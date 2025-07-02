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Группировка "Север" улучшила положение в Сумской области - РИА Новости, 02.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:43 02.07.2025 (обновлено: 14:42 02.07.2025)
https://ria.ru/20250702/sever-2026723695.html
Группировка "Север" улучшила положение в Сумской области
Группировка "Север" улучшила положение в Сумской области - РИА Новости, 02.07.2025
Группировка "Север" улучшила положение в Сумской области
Бойцы группировки "Север" улучшили положение в Сумской области, говорится в сводке Минобороны России. РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T13:43:00+03:00
2025-07-02T14:42:00+03:00
специальная военная операция на украине
сумская область
алексеевка
волчанск
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
владимир путин
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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Бойцы группировки "Север" улучшили положение в Сумской области, говорится в сводке Минобороны России."Подразделения группировки войск "Север" в Сумской области улучшили положение по переднему краю", — заявили в ведомстве.Российские военные нанесли поражение трем десантно-штурмовым, егерской и двум механизированным бригадам, а также трем штурмовым полкам и батальону украинских войск в районах населенных пунктов:Кроме того, армия нанесла удары по мотопехотной бригаде ВСУ и бригаде теробороны в районах населенных пунктов Огурцово и Волчанск в Харьковской области. В зоне ответственности группировки потери противника составили:Зона безопасности в Сумской областиПрезидент Владимир Путин раскрыл детали ее создания на пленарной сессии ПМЭФ:
https://ria.ru/20250702/vsu-2026653900.html
https://ria.ru/20250701/genshtab-2026600692.html
https://ria.ru/20250701/sumy-2026593337.html
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сумская область
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сумская область, алексеевка, волчанск, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, владимир путин, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Сумская область, Алексеевка, Волчанск, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность, Владимир Путин, Россия, Украина
Группировка "Север" улучшила положение в Сумской области

МО РФ: бойцы "Севера" улучшили положение по переднему краю в Сумской области

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета РСЗО "Град"
Боевая работа расчета РСЗО Град - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Боевая работа расчета РСЗО "Град". Архивное фото
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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Бойцы группировки "Север" улучшили положение в Сумской области, говорится в сводке Минобороны России.
"Подразделения группировки войск "Север" в Сумской области улучшили положение по переднему краю", — заявили в ведомстве.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
Раскрыто, как ВСУ пытаются вернуть утраченные позиции в Сумской области
Вчера, 08:16
Российские военные нанесли поражение трем десантно-штурмовым, егерской и двум механизированным бригадам, а также трем штурмовым полкам и батальону украинских войск в районах населенных пунктов:
  • Варачино,
  • Садки,
  • Пролетарское,
  • Бессаловка,
  • Могрица,
  • Алексеевка,
  • Юнаковка,
  • Андреевка.
Военнослужащие ВСУ - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
Генштаб ВСУ признал потерю контроля над территорией в Сумской области
1 июля, 18:41
Кроме того, армия нанесла удары по мотопехотной бригаде ВСУ и бригаде теробороны в районах населенных пунктов Огурцово и Волчанск в Харьковской области.
В зоне ответственности группировки потери противника составили:
  • до 175 боевиков,
  • бронетранспортер,
  • два автомобиля,
  • шесть орудий полевой артиллерии;
  • склад боеприпасов.
Президент США Дональд Трамп перед отправлением на саммит НАТО в Гааге - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
США пристально следят за ситуацией в Сумской области, заявил Трамп
1 июля, 18:00

Зона безопасности в Сумской области

Президент Владимир Путин раскрыл детали ее создания на пленарной сессии ПМЭФ:
  • Украина сама создала себе проблемы нападением на Курскую область, увеличив линию фронта на две тысячи километров;
  • результатом этих безграмотных и ничем не обоснованных шагов стало создание российскими войсками зоны безопасности;
  • ее глубина в Сумской области — от восьми до 12 километров;
  • у России нет задачи взять Сумы, но нельзя исключать такую возможность;
  • действия армии в этом регионе продиктованы логикой развития конфликта;
  • Москва не добивается капитуляции Украины, но настаивает на признании реалий, которые сложились на земле.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеСумская областьАлексеевкаВолчанскВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)БезопасностьВладимир ПутинРоссияУкраина
 
 
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