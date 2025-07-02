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Губернатор Чукотки доложил Путину о выполнении северного завоза

Губернатор Чукотки доложил Путину о выполнении северного завоза - РИА Новости, 02.07.2025

Губернатор Чукотки доложил Путину о выполнении северного завоза

Мероприятия северного завоза на Чукотке исполняются в срок, сообщил глава региона Владислав Кузнецов. РИА Новости, 02.07.2025

2025-07-02T21:09:00+03:00

2025-07-02T21:09:00+03:00

2025-07-02T21:09:00+03:00

экономика

чукотка

россия

владислав кузнецов

владимир путин

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Мероприятия северного завоза на Чукотке исполняются в срок, сообщил глава региона Владислав Кузнецов. "У нас более 90% товаров и продуктов доставляется на Чукотку морем в период северного завоза. Доставка продовольствия и нефтепродуктов осуществляется в соответствии с графиком… Владимир Владимирович, все мероприятия северного завоза исполняем в срок", - доложил Кузнецов президенту России Владимиру Путину на совещании с членами правительства РФ. По словам главы региона, существует потребность в дополнительном финансировании с точки зрения увеличения объемов казначейских кредитов и субсидирования процентных ставок коммерческих кредитов Чукотке.

https://ria.ru/20250604/putin-2020924329.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, чукотка, россия, владислав кузнецов, владимир путин