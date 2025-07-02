Группировка "Север" улучшила положение в Сумской области
МО РФ: бойцы "Севера" улучшили положение по переднему краю в Сумской области
Боевая работа расчета РСЗО "Град". Архивное фото
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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Бойцы группировки "Север" улучшили положение в Сумской области, говорится в сводке Минобороны России.
"Подразделения группировки войск "Север" в Сумской области улучшили положение по переднему краю", — заявили в ведомстве.
Российские военные нанесли поражение трем десантно-штурмовым, егерской и двум механизированным бригадам, а также трем штурмовым полкам и батальону украинских войск в районах населенных пунктов:
- Варачино,
- Садки,
- Пролетарское,
- Бессаловка,
- Могрица,
- Алексеевка,
- Юнаковка,
- Андреевка.
В зоне ответственности группировки потери противника составили:
- до 175 боевиков,
- бронетранспортер,
- два автомобиля,
- шесть орудий полевой артиллерии;
- склад боеприпасов.
Зона безопасности в Сумской области
Президент Владимир Путин раскрыл детали ее создания на пленарной сессии ПМЭФ:
- Украина сама создала себе проблемы нападением на Курскую область, увеличив линию фронта на две тысячи километров;
- результатом этих безграмотных и ничем не обоснованных шагов стало создание российскими войсками зоны безопасности;
- ее глубина в Сумской области — от восьми до 12 километров;
- у России нет задачи взять Сумы, но нельзя исключать такую возможность;
- действия армии в этом регионе продиктованы логикой развития конфликта;
- Москва не добивается капитуляции Украины, но настаивает на признании реалий, которые сложились на земле.
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