России Владимиру Путину на совещании с членами правительства РФ. По словам главы региона, существует потребность в дополнительном финансировании с точки зрения увеличения объемов казначейских кредитов и субсидирования процентных ставок коммерческих кредитов Чукотке.
https://ria.ru/20250604/putin-2020924329.html
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экономика, чукотка, россия, владислав кузнецов, владимир путин
Экономика, Чукотка, Россия, Владислав Кузнецов, Владимир Путин
Губернатор Чукотки доложил Путину о выполнении северного завоза

Губернатор Чукотки Кузнецов: мероприятия северного завоза исполняются в срок

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладислав Кузнецов
Владислав Кузнецов - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
© РИА Новости / POOL
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Владислав Кузнецов. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Мероприятия северного завоза на Чукотке исполняются в срок, сообщил глава региона Владислав Кузнецов.
«
"У нас более 90% товаров и продуктов доставляется на Чукотку морем в период северного завоза. Доставка продовольствия и нефтепродуктов осуществляется в соответствии с графиком… Владимир Владимирович, все мероприятия северного завоза исполняем в срок", - доложил Кузнецов президенту России Владимиру Путину на совещании с членами правительства РФ.
По словам главы региона, существует потребность в дополнительном финансировании с точки зрения увеличения объемов казначейских кредитов и субсидирования процентных ставок коммерческих кредитов Чукотке.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
Путин призвал своевременно принять решение по северному завозу
4 июня, 17:35
 
ЭкономикаЧукоткаРоссияВладислав КузнецовВладимир Путин
 
 
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