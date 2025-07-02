https://ria.ru/20250702/sever-2026723695.html

Группировка "Север" улучшила положение в Сумской области

Группировка "Север" улучшила положение в Сумской области - РИА Новости, 02.07.2025

Группировка "Север" улучшила положение в Сумской области

Бойцы группировки "Север" улучшили положение в Сумской области, говорится в сводке Минобороны России. РИА Новости, 02.07.2025

2025-07-02T13:43:00+03:00

2025-07-02T13:43:00+03:00

2025-07-02T14:42:00+03:00

специальная военная операция на украине

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алексеевка

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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Бойцы группировки "Север" улучшили положение в Сумской области, говорится в сводке Минобороны России."Подразделения группировки войск "Север" в Сумской области улучшили положение по переднему краю", — заявили в ведомстве.Российские военные нанесли поражение трем десантно-штурмовым, егерской и двум механизированным бригадам, а также трем штурмовым полкам и батальону украинских войск в районах населенных пунктов:Кроме того, армия нанесла удары по мотопехотной бригаде ВСУ и бригаде теробороны в районах населенных пунктов Огурцово и Волчанск в Харьковской области. В зоне ответственности группировки потери противника составили:Зона безопасности в Сумской областиПрезидент Владимир Путин раскрыл детали ее создания на пленарной сессии ПМЭФ:

https://ria.ru/20250702/vsu-2026653900.html

https://ria.ru/20250701/genshtab-2026600692.html

https://ria.ru/20250701/sumy-2026593337.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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алексеевка

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россия

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сумская область, алексеевка, волчанск, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, владимир путин, россия, украина